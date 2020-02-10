2020-02-10T12:08:04+03:00
Происшествия

В Москве приемная мать избила ребёнка за неправильное написание буквы «Ж»

7-летнего мальчика госпитализировали в больницу
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мальчика госпитализировали со множественными ушибами и кровоподтёкамиМальчика госпитализировали со множественными ушибами и кровоподтёкамиФото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Жуткая история случилась ещё 24 января, однако известно о ней стало только сейчас. Бригадой скорой помощи в НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии города Москвы был доставлен 7-летний Ваня С.* Мальчика госпитализировали со множественными ушибами и кровоподтёками в области лица, шеи, плеча и спины. Как рассказал Ваня врачам, дома его избила ремнём приемная мама.

- Было установлено, что травмы ему нанесла 59-летняя Светлана П., являющаяся законным опекуном ребёнка. Как мальчик рассказал следователям, приемная мама избила его кожаным ремнём за то, что у него плохо получалось прописывать в строчку букву "Ж" в прописях к азбуке. Также мальчик сообщил, что и ранее подвергался избиениям со стороны женщины, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Опекуны привлечены к административной ответственности за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". 7-летний Ваня помещен в медицинское учреждение как находящийся в социально-опасном положении ребёнок. Теперь судьбой мальчика занимаются социальные службы и органы опеки.

* - все имена изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«При отключении аппарат ИВЛ громко орет». Что говорят на работе у медбрата из Перми, которого подозревают в «убийстве 10 ветеранов»
Коллеги объясняют, что на круглосуточном посту всегда находятся три человека, поэтому совершать убийства пациентов он просто физически не мог
Новости 24
Инкубационный период нового коронавируса оказался больше ожидаемого
Меньше всего рожают в Ленобласти, а больше всего - в Чечне
В России подешевели экскурсионные поездки в Европу
В Госдуме прокомментировали статью американских СМИ о возможной войне с Россией
Глава Минобрнауки пообещал не вести «крестовые походы» при сокращении числа вузов
Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами
Семерых фигурантов дела "Сети"* приговорили к колонии за терроризм
Правительство поручило сформировать стратегический запас масок на случай коронавируса в России
Путин: "Международная обстановка становится более турбулентной"
Китайцы первыми в мире разработали возможную вакцину от коронавируса: лекарство уже тестируют на мышах
Умер Валерий Зеленогорский: писателя не стало в возрасте 70 лет
Телеведущие приняли маму Киану Ривза на Оскар 2020 за его девушку из-за седых волос
В МИД РФ пообещали, что "Северный поток-2" будет достроен
В Китае зафиксирована новая вспышка птичьего гриппа
Эксперт оценил новый способ кражи денег со счетов
В больнице Пхукета находится один россиянин, пострадавший при столкновении катеров
Рубль вырос по отношению к доллару и евро
Суд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" по делу об убийстве
Выплаты к 75-летию Победы будут начислены ветеранам автоматически
Пушков высмеял недовольство Украины новой санкционной процедурой СЕ
Половина первокурсников не планируют работать по выбранной специальности
Почти половина пациентов с коронавирусом на первом этапе распространения инфекции заразились в больнице
В США рассказали, что помешает им победить в войне с Россией
Военнослужащим пообещали скидки в торговых сетях
На борту круизного лайнера в Японии коронавирус подтвердили еще у 60 человек
Правительство выделит более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам
Эминем ворвался на премию "Оскар" с песней Lose Yourself
80% корпоративных сетей заражено вирусами