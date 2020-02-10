2020-02-10T19:04:57+03:00
Общество

Леонид Рошаль: Детская смертность в России снижается

Об этом президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
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Леонид Рошаль.Леонид Рошаль.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Леонид Михайлович, в прошлый раз - когда в России разразилась паника с коронавирусом - ваше интервью помогло читателям «Комсомолки»... А сейчас смотрю - двое наших ребятишек в Таиланде погибли. Два туристических катера столкнулись. Почему так много детей у нас в России гибнет? Казалось бы, мы все делаем для того, чтобы этого не не было.

- А откуда вы знаете, где эти данные, что много детей гибнут? У нас детская смертность снижена, младенческая - снижена. Откуда вы взяли, что много детей гибнут?

- Может, потому такое ощущение, что подобные трагедии вызывают большой резонанс...

- Может быть, «журналисты виноваты»? На самом деле, за последние годы в России ведь меньше стало детских смертей.

Посмотрите статистику. Не мою, а - официальную.

ИЗ СООБЩЕНИЙ РОССТАТА

За первое полугодие 2019 г. в Российской Федерации умерло 3672 ребёнка в возрасте до 1 года, что на 572 человека, или на 13,5% , меньше, чем за тот же период 2018- го. (Данных за второе полугодие пока нет.) А детская смертность в целом - за весь предыдущий 2018 год - в РФ уменьшилась на 10 %.

- А есть возможность детскую смертность снизить еще больше?

- А для этого мы и работаем. Наша цель такая, чтобы ребятишек умирало как можно меньше.

Детская смертность на дорогах очень здорово снизилась, в дорожно-транспортных происшествиях. Много делается для того, чтобы этот показатель в целом как можно быстрее уменьшался.

Но нет такой пилюли, чтобы ее сегодня можно было бы проглотить, а завтра - ни один ребёнок умирать не будет.

- То, что Владимир Путин в своем Послании много уделил внимания именно детям, - это тоже должно сыграть свою роль?

- А почему нет? Конечно...

- Статистика - статистикой... Но все же ребятишки продолжают гибнуть - и на пожарах, и под колёсами автомобилей, и вот - в турпоездках... Может быть, нужно детей большей заботой окружать?

- Просто голову надо иметь на плечах. (Я не имею ввиду конкретный случай в Таиланде, потому что всех подробностей не знаю.) Не только родителям, но и вообще - взрослым. Вот и все...

ИСТОЧНИК KP.RU

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