2020-02-10T17:42:27+03:00
В мире

В ООН запущен проект, посвященный российским и советским дипломатам

Проект запущен в канун Дня дипломатического работника, отмечаемого в России сегодня
Алексей ОСИПОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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По случаю Дня дипломата Постпредство и Русская Служба новостей ООН запустили совместный проект в социальных сетях, посвященный российским и советским дипломатам на службе ООН.

Цель инициативы – привлечь внимание общественности к тому, какой важный вклад россияне вносят в деятельность Организации с самого ее основания; как их работа содействует укреплению сотрудничества между Россией и Организацией; насколько востребован профессионализм российских дипломатов на самом высоком международном уровне.

Проект включает в себя также интервью с россиянами, которые сейчас занимают высокие посты в ООН, - В.И.Воронков (заместитель генерального секретаря, глава контртеррористического управления), Т.Д.Валовая (глава Отделения ООН в Женеве), Д.Титов (бывший помощник генерального секретаря, глава Управления по вопросам правосудия и верховенства права в Департаменте по миротворческим операциям) и др.

В рамках проекта на аккаунтах в твиттере и на фейсбуке постпредства России при ООН также публикуются историко-документальные материалы, рассказывающие о наиболее ярких фигурах советской и российской дипломатии прошлого, занимавших значимые посты в ООН. Среди них, например, А.Добрынин, который был заместителем генерального секретаря, С.Орджоникидзе, возглавлявший Отделение ООН в Женеве, В.Ерофеев, заместитель гендиректора ЮНЕСКО. В архивах были найдены тематические фотографии, документы об их работе в ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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