Юлия Началова плакала в коме перед смертью

На днях в свет вышла книга «Юлия Началова. Письма отца к дочери», написанная Виктором Началовым и тетей певицы Антониной Владимировой. На 280-ти страницах описаны детство и школьные годы будущей звезды, начало карьеры и первый успех. Оказывается, семья Началовых изначально ждала сына, и появление на свет дочери вечером 31 января 1981 года стало для родителей сюрпризом.

- Девочка… Дочь… Но как же так? Я уже придумал, как буду учить сына играть на гитаре! Учить петь, - признался на страницах книги отец певицы. - Дочь… А ведь мы даже не придумали для нее имени!

Зато, когда Юлия сама стала мамой, внучку Верочку бабушка с дедушкой приняли как самый дорогой подарок судьбы. Когда родителям певицы показали малышку, они буквально потеряли дар речи.

- Это наша! - вздрогнув, сказали мы глазами друг другу. Первые секунды от волнения никто не мог вымолвить ни слова, - так описывает этот момент отец Юлии.

Рассказано в книге и о самом тяжёлом для семьи периоде, когда год назад Началова сгорела всего за неделю. Виктор и Таисия не выходили из больницы, где лежала их дочь, и до последнего надеялись на чудо. Тем более, что после первой волны заражения медики обещали близким: Юля будет жить. Когда певицу ввели в медикаментозную кому, ее отец стоял у кровати и гладил ее по голове, повторяя: «Ты - боец. Ты победишь болезнь. Все будет хорошо». Внезапно в этот момент из под закрытых век дочери полились слёзы.

- Почему ты плакала? Ты знала? Знала, что уйдешь от нас? Почему же не предупредила, Юля? - спрашивает отец в книге.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности, ей было всего 38 лет.