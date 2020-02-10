Для участников реновации в Москве запустят специальное мобильное приложение

Переселенцам по программе реновации больше не придётся обивать пороги чиновников и собирать кучу бумажек для переезда. Практически все процедуры для будущих новосёлов переводятся в электронный вид. С мая этого года на портале мэра Москвы mos.ru в тестовом режиме запустят специальный сервис.

- Мы называем новую услугу для участников реновации - суперсервис, - сообщил сегодня, 10 февраля, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин на Всемирном урбанистическом форуме (WUF10) в Абу-Даби (ОАЭ). - Вместе с аппаратом мэра и правительства Москвы сейчас разрабатываем новинку и будем открывать ее постепенно, в три этапа. Первый этап уже выполнен - на mos.ru вывешены интерактивные инструкции по переселению с ответами на вопросы, какие документы собирать, куда обращаться и так далее. Затем с мая этого года все инструкции будут привязаны к конкретному участнику реновации в личном кабинете на mos.ru.

По его словам, будущие новоселы смогут узнавать на этом сайте подробности именно своего переселения. Вся информация станет персонифицированной под конкретную жизненную ситуацию участника реновации.

- В следующем году перейдём к третьему этапу запуска суперсервиса - созданию мобильного приложения для жителей пятиэтажек реновации, - сказал Сергей Левкин. - При этом москвичи избавятся от лишних визитов к чиновникам. Переселенцу нужно будет только дважды лично прийти к ним при оформлении документов. Сначала - для получения смотрового ордера в информационном центре реновации своего района, а после осмотра новой квартиры - для подписания договора мены.

Столичные власти хотят с помощью нового сервиса сократить сроки переселения.

- Сейчас от момента выдачи первого смотрового ордера в пятиэтажке до оформления последнего договора на новую квартиру и собственно новоселья по реновации проходит в среднем 8 месяцев, - рассказал Сергей Левкин.

Ориентировочно по оценке властей новая онлайн-услуга поможет жителям сносимых хрущевок переезжать быстрее минимум на два месяца, то есть в течение полугода. В дальнейшем этот срок ещё уменьшится.

В новом электронном сервисе реновации каждый новосёл также сможет в личном кабинете увидеть свою дату расселения и адрес нового дома, где он получит квартиру. Этот список в скором времени будет утверждён.

- В первом полугодии 2020 года мы завершим обсуждение с жителями проектов планировки кварталов реновации, - уточнил Сергей Левкин. - После этого появится график переселения с датами и адресами для каждого переселенца.

Кстати, при желании можно вместо онлайн-сервиса так же, как сейчас, обращаться лично в информцентр реновации по всем вопросам.

НА ЗАМЕТКУ

Сегодня в Москве подобрана 431 стартовая площадка во всех округах Москвы для строительства новых домов более чем на 6,7 миллионов квадратных метров. Порядка 20% стартовых площадок находятся на месте домов, расселяемых по программе реновации.

При этом уже построены 49 новых домов. Еще 147 домов строятся, а также 66 домов проектируются.

Сейчас идет или завершилось переселение более 22 тысяч человек из 104 домов (уже переселено 14 тыс. жителей).

Программа реновации жилья у столице завершится в 2032 году. В ней участвуют порядка 1 миллиона жителей из 5173 домов (около 350 тыс. квартир).