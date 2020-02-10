Гуайдо «атакует», Лавров наносит «ответный удар»

Непростым выдалось начало этого февраля для венесуэльцев: они опять вернулись на первые полосы мировых СМИ, причем произошло это в связи с двумя международными турне. Одно из них совершил бывший председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо (Запад признает его в качестве временного президента страны), чтобы заручиться поддержкой в борьбе с Николасом Мадуро. Вторую — глава российского МИД, чтобы наоборот помочь лидеру Боливарианской республики.

ПУТЕШЕСТВИЕ ГУЛЛИВЕРА

Первым свой ход сделал Гуайдо, отправившись в настоящий «гастрольный чёс» по своим союзникам.

Сначала «самозванец» прилетел в соседнюю Колумбию, где поучаствовал в региональной конференции по борьбе с терроризмом и заодно провел переговоры с президентом Иваном Дуке и госсекретарем США Майком Помпео. Затем лидер оппозиции отправился в швейцарский Давос, где на Всемирном экономическом форуме попросил поддержки в своей борьбе за «свободу» и «демократию». Потом были и другие важные страны мировой политики — Великобритания, Франция, Испания, Бельгия и Канада.

Но самым важным для Гуайдо оказался визит в США, где он с надеждой ожидал официального приема у Трампа, который должен был стать важным символом для всех, кто уже утратил веру в «самозванца» - смотрите, мол, меня еще уважают, я еще чего-то стою. В самой Венесуэле бывший глава парламента уже который месяц теряет популярность и более 60 процентов населения, согласно опросам, не верят своему «лидеру».

Трамп и Гуайдо перед началом переговоров в Белом доме.Фото: REUTERS

Что ж, Гуайдо удалось добиться аудиенции у Трампа, но не сразу. Первоначально они совпали по времени пребывания во Флориде, где традиционно селятся мигранты из стран Латинской Америки. Как раз перед своими соотечественниками и выступил сам «самозванец», заявив, что у него «есть план и есть стратегия», заодно получив от мэра Майами ключи от города. В это же время американский президент прибыл в свою резиденцию на полуострове, но общаться с «венесуэльским коллегой» не стал.

Но все-таки «самозванец» добился своего — ему удалось попозировать с Трампом целых два раза.

Сначала два «лидера» были вместе на ежегодном обращении президента США к Конгрессу, во время которого глава государства поприветствовал Гуайдо, заметив, что именно его Вашингтон признает «истинным и законным руководителем» Венесуэлы (последовали бурные аплодисменты сенаторов и конгрессменов). Потом состоялась встреча в Овальном кабинете, где хозяин Белого дома заверил визави в своей готовности «противостоять нелегитимной диктатуре в Венесуэле» и, по информации Си-эн-эн, пообещал злобному Мадуро новые санкции.

Выступление лидера оппозиции Венесуэлы в Майями.Фото: REUTERS

ЧАСИКИ ТИКАЮТ

Уже в ближайшие дни Гуайдо должен вернуться в Венесуэлу, как говорят его сторонники, «усиленный на внутреннем и внешнем фронтах». Однако, если за пределами страны ему все поклялись в «вечной дружбе» и уважении, то в самой Боливарианской Республике не все так радужно.

- Поездка Гуайдо имела важное значение с точки зрения его укрепления как лидера оппозиции, но эффект от турне скоро закончится, - считает политолог Педро Треписьоне, - Через 2-3 месяца уже мало кто вспомнит, что политика принимал сам Трамп, поэтому Гуайдо придется быстро использовать свой капитал для укрепления позиций.

