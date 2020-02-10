2020-02-10T12:22:29+03:00
Общество

Традиции и инновации: «Макдоналдс» в России отметил юбилей

Золотая буква «М» зажглась в центре столицы, на Пушкинской площади, 31 января 1990 года
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Сотрудники 30 лет в компанииСотрудники 30 лет в компании
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Первый «Макдоналдс» в России был и остаётся самым большим в Европе. А ещё – самым посещаемым в мире. В первый день работы он установил мировой рекорд по количеству гостей: 30 650 человек. А спустя три десятка лет побил его – поздравить любимый бренд с Днём Рождения пришли 31 110 россиян. Спустя 30 лет, праздничные мероприятия прошли не только на Пушкинской площади. В сердце столицы, на ГУМ-катке, в течение всего дня веселились друзья «Макдоналдс», в том числе более 1000 детей из 20 ведущих благотворительных фондов страны (включая «Подари жизнь», «Вера» и Российский Детский Фонд). Кульминацией стало выступление фигуристов и акробатов на льду, а также открытый урок от мастера спорта международного класса и лауреата этапа Кубка Мира в категории «Танцы на льду» Анастасии Гребенкиной.

Марк Карена генеральный директор Макдоналдс в России

Марк Карена генеральный директор Макдоналдс в России

В этом году очереди 30-летней давности на Пушкинской не образовалось: благодаря новым технологиям российская сеть «Макдоналдс» ежедневно принимает более 1.8 млн гостей, каждому из которых гарантирует свежеприготовленные продукты под заказ всего за 120 секунд! Скорость, удобство сервиса, неизменное качество – всё это было и остаётся визитной карточкой бренда, поэтому за 30 лет работы в России предприятия «Макдоналдс» посетили около 6,25 миллиардов гостей.

Анна Патрунина

Анна Патрунина

За прошедшие годы «Макдоналдс» глубоко интегрировался в экономику России. Компания инвестировала более 136,5 млрд. рублей в 154 городах в 59 регионах страны. На долю «Макдоналдс» приходится 25% всех налоговых доходов всего российского рынка общественного питания. Что впереди? Высокие технологии, уникальные проекты и новые территории – крупнейшая сеть быстрого обслуживания в день юбилея анонсировала запуск искусственного интеллекта в «МакАвто», а также расширение географии: в 2020 году «Макдоналдс» в России охватит территорию от Калининграда до Владивостока. Количество предприятий в текущем году увеличится до 800, появятся порядка 8000 новых рабочих мест.

Карина Погосова и Светлана Полякова

Карина Погосова и Светлана Полякова

Не менее важная новость: до конца 2020 года продукция компании станет на 100% отечественной – «Макдоналдс» практически полностью локализовал поставки всех основных категорий своего меню. Поставщики, а это более 160 лидеров российского агропромышленного комплекса, благодаря данному сотрудничеству получили дополнительное конкурентное преимущество на мировом рынке.

Хамзат Хасбулатов первый директор Макдоналдс

Хамзат Хасбулатов первый директор Макдоналдс

В конце 2019 года компания первой в России среди предприятий быстрого общественного питания запустила инициативу по раздельному сбору отходов в залах предприятий и их переработке. Вместе с российскими партнерами реализована не имеющая аналогов технология, позволяющая разделять бумагу и пластик, и далее полностью перерабатывать стаканчики для холодных и горячих напитков. В 2020 году компания планирует привлечь 600 миллионов россиян к участию в экологических и природоохранных проектах.

Ману Штайерт

Ману Штайерт

Но на первом месте для «Макдоналдс» - люди. За 30 лет компания передала более 920 миллионов рублей на реализацию благотворительных проектов в России. Учрежденный по инициативе «Макдоналдс» в 1995 году Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» оказал помощь более чем 250 000 детей и семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Марк Карена

Марк Карена

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