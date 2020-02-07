2020-02-07T19:02:09+03:00
Спорт

Спорт в США: Можно создать мечту без оглядки на государство

Надежда в России хотела играть в волейбол. Но воплотила мечту лишь в штатах, где спорт и развлечение, и работа, и всеобщее увлечение
Надежда ШУЛЬГА
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Надежда в России хотела играть в волейбол. Но воплотила мечту лишь в штатах, где спорт и развлечение, и работа, и всеобщее увлечениеНадежда в России хотела играть в волейбол. Но воплотила мечту лишь в штатах, где спорт и развлечение, и работа, и всеобщее увлечениеФото: Личный архив
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Коуч Милена просыпается с утра пораньше и первое, что произносит: «Я знаю, что мы должны сделать. Открыть свой собственный волейбольный клуб!» На часах шесть утра. Наша команда вчера очень неприятно проиграла, поэтому весь вечер мы сидели с Миленой и обсуждали, что надо улучшить, над чем поработать, как исправить. Сегодня нам предстоял новый игровой день, но казалось, что она не спала всю ночь.

- Милена, тебе это приснилось? – пошутила я.

- Нет, нет, я на полном серьезе.

- Ок, - подумала я тогда. - Бывает.

Новый день она начала с того, что поставила в стартовую шестерку только тех, кто вовремя приехал в зал. Игроки основного состава, опоздавшие даже на пару минут, остались на скамейке запасных. Да, это их родители опоздали к семи утра, но в американском волейболе родители – это фактически часть команды. И мы выиграли принципиальный матч. Ближе к концу встречи играли уже все, и радовались потом все, потому что повержены были «заклятые друзья». Родители тогда радовались больше всех, потому что были довольны: они отдали детей в правильный клуб к правильному тренеру. Все это произошло год назад. С тех пор разговоры про собственный клуб стали возникать все чаще и чаще.

Кому это нужно?

- Милена, зачем тебе этот клуб? – постоянно мучила я ее вопросами. У тебя прекрасная хорошо оплачиваемая работа (Милена работает с изобретениями и патентами), по вечерам ты для души тренируешь. У тебя замечательный муж и двое отличных сыновей, которые, возможно, даже не станут волейболистами. Старший Лука хоть и играет в волейбол, но у него невероятный прогресс в водном поло. Он любит этот вид спорта. Младший Коста без памяти любит футбол и считает себя Месси. Он даже слышать про волейбол не хочет.

- Я хочу тренировать так, как я хочу! И не брать с родителей эти тысячи долларов. И воспитывать детей в том ключе, в котором считаю нужным. Я хочу растить настоящих игроков, хочу видеть, как они растут.

"За три года Милена втянула меня в волейбол по самые уши." Фото: Личный архив

"За три года Милена втянула меня в волейбол по самые уши."Фото: Личный архив

Для моих российских друзей это вообще непонятное сейчас объяснение. Волейбол давно не популярен в России. Туда ни за какие коврижки никого не затащишь. Вот фигурное катание – другое дело. Всех девочек прямо в пеленках нынче несут туда. И сразу к Тутберидзе.

Зато в Сербии волейбол сейчас прет как в России фигурное катание. Сербская женская сборная в 2016-м завоевала серебро на Олимпиаде, а в последующие три года «порвала» всех в мире. Они действующие чемпионки мира и Европы. В Сербии девочкам с рождения покупают наколенники и мяч, а потом на колясочке с соской во рту везут в зал. Нести сложно, длинненькие, заразы, от природы, атлетичные.

Что было у нас?

А ведь в детстве, в Челябинске, я тоже мечтала быть волейбольным тренером. У меня были целые тетради тренировочных планов, рисунки волейбольной экипировки (потому что в 90-е не было у нас ничего, наколенники шили из эластичного бинта, а номера на футболках клеили лейкопластырем). Я мечтала тогда о футболке с длинным рукавом, и мой папа, когда был в командировке в Москве, оббегал все спортивные магазины, но нашел-таки одну.

В общем, в 13-14 лет я мечтала о работе тренером. Но разве родители могли разрешить мне такое? Из-за того, что я «от горшка два вершка» по волейбольным меркам (165 см), мне не разрешили пойти в волейбольный спортивный класс в нашей школе. Ну а поступать в институт физкультуры казалось вообще невозможным. Я даже вынашивала план, как одновременно буду учиться в двух вузах – на какую-нибудь нормальную специальность и на тренерскую.