Хуан Гуайдо на площадке мирового экономического форума в Давосе.Фото: REUTERS

Впереди у главы античавистского движения выборы в Национальную ассамблею, которые, согласно конституции, должны пройти в этом году. Помимо того, что Гуайдо надо выработать тактику противодействия левым властям, ему придется еще и сохранять единство оппозиционного лагеря. В прошлом году от античавистов откололись несколько партий, присоединившиеся к «Круглому столу национального диалога». Конечно, в числе «предателей» оказались мелкие движения, представленные в парламенте 1-2 депутатами, однако «лиха беда начало». В январе из антиправительственной коалиции вышли еще шесть депутатов, причем даже из радикальных партий «Справедливость прежде всего» и «Народная воля», которые при поддержке чавистов, номинально вернувшихся в «неработающий» парламент, избрали альтернативного главу законодательного органа Луиса Парру. Очевидно, что подобный маневр стал «игрой» Мадуро и новые руководители Нацассамблеи не самостоятельны, однако сторонники Гуайдо понесли чувствительный удар. Как говорят политологи, впереди у «единой» оппозиции маячит перспектива раскола, ведь избраться в парламент хотят все, главное — чтобы получить лидерство среди античавистов.

ЛАВРОВ ПРИДЕТ — ПОРЯДОК НАВЕДЕТ

На этом фоне примечательно латиноамериканское турне Сергея Лаврова, который посетил Каракас, перед этим залетев в Сантьяго-де-Куба и Мехико. Хотя визит на Кубу носил протокольный характер — возложить цветы к могиле Фиделя Кастро и героя-освободителя Хосе Марти — западные СМИ уже начали строить конспиративные теории о том, что министр обсуждал со своим коллегой Бруно Родригесом «венесуэльский вопрос».

Вопросы от иностранной прессы по будущему Боливарианской Республики шли и во время пребывания Лаврова в Мексике, куда глава российской дипломатии прибыл впервые за последние 10 лет. Впрочем, основания для этого были, ведь Мехико после прихода в декабре 2018 года левого президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора резко поменяла свою позицию по отношению к Каракасу и признала Николаса Мадуро законным главой государства.

Глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Мехико.Фото: REUTERS

Еще сильнее венесуэльская тематика звучала непосредственно в самой Боливарианской республике, где повестка у Лаврова оказалась чрезвычайно насыщена - встречи с министром иностранных дел Хорхе Арреасой, исполнительным вице-президентом Делси Родригес, членами «Круглого стола национального диалога» и как «вишенка на торте» - беседа с главой государства Николасом Мадуро.

В ходе визита никаких «откровений» не было — мы за мир, переговоры, против незаконных санкций и т.д. И все равно, по мнению венесуэльцев, участвовавших в переговрах с российской стороной, этот приезд Лаврова был очень важен для поддержки всей Боливарианской Республики, которая фактически находится «в кольце врагов». Не так часто сюда приезжают мировые лидеры. Поэтому каждый подобный заезд для чавистов служит «глотком свежего воздуха», напоминающего и себе и всем остальным, что про них «еще помнят».

ОТКУДА ИСХОДИТ УГРОЗА МИРУ

А пока Россия и Венесуэла клялись друг другу в вечной дружбе Вашингтон вместе с Гуайдо продолжали строить козни Мадуро. Трамп не обманул и все-таки ввел новые санкции в отношении Венесуэлы, правда пока они минимальны. Под ограничения попала государственная авиакомпания «Conviasa» и весь ее авиапарк.

Гораздо более серьезными оказались угрозы введения санкций в отношении «Роснефти», ведь советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен грозился покарать компанию, если она не изменит свою политику в отношении Боливарианской Республики.

- Сомневаюсь, что Вашингтон пойдет на прямые действия против «Роснефти», слишком велики риски для самих Штатов, ведь одной страной это не ограничится, придется «воевать» во всем мире, а это чревато непредсказуемыми рисками, - считает политолог Серхио Родригес. - Хотя уже многие эксперты говорят о том, что российская компания фактически экспортирует венесуэльскую нефть еще с прошлого года, до сих пор Белый дом не сделал ни одного реального шага, чтобы прекратить эту практику, так что заявления администрации Трампа не стоит воспринимать всерьез.

Маловероятно, что США оставят «венесуэльский вопрос», однако пока возможности их ставленника Гуайдо серьезно снизились по сравнению с прошлым годом, когда он «был на коне». Поддержка России смогла не только укрепить позиции Мадуро, но и способствовать сохранению Венесуэлой экономического потенциала. Так что Вашингтону придется изобретать новый способ сохранения своего влияния на

Каракас.