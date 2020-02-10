2020-02-10T17:06:54+03:00
Общество

«Отец 4 раза пытался душить меня, боюсь ехать домой»: Пропавший три месяца назад правнук Сталина нашелся в соцсетях

Однако родные считают, что вместо Селима Бенсаада на его странице может писать кто-то другой
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Селим Бенсаад - сын внучки Сталина Галины Джугашвили и алжирца Хосима Бенсаада.Селим Бенсаад - сын внучки Сталина Галины Джугашвили и алжирца Хосима Бенсаада.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Скандал в благородном семействе... Странная история разгорается в последние дни вокруг потомков Иосифа Сталина. Три месяца назад из московской квартиры в центре Москвы пропал правнук Вождя народов Селим Бенсаад - сын внучки Сталина Галины Джугашвили и алжирца Хосима Бенсаада. (В свою очередь Галина - дочь старшего сына главы СССР Якова, того самого, который ушел на войну лейтенантом, попал в плен и погиб в концлагере).

Об исчезновении Селима журналистам сообщил его отец Хосим. По его словам, 49-летний сын пропал из квартиры, когда Бенсаад-старший был в отъезде, а теперь не выходит на связь, на звонки по мобильному не отвечает.

Стоит отметить, что Селим Бенсааад с детства является инвалидом по слуху, также у него есть проблемы со зрением. Селим женат, однако всю жизнь прожил вместе с женой с родителями - в их квартире в районе Лубянки.

Отец считает, что мужчина мог стать жертвой черных риэлторов, либо попал под влияние супруги.

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С моей женой. Вместе 15 лет! #selimbensaad #stalin #love
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- По словам Хосима, из квартиры также пропали семейные архивы, документы, письма к высшему руководству СССР, фотографии, - рассказала «КП» знакомая семьи, режиссер-документалист Лана Паршина.

По информации «КП», квартира, которая могла потенциально заинтересовать черных риэлторов, имеет три комнаты и общую площадь около 80 квадратных метров. По некоторым оценкам, она может стоить около 30 миллионов рублей.

- Я не раз бывала в этой квартире, - говорит Паршина. - Семья потомков Сталина живет довольно скромно. Галина Джугашвили, которую близкие называли Гуля, скончалась от рака в 2007 году. С тех пор в этой трешке жили отец, сын и его жена. Живут они довольно скромно. Старая мебель, старая техника.

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Моя бабушка #stalin #selimbensaad #babushka #history
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- Селим Бенсаад - один из самых непубличных потомков Сталина. Чем он занимается?

- Он несколько раз менял работу. Знаю, что какое-то время он работал в Госархиве РФ. Но он вовсе не белоручка. Когда денег не хватало, Селим даже грузчиком в одном супермаркете электроники трудился. Еще он неплохо рисует.

По одной из версий, Селим Бенсаад сейчас может находиться в Рязани, у родных жены.

Когда пошла информация о его исчезновении, мужчина вышел на связь в соцсетях. Опубликовал несколько фото.

Под одним из них он оставил странную запись:

«Из-за того что отец 4 раза пытался душить меня, боюсь ехать домой».

Впрочем, Хосим Бенсаад и Лана Паршина считают, что от имени Селима записи на страничке может оставлять кто-то другой.

В Инстаграме Селим предлагает обращаться к его адвокату, Юлии Вербицкой. Звоним.

- По распоряжении моего доверителя я не уполномочена что-либо комментировать, - многозначительно отвечает Вербицкая. - Могу лишь сказать, что информация, которая есть в СМИ, неполная.

- Хотя бы скажите: Селим жив-здоров?

- Я не готова давать информацию о состоянии здоровья моего доверителя, у меня нет таких полномочий. Я предлагала Хосиму Бенсааду связаться со мной и обсудить сложившуюся ситуацию, у мужчины есть номер моего телефона, но звонить мне он не желает.

Судя по всему, в семье бывшего генсека серьезный разлад.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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