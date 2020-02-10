2020-02-10T18:54:39+03:00
Наука

Отменен приказ об ограничении контактов российских ученых с иностранными

Новый министр науки и высшего образования рассказал о своих первых шагах в должности
Ярослав КОРОБАТОВ
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время пресс-конференции. Фото Михаил Терещенко/ТАССМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время пресс-конференции. Фото Михаил Терещенко/ТАСС
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В понедельник министр науки и высшего образования провел сразу две пресс-конференции - в РИА Новости и ТАСС. Первым делом Валерий Фальков сообщил об отмене одиозного приказа, ограничивавшего контакты российских и иностранных ученых. Напомним, согласно этому распоряжению, перед встречей с иностранцем необходимо было предупреждать руководство российской научной организации за 5 дней; на встрече должны присутствовать, как минимум, двое российских ученых; а после разговора необходимо было предоставить отчет о содержании беседы…

- Я хотел бы сообщить, что этот приказ отменен, - заявил Валерий Фальков. - Это первый и очень важный момент. Мы заинтересованы, чтобы научное и образовательное сотрудничество развивалось на принципах открытой науки. Россия и российские ученые участвуют во всех крупнейших мировых проектах. У нас есть специальный проект «5-100» посвященный повышению конкурентоспособности российских университетов. Он подразумевает активное участие университетов в мировом научно-образовательном процессе и взаимодействие с лучшими учеными. Речь идет о приезде к нам и иностранных ученых и студентов. Перед нами стоит задача увеличения количества иностранных учащихся в 2 раза к 2024 году. Что касается специального порядка взаимодействия с иностранцами, то он действует в отношении тех отраслей и проектов, которые важны для обеспечения национальной безопасности. Так поступают во всех странах, это мировая практика.

70 миллиардов на создание бюджетных мест

Государство намерена инвестировать большие средства в развитие и модернизацию системы высшего образования.

- Порядка 70 млрд рублей до 2024 года дополнительно будут выделены на бюджетные места, значительная часть из которых пойдет в регионы на развитие местных университетов, - уточнил Валерий Фальков. - Качество образования для нас приоритетная ценность.

В связи с этим новый министр продолжит ревизию системы высшего образования, избавляясь от «вузов-пустышек».

- Сколько для этого времени необходимо? Может быть, год или полтора. К этому времени наша система образования полностью очистится, - считает новый министр. - Решение об упразднении подобных заведений принимаются после обсуждения с регионами и муниципалитетами с учетом интересов студентов и преподавателей. Практически в каждом субъекте РФ у нас огромное количество хорошо работающих вузов, которые дают добротное образование. Туда можно перевести студентов из ликвидируемых филиалов.

Студенты-иностранцы будет работать в России без разрешения

По словам Валерия Фалькова, за рубежом растет интерес к российскому высшему образованию.

- Это выражается и в запросах со стороны конкретных государств на открытие филиалов российских вузов. Наиболее активно эта работа ведется в странах СНГ, недавно только в Узбекистане было открыто 4 филиала. - сообщил Валерий Фальков. - Но такой запрос есть и в странах дальнего зарубежья. Один филиал только что учрежден в Гватемале, сейчас подготовка к открытию отделений российских университетов ведется еще в ряде стран мира. В общей сложности в зарубежных филиалах наших вузов учатся 32 тысячи человека

В то же время с каждым годом будет увеличиваться количество мест для студентов-иностранцев в российских вузах. Есть целая серия мероприятий для привлечения учащихся из-за рубежа. Это улучшение материально-технических условий, создание конкурентоспособных образовательных программ, специальная система адаптации иностранных студентов в российских вузах, а так же упрощенная процедура приезда и пребывания.

- Хотел бы обратить внимание, что совсем недавно - 6 февраля, был принят закон позволяющий студентам-иностранцам, обучающихся в российских вузах на очном отделении, работать без оформления разрешения, - сказал Валерий Фальков. - Для чего это делается? Известно, что стипендия у студентов маленькая, ее всегда не хватает. Раньше иностранцам сложно было искать подработку - существовали ограничения. Сейчас закон позволит им свободнее устраиваться на работу во время обучения. Это важные шаги и они будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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