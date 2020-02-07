Девятиклассников ждет собеседование перед экзаменом

12 февраля 2020 года всем российским девятиклассникам предстоит пройти итоговое собеседование. Его ввели совсем недавно, в прошлом году, для того, чтобы оценить, как у подростков развита устная речь. И у родителей школьников этот экзамен все ещё вызывает немало вопросов. Разбираемся вместе!

Что спрашивают?

Главное, что надо знать о собеседовании – это то, что оно не является самостоятельным экзаменом в полном смысле этого слова. Собеседование служит допуском к сдаче ГИА –чтобы летом приступить к экзаменам, надо пройти его и получить зачет. Схема та же, что и с итоговым сочинение в 11 классе.

В итоговом собеседовании школьнику надо выполнить всего 4 задания. В первом задании надо просто прочитать вслух текст с карточки, которую даст экзаменатор. Второе задание нужно пересказать этот текста (своими словами, а не вызубрить за пару минут!). В третьем задании нужно высказаться на предложенную тему. В последнее, четвертое задание – это диалог с экзаменатором.

- Все тексты, которые даются ученикам – это рассказы об известных людях, гражданах нашей страны, - рассказывает Ирина Цыбулько, руководитель федеральной комиссии разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку. – Мы постарались сделать их максимально интересными, чтобы детям после экзамена захотелось поискать об этих людях информацию и почитать побольше.

Как проходит?

Само собеседование длится всего 15 минут. Детям-инвалидам и ученикам с ограниченными возможностями здоровья времени дают больше, 30 минут. И по опыту прошлого года, этого времени более, чем достаточно.

Сперва экзаменатор дает ученику карточку с текстом. У ребёнка есть две минуты, чтобы пробежаться по нему, и две минуты на то, чтобы прочитать его вслух с выражением.

На подготовку ко второму заданию дается ещё две минуты, на сам пересказ – три. Поэтому лучше сразу запоминать основные подробности и цифры, чтобы пересказ не вышел слишком куцым. В конце текста приводится фраза, которую также надо обязательно вставить в пересказ.

Третье задание – это монолог. Экзаменатор предложит три темы на выбор. Первая тема – это описание, например, картинки или события. Вторая тема – это повествование, где надо рассказать о каком-то собственном (или чужом, или вообще придуманном) опыте. Третья тема – это рассуждение. У подростка есть минута на то, чтобы выбрать одну из тем и подумать, что он хочет рассказать. На ответ дается три минуты.

Последнее задание, диалог, подготовки не требует. Экзаменатор задаст несколько вопросов, в основном, по теме монолога или текста, на которые нужно дать развернутые ответы. Это задание займет ещё три минуты.

Все вопросы и ответы на собеседовании записываются, поэтому в случае спорных ситуаций конфликтная комиссия сможет поднять эти записи и изучить их.

Как оценивают?

Максимум за все собеседование можно получить 20 баллов. Чтобы получить зачет, достаточно набрать 10 очков. В целом, это задача достаточно простая. Однако, в прошлом году почти 70 тысяч девятиклассников не справились с ней с первого раза.

Собеседование оценивается по двум основным линиям – это соблюдение критериев задания и норм языка.

За первые два задания можно набрать 11 баллов. По одному баллу начисляется за выразительность чтения и за выбор подходящего темпа чтения. Два балла дается, если при пересказе ребёнок упомянул все микротемы из текста. Ещё по баллу ставится за отсутствие фактических ошибок, уместное включение цитаты в пересказ и точно цитирование. Ещё четыре балла ставятся за грамотность речи – допускается не более трех речевых ошибок, и в одном месте можно ошибиться с ударением. Искажений слов и речевых ошибок быть не должно.

Вторые два задания принесут ещё 9 баллов. В монологе нужно произнести не меньше 10 фраз, не допуская при этом ошибок (1 балл). Учитывать нужно и речевую ситуацию (те самые типы заданий – описание, повествование, рассуждение), а также постараться сделать свое высказывание связных и логичным - за это начисляется ещё по 1 баллу. Диалог оценивается на два балла, которые даются за развернутые ответы по существу. Четыре очка можно набрать за грамотность и правильную речь – она должна быть разнообразной, допускается не больше трех речевых ошибок и две орфоэпические.

Как готовиться?

Помимо повторения правил русского языка, важно обращать внимание на детали и сами задания. Без них даже самый грамотный ответ может лишиться баллов.

Так, при чтении вслух нужно обращать внимание на ударения в словах и правильное произношение числительных. Запятые и другие знаки препинания в тексте тоже ставятся не просто так – при чтении нужно делать соответствующие интонационные паузы. А в пересказе нужно постараться запомнить все микротемы и цитату.

Монолог должен быть достаточно долгим. Стоит потренироваться дома говорить связно в течение трех минут, чтобы понять, как это на самом деле много. Сам монолог лучше на начинать с места в карьер, а произнести одну-две вводные фразы, что-то в духе "Я бы хотел рассказать о…". То же самое и с концовкой – нужна какая-то завершающая фраза.

В диалоге важно давать развернутые ответы, а не ограничиваться скомканными "Да" и "Нет". Все экзаменаторы получают установку на дружелюбное общение с детьми, так что они, конечно, попытаются разговорить собеседников. Но вытягивать из молчунов слова клещами они не будут.

Что будет, если не сдашь?

Для тех, кто не справился с собеседованием с первого раза, будут назначены ещё две пересдачи – 11 марта и 18 мая. Если ребёнок и с этим не справился, то к выпускным экзаменам его не допустят. А вот это уже серьезная проблема: без ГИА выпускнику не выдадут аттестат об общем образовании, которое у нас обязательно для всех по закону. И так как минимум 9 классов должен закончить любой россиянин, придется оставаться на второй год. Без такого аттестата ребёнка не возьмут ни в один колледж, ну а про вуз тем более придется забыть.

Комментарий эксперта

- Не надо бояться собеседования! – уверена Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений. – Это самая естественная форма экзамена, ведь ребёнок общается и со своими сверстниками, и в семье. Собеседование не требует усиленной подготовки – оно лишь проверяет те компетенции, которые принципиальны для нашей дальнейшей жизни. Мы все должны слышать, что нас спрашивают и уметь отвечать на поставленные вопросы, уметь делиться своими впечатлениями и пересказывать не только книги, но и какие-то бытовые тексты. И дети с этими заданиями справляются очень и очень неплохо.