Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе: «Мы созванивались с Шуниным, я извинился за свой грубый фол против него»

- Первый трофей, ваш гол, пусть и с пенальти, - решающий. Насколько большое значение вы придаете таким турнирам?

- Главное не турнир, а работа, которую мы сейчас делаем перед сезоном. А мы все-таки «Спартак», великий клуб в России, мы обязаны побеждать в каждом матче, даже контрольном. Приятно это делать с такими сильными соперниками, который у нас здесь были. И этот турнир еще раз показывает, насколько у нас квалифицированные игроки и сильный тренер.

- «Спартак» сейчас играет по схеме 5-3-2. Вам в ней комфортно? И в какой позиции вы лучше себя чувствуете – первого или второго нападающего?

- Смотря как считать – у нас крайние защитники играют так высоко, что я бы эту схему называл 3-5-2. Мне очень она нравится, и вообще импонирует философия нашего главного тренера, футбол получается скоростным и очень вертикальным. И у нас нет особой разницы первый нападающий или второй, мы располагаемся на одной линии и функции примерно одинаковые.

- Это правда, что на первом сборе Доменико Тедеско буквально за руку водил игроков команды по полю, объясняя тактические нюансы этой схемы?

- Да, и это нормально. Так делают многие тренеры. У нас есть тригеры (модный в современном футболе термин, означает конкретные ситуации на поле, при которых каждый игрок должен делать какой-то свой маневр – прим. авт.), и когда они срабатывают мы четко должны знать что делает каждый из нас. Тренеры, когда только начинают объяснять такие вещи, часто ходят и водят игроков по полю, показывая их конкретные маневры.

- Тригеры? Ок. Что вы, как нападающий, должны делать, когда, к примеру, Джикия выдвинулся к центру поля, и мяч у него под левой ногой?

- Стоп! Мы это называем секретом фирмы, такие вещи должны оставаться внутри команды. Я не думаю, что вам кто-то из футболистов согласится такое рассказать перед чемпионатом.

- Если не заглядывать в интернет, то вы по первой части чемпионата запомнились двумя эпизодами. Первый – грубый фол против голкипера «Динамо» Антона Шунина. Он вам стоил красной карточки.

- И трех матчей дисквалификации. Это было жесткое столкновение. Я потом пересматривал эпизод, и видел, что такой сильный контакт с моей стороны был необязательным и его можно было избежать. Но что сделано, то сделано. Мне тяжело далась та дисквалификация, я переживал, что пропускал в том числе матч с ЦСКА, который мы выиграли. Но получился хороший урок для меня. Если случится в моей карьере еще один подобный эпизод, я приму другое решение.

Игрок московского "Спартака" Эсекьель Понсе во время пресс-конференции. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

- Вы записывали видео с извинениями перед Шуниным. Он как-то среагировал на него?

- Не знаю, смотрел ли он то видео, но мы потом созванивались с Шуниным. Я извинился, мы поговорили, а два профессионала всегда поймут друг друга.

- Второй эпизод – гол в ворота «Локомотива», когда вы здорово перебросили вратаря. Это самый красивый гол в вашей карьере?

- Возможно так оно и есть. Но прежде всего этот гол был важен и лично для меня и для команды. Это дерби, пусть не с ЦСКА, но все равно с очень сильной командой. Я старался быть спокоен в этом моменте, когда получал мяч сконцентрировался на том, чтобы сделать все правильно. А потом, когда мяч оказался в воротах эмоции переполняли меня, я кричал, радовался, рванул к скамейке запасных отмечать с командой.

- Когда я увидел с каким спокойствием вы положили этот мяч, то подумал, что этот парень должен забивать голов 12 за чемпионат. У вас же пока три.

- Погодите, сезон еще не закончен. Я не хочу давать обещаний, называть цифры, но может быть через три месяца мы посчитаем голы заново.

- Если смотреть на расписание матчей «Спартака», там в красном кружке 4 марта – матч четвертьфинала Кубка России с ЦСКА. У вас это тоже особая дата в календаре?

- Ни для никого не секрет, что нам нужен Кубок России, что это наша цель. А тут еще суперклассико. Вся команда понимает, что это будет за матч, все болельщики. Это как раз одна из тех больших игр, к которым мы готовимся сейчас, к тому, что с первых минут это будет сражение.

- Да, но вы откуда знаете, что матчи с ЦСКА – это Суперклассико в России. Кто вам рассказывает об этом в «Спартаке»?

- Мои друзья Лоренцо Мельгарехо и Айртон играют в России побольше меня, и что-то рассказывают. Но «Спартак» - очень большой клуб. Когда ты за него играешь, невозможно не знать про такие вещи. Это прямо висит в воздухе, ты видишь свою команду, видишь как все готовятся, дышишь атмосферой таких матчей, как «Спартак» - ЦСКА, и часто тут уже ничего не надо больше объяснять.

- Вы родились в одном городе с Лионелем Месси, и ни одно ваше интервью в России не обходится без вопроса про него. Не будем нарушать традицию. Почему все-таки в Аргентине Марадона – бог, а Месси – только лишь великий игрок?

- Это смотря для какой части страны. Если вы скажите такое в нашем родном Росарио, вас не поймут. Но все дело в сборной. Лео – великий игрок, но он еще ни разу не поднимал над головой Кубок Америки или Кубок мира.

- Единственный трофей Месси в сборной - «золото» Олимпиады. Вас недавно приглашали в олимпийскую сборную. Есть шансы поехать в Токио-2020?

- Я очень на это надеюсь. Недавно меня приглашали на квалификационный сбор, и все прошло, мне кажется, неплохо. Так что если в «Спартаке» все будет хорошо, я очень хотел бы поехать на Олимпиаду. У нас собирается очень приличная команда с большими амбициями.