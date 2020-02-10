Подробности столкновения катеров в Таиланде: в гибели российских детей виноват штурман их лодки

В течение двух суток в популярной у наших туристов азиатской стране произошли сразу две трагедии. В субботу в городе Накхонратчасима на севере Таиланда солдат одной из воинских частей убил офицера, завладел оружием и устроил массовый расстрел посетителей торгового центра. Погибло 27 человек. Россиян среди пострадавших не было — это место находится вдалеке от прибрежных курортных зон.

А в понедельник, 10 февраля, стряслась беда на любимом нашими соотечественниками острове Пхукет. Спидбот (скоростной катер) с почти 40 российскими туристами, двигавшийся в лагуне на восточном побережье, на полном ходу лоб в лоб столкнулся с таким же судном. Оно, к счастью, шло без пассажиров, иначе пострадавших былы бы ещё больше. Всех мучает вопрос: как могли два катера встретиться при тихой воде и идеальной погоде?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759872" frameborder="0"></iframe> Врачи спасают пострадавших в столкновении катеров в Таиланде.

Рабочая версия: ошибка штурмана

— При столкновении погибли двое детей, еще 20 человек получили ранения. 19 уже выписаны из больниц, еще один пострадавший останется там на пару дней — ему рассекло голову (29-летнему Азамату Исиналинову нанесли 40 швов. — прим. Ред.), — сообщил «КП» генконсул РФ на Пхукете Владимир Соснов. И поделился догадками и причинах: — Пока идут следственные действия. По предварительной информации, виноват штурман лодки с российскими туристами, но, подчеркну, это рабочая версия.

Версия эксперта: местное разгильдяйство

— Такие происшествия здесь случаются регулярно, — рассказал «КП» живущий в Таиланде главный редактор издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. — Турфирмы и экипажи подходят к делу халатно, на рейсы нередко ставят суда с различными неисправностями. Но главная проблема — даже не это, а невероятное разгильдяйство, которое на Пхукете является почти частью менталитета. Полагаю, именно из-за него и произошла нынешняя трагедия. Другие причины для столкновения в таких условиях представить сложно.

При столкновении погибли двое детей, еще 20 человек получили ранения.Фото: twitter.com

Версия моряка: хотели проскочить мель

Остаётся открытым вопрос: почему оба катера следовали на такой большой скорости — не менее 30 км/час, по морским меркам немало? Причину объяснил местный житель Олег Тараканов (живёт в Тае уже 8 лет, занимается водными круизами).

— Там прорыт узкий и мелкий канал-фарватер, — пишет наш соотечественник в соцсетях. — Спидбот загружен пассажирами, его осадка уменьшается, на малой скорости здесь он просто рискует сесть на мель. Поэтому опасное место проскакивают на максимальных оборотах. Вдобавок, шкиперы спидботов специально «гарцуют и понтуются», чтобы турист подкинул чаевых за лихость. Делают разворот на большой скорости, резкие повороты, вход в канал на кураже… И да, там фарватер поворачивает почти на 90°. Не отвернешь, тупо некуда.

И так из года в год

Кстати, это далеко не первая трагедия подобного рода. В 2018 году два прогулочных судна с китайскими туристами попали здесь в шторм и перевернулись, погибло свыше 40 граждан КНР. А почти ровно год (!) назад, 9 февраля 2019, в точно таком же (!), как сейчас, столкновении двух посудин на всё том же восточном побережье Пхукета пострадало 12 курортников. В тот раз никто не погиб, но и выводов, похоже, никто не сделал. «Эти покатушки на утлых лодках просто опасны для жизни, их давно пора запретить», — возмущаются в интернете.

— Как и везде, здесь играет роль человеческий фактор. Мы работаем с властями Таиланда для принятия всех необходимых мер по обеспечению безопасности наших туристов, — подводит итог генконсул Владимир Соснов. — В основном пострадавшие россияне получили легкие травмы, они намерены продолжить отдыхать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759780" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При столкновении катеров у Пхукета пострадали 20 россиян, два ребенка погибли

Информацию о происшествии у берегов таиландского острова подтвердили в посольстве [видео]

Что известно о погибших в Таиланде российских детях

По информации КП-Челябинск, погибшие — брат и сестра, 12-летний Ярослав и 6-летняя Мирослава Лысых. Дети находились в Таиланде с бабушкой и дедушкой. С ними же они плыли на злополучном катере. Взрослые выжили, но получили травмы. Они госпитализированы (подробности)