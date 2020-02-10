Станцию метро "Кленовый бульвар" на БКЛ откроют в 2022 году

Транспортная доступность жителей Нагатинского Затона значительно улучшится. Во-первых, они получат метро в шаговой доступности. Во-вторых, здесь будет пересадочный узел на перспективную Бирюлевскую линию метро. В-третьих, рядом находится парк "Коломенское" - добираться до него через станцию "Кленовый бульвар" будет удобнее. Об этом 10 февраля рассказал мэр города Сергей Собянин.

- В Нагатинский затон приходят две дополнительные ветки метро - Бирюлевская и БКЛ. Так что здесь три линии будут действовать (вместе с Замоскворецкой). Этот район будет одним из лучших в плане обеспечения метро. Возле станции "Кленовый бульвар" рядом находится "Коломенское" - один из любимых парков москвичей. С этой станции буквально один перегон до "Технопарка" и "Острова мечты", который станет для жителей так сказать домашним парком, - сказал Сергей Собянин.

Работы ведутся по графикуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр города назвал станцию "Кленовый бульвар" нужной и востребованной.

- Работы ведутся по графику, мы практически завершили работы по ограждению котлавана станции, приступили к тупикам, сборке 10-метрового щита "Победа", который уже 10 апреля пойдет в сторону станции "Каширская". В октябре закончим проходку и в начале следующего года начнем проходку в сторону Нагатинского Затона, - доложил мэру города Марс Газизуллин, генеральный директор АО "Мосинжпроект".

Станцию "Кленовый бульвар" строят в составе восточного участка Большой кольцевой линии метро от станции "Каширская" до станции "Нижегородская". Общая длина участка составляет 11,4 км со станциями: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

Сейчас ведется проходка перегонных тоннелей от станции "Нижегородская" до "Текстильщиков". Будущая станция "Кленовый бульвар" расположена в районе Нагатинский Затон вдоль Коломенской улицы и примыкает к Кленовому бульвару. Рядом музей-заповедник "Коломенское", где расположен храм Вознесения, включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Станцию "Кленовый бульвар" строят в составе восточного участка Большой кольцевой линии метроФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Поэтому трассировка линии выбрана так, чтобы станция "Кленовый бульвар" была расположена за пределами парка, а тоннели прошли под его периферийной территорией, не затрагивая центральную часть с наиболее ценными объектами, - уточнили в мэрии Москвы.

Но станция будет буквально в 300 метрах от парка и жилых кварталов Нагатинского Затона. Позже на станции "Кленовый бульвар" создадут пересадочный узел на новую Бирюлевскую линию метро.

Дизайн для "Кленовый бульвар" спокойный и лаконичный, передающий ключевой образа местности – парк "Коломенское".

Завершить строительство станции "Кленовый бульвар" и всего восточного участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" планируется до конца 2022 года.

В Нагатинский затон приходят две дополнительные ветки метроФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

Открытие участка от БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" позволит:

- улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский, Лефортово с населением свыше 450 тысяч человек, сократив затраты времени на поездки по городу на 10-15 минут;

- снизить нагрузку на центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро;

- сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети.

КСТАТИ

Ход строительства Большой кольцевой линии (31 станция):

1. Северо-Западный участок "Деловой центр" – "Савеловская" (открыто);

2. Северо-Восточный участок "Савеловская" – "Авиамоторная". Этапы: "Авиамоторная – Лефортово", "Лефортово – Электрозаводская", "Электрозаводская – Савеловская".

3. Западный участок "Хорошевская" – "Кунцевская". Этапы: "Хорошевская – Карамышевская", "Карамышевская – Кунцевская".

4. Юго-Западный участок "Кунцевская" – "Проспект Вернадского". Этапы: "Аминьевское шоссе – Проспект Вернадского", "Кунцевская – Аминьевское шоссе".

5. Южный участок "Проспект Вернадского" – "Каховская" (включая реконструкцию участка "Каширская – Каховская").

6. Восточный участок "Каширская" – "Нижегородская".

7. Участок "Авиамоторная" – "Нижегородская" строится в составе Некрасовской линии метрополитена.

В настоящее время работы ведутся на всех участках БКЛ, проходку тоннелей ведут 11 щитов.