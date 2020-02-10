Эксперты назвали черное золото главным пострадавшим от коронавируса

С 20 января стоимость нефти упала почти на 20%, с $66 за баррель до $54. Китай — второй крупнейший ее потребитель после США, а спрос там в связи с эпидемией и снизился, по оценкам агентства Bloomberg, как раз на 20%. Более того, по подсчетам того же агентства, и в остальном мире в связи с коронавирусной паникой спрос на нефть снизился на 3%. Сейчас цены топчутся на месте, но не факт, что при каких-то очередных новостях из Китая они вновь не рванут вниз. Что нас-то ждет в связи с этим?

Эксперты активно напоминают, что наша экономика и так по сути живет при нефти за $40. Нефтяные доходы сверх этого потолка складываются в Фонд национального благосостояния. Как утверждал в конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов, резервов хватит примерно на три года при нефти в $25-30.

При этом никто из экспертов не отрицает, что если нефть будет падать и дальше, у большинства россиян проблемы все равно будут. Поскольку следующим пострадавшим от коронавируса — вслед за нефтью — будет рубль. Вопрос — на сколько и как надолго.

- Наш базовый прогноз такой: цены на нефть снижаются до $45-50 за баррель, но на короткое время. Потом восстанавливаются на уровне $50-60. Рубль просядет, но затем курс вернется на $65-67 за рубль (сейчас официальный курс ЦБ — около $64 за рубль). Это — если пик эпидемии придется на середину февраля, а к концу месяца вирус будет повержен и основные производства в Китае запустят. Вероятность этого сценария — процентов 70%, - рассказал «КП» президент Российско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич. - Возможен — вероятность этого процентов 15 - и более плохой сценарий. Коронавирус так быстро не победят, в марте все только ухудшится. На этой почве начнется новый мировой кризис — с шоком на фондовых рынках и резким падением цен на нефть до $25-30. Обратно к нынешним уровням все вернется в течение года-двух.

Мнения о вероятности такого сценария у экспертов расходятся. Некоторые считают его даже более возможным, чем первый. Расходятся и оценки того, как низко может грохнуться рубль. Характерный прогноз — до $70-80, на этом уровне нашу валюту Минфин и ЦБ будут стараться удержать, чтобы не совсем уж пугать народ.

Еще сценарий - в ближайшее время случается какая-нибудь очередная крутая заваруха на Ближнем Востоке (например, вокруг Ирана), и это подталкивает цены на нефть снова вверх.

- Обратный рост цен возможен и при выполнении одновременно ряда условий. Участники соглашения ОПЕК+ принимают решение ограничить производство нефти (пока договариваться хотят не все). Сокращаются объемы добычи и запасы в США (американским производителям сланцевой нефти нужны цены не ниже $45 за баррель — ред.). Ну и появляется хотя бы какая-то обнадеживающая информация о том, что коронавирус удалось блокировать, - считает доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства Тамара Сафонова.