Поступление в Москву и последующая работа спортивным журналистом вообще отдалили меня от волейбола. О волейболе никто в России не пишет, так что постепенно и я перестала о нем вспоминать. 18 лет – приличный срок, чтобы позабыть о чем угодно.

Каждый день мы обсуждаем с Миленой упражнения, стратегию, тактику. И да, про свой клуб был вовсе не сон, а четкий план. Фото: Личный архив

Каждый день мы обсуждаем с Миленой упражнения, стратегию, тактику. И да, про свой клуб был вовсе не сон, а четкий план.Фото: Личный архив

Волейбол, который вернулся

Но тут случился переезд в Америку, потом курсы английского. Чего-то разговорились там про детство. И как-то вскользь я упомянула, что играла в волейбол в детстве. И надо же, чтобы моя соседка по парте это запомнила, а потом как-то мужу рассказала. В общем, через теорию «шести рукопожатий» я снова вернулась в волейбол. Начала играть, потом тренировать, а потом и встретила Милену Рачич. Сербы – русские – похожий менталитет. Надо работать, надо побеждать, надо быть ответственным, надо… И вот так за три года Милена втянула меня в волейбол по самые уши. Наверное, я уже с трудом на русском складываю слова в предложения, зато в лёгкую могу теперь научить любого «чайника» подавать в прыжке, без прыжка, близко, далеко, в первую зону, в пятую. Почти научилась командным голосом произносить: “5 push-ups!” Я сдала кучу тестов на судью, на ведение протоколов, на безопасный спорт, пожарную безопасность, сотрясение мозга, «позитивный коучинг». Сложно вспомнить, что я там еще не сдала, потому что без всего этого просто нельзя тренировать. Я давно уже член Американской федерации волейбола. Да, еще член миллиона волейбольных групп на ФБ, потому что в свободное время развлекаюсь тем, что читаю советы других тренеров, как сплотить команду, как заставить детей двигаться, какие упражнения дать связующему…

Каждый день мы обсуждаем с Миленой упражнения, стратегию, тактику. И да, про свой клуб был вовсе не сон, а четкий план.

Наша команда называется «Хаски». Фото: Личный архив

Наша команда называется «Хаски».Фото: Личный архив

Американская волейбольная мечта

Итак, все начинается этой весной в маленьком городочке под названием Falls Church в десяти минутах езды от нас. Детская волейбольная программа, которая со временем должна перерасти в большую, серьезную, клубную.

- Мы вырастим чемпионов, мы создадим «киллертим» (команду убийцу), - только и слышу я каждый день от Милены. А знаете, когда каждый день слышишь об этом, то понимаешь: «Хочешь – не хочешь, а твоя команда побеждать будет». Потому что человек, который встает в 4 утра только для того, чтобы посмотреть как сербский теннисист Новак Джокович играет на Австралиан Опен, а потом в 7 утра едет на игру, а в 8 рассказывает маленьким американским волейболисткам, которые не знают ни про теннис, ни про Джоковича, ни про то, как трудно в этом теннисе сражаться все 5 сетов и побеждать, сам сделан из какого-то железа.

И да, эти наши мелкие волейболистки, которым 10-11-12 лет в это воскресенье вышли и порвали соперниц, которым по 13-14, и которые зачастую были вполовину выше, чем наши. Наша команда называется «Хаски». Так вот наши «хаски» «грызли» эти «шпалы» и даже не дрогнули. Жаль, в полуфинале проиграли будущим победителям, заняв в итоге третье место. Но было приятно видеть, как наша мелочь сражалась со старшими девочками. Потом тренеры других команд подходили и восхищались. Это дорогого стоит.

"Наши мелкие волейболистки, которым 10-11-12 лет в это воскресенье вышли и порвали соперниц, которым по 13-14, и которые зачастую были вполовину выше, чем наши." Фото: Личный архив

"Наши мелкие волейболистки, которым 10-11-12 лет в это воскресенье вышли и порвали соперниц, которым по 13-14, и которые зачастую были вполовину выше, чем наши."Фото: Личный архив

В общем, ребята, меняю журналистику обратно на волейбол. Мне тоже нравится побеждать, нравится учить детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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