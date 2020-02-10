В Москве приемная мать избила ребёнка за неправильное написание буквы «Ж»

Жуткая история случилась ещё 24 января, однако известно о ней стало только сейчас. Бригадой скорой помощи в НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии города Москвы был доставлен 7-летний Ваня С.* Мальчика госпитализировали со множественными ушибами и кровоподтёками в области лица, шеи, плеча и спины. Как рассказал Ваня врачам, дома его избила ремнём приемная мама.

- Было установлено, что травмы ему нанесла 59-летняя Светлана П., являющаяся законным опекуном ребёнка. Как мальчик рассказал следователям, приемная мама избила его кожаным ремнём за то, что у него плохо получалось прописывать в строчку букву "Ж" в прописях к азбуке. Также мальчик сообщил, что и ранее подвергался избиениям со стороны женщины, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Опекуны привлечены к административной ответственности за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". 7-летний Ваня помещен в медицинское учреждение как находящийся в социально-опасном положении ребёнок. Теперь судьбой мальчика занимаются социальные службы и органы опеки.

* - все имена изменены