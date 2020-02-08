Какой будет Россия «после нефти» — Верхняя Вольта с ракетами или цветущая демократия?

России все чаще грозят сырьевым шоком. Это ситуация, когда миру уже не нужно столько нефти, сколько сейчас ее производят, - и цены на нее падают до совсем смешных, по нынешним понятиям, значений. По осени глава Сбербанка Герман Греф призывал готовиться к «новым вызовам» - с нефтью по цене ниже $40 в ближайшие несколько лет. А сейчас, в связи хотя бы с коронавирусом, уже и о куда меньших ценах заговорили.

И как мы жить будем, если и правда что-то такое случится? При помощи экспертов мы описали несколько возможных сценариев (на основе реальных событий и тенденций, которые мы наблюдаем в наши дни) того, как Россия будет слезать с нефтяной иглы и чем нам всем это грозит.

Сценарий 1: Апокалипсис завтра

Китайская вспышка коронавируса, несмотря на все усилия властей, перерастает в полноценную пандемию. Китай - второй в мире после Штатов крупнейший потребитель нефти (около 14% мирового потребления) - оказывается в полной изоляции. Границы с ним закрывают все государства. Морские торговые пути блокируют американские военные корабли. На полгода в стране встают заводы и транспорт, вводится военное положение, а когда медики наконец налаживают производство эффективной вакцины - эффект домино для мировой экономики уже не остановить.

В первую очередь мировой кризис бьет по неустойчивым государствам в Африке и Латинской Америке, следом дефолт объявляет Турция, массовые забастовки парализуют еврозону. В России о резком урезании социальных расходов объявляют в числе последних. Однако это вызывает невиданный доселе взрыв недовольства. Относительно благополучно держатся лишь США и вовремя спасшаяся с тонущего европейского корабля Великобритания. В 2024 году 78-летний Дональд Трамп становится первым со времен Франклина Рузвельта американским президентом, который избирается (через конституционные поправки) на третий срок.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь НИКОЛАЕВ:

- Коронавирус может сработать как спусковой крючок для мирового экономического кризиса. Таким спусковым крючком обычно служит что-то неожиданное и непонятное по последствиям. Тем более что мировая экономика для кризиса созрела - надулось слишком много пузырей, а цикличность развития никто не отменял. Мировой же экономический кризис сам по себе предполагает падение цен на нефть гораздо ниже нынешнего уровня - даже если к тому времени всех китайцев вылечат.

Что это будет значить для нас? Резкое снижение курса рубля, ускорение инфляции и все сопутствующие тому прелести. Экспортные доходы бюджета низкий рубль поможет восстановить, но для населения это рост бедности. А с бедностью у нас и так проблемы.

Сценарий 2: В погоню за Теслой

Эпидемия взята под контроль. А прогнозы о новом мировом кризисе из-за гигантского госдолга США не сбываются. Но потребление нефти в мире каждый год падает на 2 - 3%. Ведущие мировые державы медленно, но верно переходят на альтернативную энергетику - солнечные панели и ветряки. А всеобщая озабоченность экологией приводит к тому, что число электромобилей в мире растет в геометрической прогрессии. К 2040 году «Тесла» обгоняет «Тойоту» и «Дженерал Моторс» и становится крупнейшим автоконцерном мира.

К счастью, Россия в кои-то веки идет в ногу с мировым прогрессом. Нефтяные сверхдоходы первой половины 2020-х годов через нацпроекты направляются на развитие науки и образования, а новыми локомотивами российской экономики становятся цифровые технологии, транзитные потоки (страна серьезно вкладывается в развитие скоростных шоссе и железных дорог, а также Северного морского пути), туризм, производство экологических продуктов и питьевой воды для всего мира, а также выпуск тех самых солнечных панелей и аккумуляторов для электромобилей.

Избавившись от «нефтяного проклятия», Россия получает возможность провести реформы, направленные на снижение социального неравенства, укрепление независимых судов и освобождение от излишней административной нагрузки. В рейтинге Doing Business (простоты предпринимательской деятельности) Россия входит в мировую десятку лучших. А доля занятых в малом бизнесе более чем удваивается: с нынешних 15 млн до 35 млн россиян.

Сценарий 3: А у вас в машине газ. А у нас трубопровод - вот

Американо-китайская торговая война и постоянное вмешательство США во внутренние дела нефтеносных держав делают «черное золото» слишком непредсказуемым ресурсом. Однако радикальные экологические движения терпят крах, после того как в ООН официально признают, что со стороны ученых нет достаточно убедительных доказательств процессов глобального потепления. Акции компаний по альтернативной энергетике теряют до 70% своей стоимости за один месяц, СМИ обнаруживают шикарную резиденцию Греты Тунберг на Лазурном Берегу, записанную на чужое имя, а Илон Маск выходит из управления бизнесом, записывает свой третий хип-хоп-альбом и заключает многомиллионный контракт на экранизацию своей биографии (режиссер - Стивен Спилберг). В качестве главного мирового ресурса выходит его величество природный газ. Россия с ее множеством международных газопроводов и развитой индустрией поставок СПГ (сжиженного природного газа) в любую точку мира остается крупнейшим мировым экспортером топлива.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Игорь НИКОЛАЕВ:

- Такой вариант даст нам возможность и дальше жить, как живем, ничего особо не меняя в экономике. Но, скорее всего, жить все хуже. Нацпроекты могут разогнать экономику на один-два процента, но это не те темпы, которые нам в перспективе нужны. Для более серьезного роста нужен приток частных инвестиций в экономику, а не только средств госбюджета. А без роста - хоть с нефтью, хоть без нефти - население будет беднеть, социальные расходы возрастать… А так вечно продолжаться не может.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин СИМОНОВ:

- В целом спрос на энергию в мире только увеличивается. Растут города, а там потребление энергии выше, чем в селах. Те же электромобили потребуют много электроэнергии - а ее из чего-то надо получить. При этом надо понимать, что на альтернативные виды энергии в основном переходит богатая Европа, а спрос на топливо преимущественно растет за счет развивающихся стран. «Зеленая энергия» - достаточно дорогая, большая же часть мира борется с бедностью.

Ведущий сотрудник Мониторингового центра Российской академии кадрового обеспечения АПК Александр АРСКИЙ:

- Базовый сценарий для такого варианта - разнообразить структуру российского экспорта за счет сельхозпродукции. В первую очередь нужно больше продавать за рубеж зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника. Собственно, процессы уже идут. Господдержка производства этих культур и благоприятный экспортный фон позволили подвинуть с рынков Европы и Северной Африки традиционных игроков - Канаду и США.