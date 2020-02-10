2020-02-10T11:50:50+03:00
Экономика

Энергоэффективность – задача масштабов нацпроекта

На прошедшем 7 февраля заседании рабочей группы «Энергетика» Госсовета РФ обсуждали вопрос чрезвычайной важности – энергоэффективность и энергосбережение в российской экономике
Юрий ШАМИН
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В отличие от громких лозунгов радикальных экологических активистов, требующих перекроить энергетический баланс в пользу новых бизнесов, в реальной экономике тренды очевидны: повышение эффективности и экологичности существующих энергоносителей. Это технологически реальнее, чем предлагаемый некоторыми сорви-головами перевод на возобновляемые виды топлива, на порядки надежнее и дешевле для потребителей.

Президент России Владимир Путин еще в 2008 году сформулировал цели государственной стратегии в области энергосбережения: к 2020 году энергоемкость российского ВВП должна снизиться на 40% от уровня 2007 года. К сожалению, как констатировал руководитель рабочей группы Госсовета Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, эта задача так и не выполнена, к 2018 году энергоемкость снизилась всего на 12%. «Цель, поставленная Президентом страны, не достигнута и при существующем подходе достигнута не будет», - отметил Сергей Цивилев.

Озвученные цифры совсем не радуют. Сегодня энергоемкость нашего ВВП превышает уровень ЕС на 62%, США — на 44%, Канады — на 17%, средний мировой уровень — на 46%. А ведь именно энергоэффективность - это реальный механизм успешной конкуренции на мировых рынках, и действенный, в отличие от громких заявлений и митингов, способ снижения нагрузки на природу Земли при сохранении темпов развития цивилизации. Даже, если говорить о приснопамятном антропогенном влиянии на климат, то увеличение эффективности производства энергии уже позволило российским ТЭС с 2014 г. снизить выбросы парниковых газов на 6,48%, а загрязняющих веществ на 19,6%.

Решение эксперты Госсовета видят в изменении государственного подхода по этому вопросу. Поэтому рабочая группа Государственного совета рекомендовала Правительству РФ кардинально пересмотреть подходы к реализации госполитики в сфере энергосбережения, восстановить софинансирование региональных программ энергосбережения, а подпрограмму „Энергосбережение и повышение энергоэффективности“ поднять до уровня национального или федерального проекта.

Если эти меры приняты не будут, считает руководитель группы Сергей Цивилёв, то требуемых показателей по энергоемкости ВВП России можно будет достичь только к 2043 году, к тому времени мировые экономические лидеры далеко превзойдут эти цифры. То есть речь идет о конкурентоспособности всей российской экономики!

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный призвал вернуться к практике софинансирования региональных программ энергосбережения. По данным Минэкономразвития, в 2011-2014 гг. бюджетам регионов выдавалась субсидия на мероприятия по энергосбережению во всех сферах, и было удовлетворено 144 заявки с на 21,5 млрд рублей, что к тому же позволило привлечь дополнительно 119,3 млрд рублей внебюджетного финансирования. «Однако в последние годы бюджетное финансирование программ энергосбережения сократилось в сто раз. Комитет по энергетике все эти годы в своих заключениях на проект федерального бюджета просил вернуться к хорошо зарекомендовавшей себя практике, но нас не услышали. А потом энергоэффективность и вовсе передали в ведение Министерства экономического развития. Надеюсь, обновленное министерство в рамках задач, поставленных Президентом, рассмотрит возможность вернуться к софинансированию региональных программ энергосбережения», - подчеркнул Павел Завальный.

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