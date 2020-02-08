2020-02-08T01:12:05+03:00
Экономика

Какой будет Россия «после нефти» — Верхняя Вольта с ракетами или цветущая демократия?

Уже при нашей жизни «черное золото» может оказаться никому не нужным
Елена АРАКЕЛЯН
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Последние полвека нефть была главной кормилицей нашей страны. Но экономисты утверждают, что легкие доходы от ее продажи за рубеж мешали промышленному развитию государства.Последние полвека нефть была главной кормилицей нашей страны. Но экономисты утверждают, что легкие доходы от ее продажи за рубеж мешали промышленному развитию государства.Фото: YouTube
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России все чаще грозят сырьевым шоком. Это ситуация, когда миру уже не нужно столько нефти, сколько сейчас ее производят, - и цены на нее падают до совсем смешных, по нынешним понятиям, значений. По осени глава Сбербанка Герман Греф призывал готовиться к «новым вызовам» - с нефтью по цене ниже $40 в ближайшие несколько лет. А сейчас, в связи хотя бы с коронавирусом, уже и о куда меньших ценах заговорили.

И как мы жить будем, если и правда что-то такое случится? При помощи экспертов мы описали несколько возможных сценариев (на основе реальных событий и тенденций, которые мы наблюдаем в наши дни) того, как Россия будет слезать с нефтяной иглы и чем нам всем это грозит.

Сценарий 1: Апокалипсис завтра

Китайская вспышка коронавируса, несмотря на все усилия властей, перерастает в полноценную пандемию. Китай - второй в мире после Штатов крупнейший потребитель нефти (около 14% мирового потребления) - оказывается в полной изоляции. Границы с ним закрывают все государства. Морские торговые пути блокируют американские военные корабли. На полгода в стране встают заводы и транспорт, вводится военное положение, а когда медики наконец налаживают производство эффективной вакцины - эффект домино для мировой экономики уже не остановить.

В первую очередь мировой кризис бьет по неустойчивым государствам в Африке и Латинской Америке, следом дефолт объявляет Турция, массовые забастовки парализуют еврозону. В России о резком урезании социальных расходов объявляют в числе последних. Однако это вызывает невиданный доселе взрыв недовольства. Относительно благополучно держатся лишь США и вовремя спасшаяся с тонущего европейского корабля Великобритания. В 2024 году 78-летний Дональд Трамп становится первым со времен Франклина Рузвельта американским президентом, который избирается (через конституционные поправки) на третий срок.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь НИКОЛАЕВ:

- Коронавирус может сработать как спусковой крючок для мирового экономического кризиса. Таким спусковым крючком обычно служит что-то неожиданное и непонятное по последствиям. Тем более что мировая экономика для кризиса созрела - надулось слишком много пузырей, а цикличность развития никто не отменял. Мировой же экономический кризис сам по себе предполагает падение цен на нефть гораздо ниже нынешнего уровня - даже если к тому времени всех китайцев вылечат.

Что это будет значить для нас? Резкое снижение курса рубля, ускорение инфляции и все сопутствующие тому прелести. Экспортные доходы бюджета низкий рубль поможет восстановить, но для населения это рост бедности. А с бедностью у нас и так проблемы.

Сценарий 2: В погоню за Теслой

Эпидемия взята под контроль. А прогнозы о новом мировом кризисе из-за гигантского госдолга США не сбываются. Но потребление нефти в мире каждый год падает на 2 - 3%. Ведущие мировые державы медленно, но верно переходят на альтернативную энергетику - солнечные панели и ветряки. А всеобщая озабоченность экологией приводит к тому, что число электромобилей в мире растет в геометрической прогрессии. К 2040 году «Тесла» обгоняет «Тойоту» и «Дженерал Моторс» и становится крупнейшим автоконцерном мира.

К счастью, Россия в кои-то веки идет в ногу с мировым прогрессом. Нефтяные сверхдоходы первой половины 2020-х годов через нацпроекты направляются на развитие науки и образования, а новыми локомотивами российской экономики становятся цифровые технологии, транзитные потоки (страна серьезно вкладывается в развитие скоростных шоссе и железных дорог, а также Северного морского пути), туризм, производство экологических продуктов и питьевой воды для всего мира, а также выпуск тех самых солнечных панелей и аккумуляторов для электромобилей.

Избавившись от «нефтяного проклятия», Россия получает возможность провести реформы, направленные на снижение социального неравенства, укрепление независимых судов и освобождение от излишней административной нагрузки. В рейтинге Doing Business (простоты предпринимательской деятельности) Россия входит в мировую десятку лучших. А доля занятых в малом бизнесе более чем удваивается: с нынешних 15 млн до 35 млн россиян.

Сценарий 3: А у вас в машине газ. А у нас трубопровод - вот

Американо-китайская торговая война и постоянное вмешательство США во внутренние дела нефтеносных держав делают «черное золото» слишком непредсказуемым ресурсом. Однако радикальные экологические движения терпят крах, после того как в ООН официально признают, что со стороны ученых нет достаточно убедительных доказательств процессов глобального потепления. Акции компаний по альтернативной энергетике теряют до 70% своей стоимости за один месяц, СМИ обнаруживают шикарную резиденцию Греты Тунберг на Лазурном Берегу, записанную на чужое имя, а Илон Маск выходит из управления бизнесом, записывает свой третий хип-хоп-альбом и заключает многомиллионный контракт на экранизацию своей биографии (режиссер - Стивен Спилберг). В качестве главного мирового ресурса выходит его величество природный газ. Россия с ее множеством международных газопроводов и развитой индустрией поставок СПГ (сжиженного природного газа) в любую точку мира остается крупнейшим мировым экспортером топлива.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь НИКОЛАЕВ:

- Такой вариант даст нам возможность и дальше жить, как живем, ничего особо не меняя в экономике. Но, скорее всего, жить все хуже. Нацпроекты могут разогнать экономику на один-два процента, но это не те темпы, которые нам в перспективе нужны. Для более серьезного роста нужен приток частных инвестиций в экономику, а не только средств госбюджета. А без роста - хоть с нефтью, хоть без нефти - население будет беднеть, социальные расходы возрастать… А так вечно продолжаться не может.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ:

- В целом спрос на энергию в мире только увеличивается. Растут города, а там потребление энергии выше, чем в селах. Те же электромобили потребуют много электроэнергии - а ее из чего-то надо получить. При этом надо понимать, что на альтернативные виды энергии в основном переходит богатая Европа, а спрос на топливо преимущественно растет за счет развивающихся стран. «Зеленая энергия» - достаточно дорогая, большая же часть мира борется с бедностью.

Ведущий сотрудник Мониторингового центра Российской академии кадрового обеспечения АПК Александр АРСКИЙ:

- Базовый сценарий для такого варианта - разнообразить структуру российского экспорта за счет сельхозпродукции. В первую очередь нужно больше продавать за рубеж зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника. Собственно, процессы уже идут. Господдержка производства этих культур и благоприятный экспортный фон позволили подвинуть с рынков Европы и Северной Африки традиционных игроков - Канаду и США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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