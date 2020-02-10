Сыворотка правды: о чем расскажет биохимический анализ крови

Кровь – огромная транспортная система, на нее приходится до 10% веса человеческого тела. Эта жидкость сложно устроена – она состоит из водного раствора (плазмы), клеток крови и того содержимого, которое оказывается в ней в процессе дыхания, обмена веществ и собственно жизни: газов, питательных веществ, ферментов, гормонов. Отделив сыворотку от «лишних» форменных элементов и проанализировав биохимические показатели, можно довольно точно говорить о состоянии многих органов. Разобраться в основных из них нам помогла старший терапевт лаборатории «Гемотест» Римма Боярская.

Общий белок

Белки, которые содержатся в плазме крови, выполняют множество функций: переносят липиды (жиры), гормоны, витамины и минералы, обеспечивают работу иммунной системы, участвуют в построении органов и тканей. Под названием «общий белок» скрываются только два вида этих веществ – альбумин и глобулины. Они синтезируются в печени, поэтому резкое снижение уровня общего белка может говорить о том, что этот орган не справляется со своей функцией. Такие результаты могут появляться и при некоторых болезнях почек, из-за которых они начинают терять белок: хронической почечной недостаточности, диабетической нефропатии, гломерулонефрите. Недостаток общего белка возможен и в других ситуациях: например, он не поступает в достаточном количестве с пищей или разрушается в результате интоксикации или онкологического заболевания.

Повышение количества белка чаще всего встречается при заболеваниях крови, но также может указывать на воспалительные процессы, аутоиммунные заболевания или аллергические реакции.

Средняя норма: 66–83 г/л.

Креатинин

Конечный продукт энергетического обмена. Он выводится из организма почками, поэтому повышение уровня креатинина почти всегда указывает на нарушение их функции. В этом случае речь может идти не только о пиелонефрите или мочекаменной болезни, но и, например, о поражении почек при сахарном диабете. Реже повышенный уровень креатинина наблюдается при кишечной непроходимости или заболеваниях щитовидной железы – эти состояния нарушают нормальный процесс энергетического обмена. А вот снижение уровня креатинина обеспокоить не должно: он зависит от мышечной массы человека, поэтому может падать, например, при длительном голодании.

Средняя норма: 74–110 мкмоль/л для мужчин и 44–88 мкмоль/л для женщин.

Мочевина

Один из конечных продуктов белкового обмена: организм никак ее не использует, а только избавляется от этого вещества. Процесс выделения протекает непрерывно, поэтому определенное количество мочевины в крови содержится всегда и меняется в зависимости от рациона: чем больше белка поступило с пищей, тем выше, соответственно, поднимется уровень мочевины. Тем не менее, слишком высокие значения говорят не о несбалансированном питании, а о нарушении функции почек: как и в случае со многими другими продуктами обмена веществ, за выведение мочевины отвечают именно они. Снижается уровень мочевины обычно при долгом голодании или вегетарианской диете, а также из-за болезней печени.

Средняя норма: 2,8–7,2 ммоль/л.

Общий холестерин

Хотя за снижение уровня холестерина принято бороться, это вещество жизненно необходимо нашему организму: из него, в том числе, состоят мембраны всех клеток человеческого тела – от мышц до головного мозга. Косвенно повышенный уровень холестерина отражает риск развития атеросклероза, но может говорить и о гипотиреозе (болезни щитовидной железы), сахарном диабете, заболеваниях почек. Низкий уровень холестерина обычно связан с заболеваниями печени и кишечника. Тест на общий холестерин нужно дополнять исследованием соотношения «хороших» и «плохих» фракций этого вещества.

Средняя норма: 3,2–5,6 ммоль/л.

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Один из основных ферментов, которые синтезируются в печени. В норме АЛТ почти не попадает в кровь и постоянно находится внутри гепатоцитов (клеток печени). Если они разрушаются, уровень фермента в крови значительно возрастает. Этот анализ очень важен для своевременного выявления болезней, долгое время протекающих бессимптомно – от гепатитов до циррозов и рака печени.

Средняя норма: до 41 ед/л для мужчин и до 33 ед/л для женщин.

Aспартатаминотрансфераза (АСТ)

Как и АЛТ, АСТ в больших количествах оказывается в крови только при разрушении клеток, внутри которых содержится – но в этом случае не только печени, но и мышц, в том числе сердца. Тем не менее, чаще всего серьезное повышение уровня АСТ наблюдается именно при заболеваниях печени: острых и хронических гепатитах, циррозе и раке печени, токсическом, в том числе алкогольном поражении печени, инфекционном мононуклеозе.

Средняя норма: до 50 ед/л для мужчин и до 35 ед/л для женщин.

Сывороточное железо

Железо – важнейший микроэлемент, который человек получает с пищей. Он входит в состав гемоглобина, при помощи которого по организму переносится кислород. Содержание железа в крови зависит, во-первых, от рационального питания, а, во-вторых, от того, насколько хорошо микроэлемент усваивается в пищеварительном тракте.

Средняя норма: 5,8–34,5 мкмоль/л.

Общий билирубин

Основной компонент желчи, продукт распада гемоглобина. Если выделение желчи из клеток печени нарушается или происходит закупорка желчных протоков, содержание билирубина в крови повышается.

Средняя норма: до 21 мкмоль/л.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»