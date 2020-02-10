Герман Зверев переизбран президентом Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

7 февраля в Москве прошло отчетно-выборное собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Ключевая задача отчетно-выборного собрания — избрание главы объединения.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отчитался о проделанной за последнее трехлетие работе. Глава ассоциации акцентировал внимание, что ему удалось консолидировать членов объединения, выстроить работу с первоклассными представителями научного сообщества и диалог с регулятором – все те основные задачи, поставленные при его избрании президентом в 2017 году. По сути дела, удалось сформировать мощную коалицию, которая способна защитить интересы отрасли.

В этом году кроме членов объединения участие в собрании приняли депутаты Госдумы, представители федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества, члены российского союза работодателей рыбопромышленников и Общественного совета при Росрыболовстве. Работа исполнительной дирекции объединения и лично ее президента была высоко оценена и членами объединения, и приглашенными гостями. За переизбрание Германа Зверева президентом ВАРПЭ проголосовало 72 члена ассоциации.

«ВАРПЭ – это организация, которая слышит все предложения и все вопросы, с которыми вы обращаетесь», – отметил Германа Зверева, поблагодарив участников встречи за поддержку.

Кроме того, на прошедшем собрании обсуждался вопрос о включении в состав ассоциации новых участников. Абсолютным большинством голосов в ВАРПЭ приняли Ассоциацию добытчиков лососей Камчатки, Ассоциацию марикультурных организаций Приморского края, производителя кормов и рыбопосадочного материала для аквакультуры «К-Ником» (Омск) и крупнейшую рыбоперерабатывающую компания «А. Эсперсен» (Великий Новгород).

Фото: www.varpe.org

На сегодня ВАРПЭ - крупнейшее объединение предприятий рыбохозяйственного комплекса в России, входит в топ-5 самых влиятельных ассоциаций в мировой рыбной отрасли. Ассоциация объединяет 79 предприятий-лидеров рыбопромышленного рынка, а также крупнейшие объединения отрасли федерального и регионального масштаба, представляющие всю географию от Калининграда до Камчатки и от Мурманска до Астрахани.