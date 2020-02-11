Президента США Рузвельта тайно убили за дружбу со Сталиным?

«Большая тройка» - Сталин, Рузвельт, Черчилль, посовещавшись в Ливадийском дворце 4-11 февраля 1945 г., установила послевоенный мировой порядок. Хотя до полного разгрома гитлеровской Германии оставалось еще три месяца.

ОДИННАДЦАТЫЙ УДАР!

- Ялта стала «одиннадцатым сталинским ударом», - говорит директор Института проблем глобализации Михаил ДЕЛЯГИН. – Ветераны помнят, что десять крупнейших наступательных операций советских войск в 1944 году, обеспечивших победу над Гитлером, так и назывались - «сталинские». И вот последовал новый…

Сталин добился, чтобы конференция по послевоенному мироустройству прошла именно в нашей стране, а не в Англии, США или на нейтральной территории, как в 1943-м. Тогда «Большая Тройка» впервые пообщалась в Тегеране.

Назревшую идею нового рандеву высказал Рузвельт в письме Сталину 19 июля 1944 года: «Поскольку события развиваются так стремительно и так успешно, я думаю, что в возможно скором времени следовало бы устроить встречу между Вами, премьер-министром и мною».

Между союзниками сразу разгорелась нешуточная борьба за место судьбоносной для планеты встречи. Хитрый Черчилль пригласил коллег к себе, в Северную Шотландию. Она, мол, равноудалена от США и СССР. Но лидеры восходящих великих держав хотели «равноудалиться» как раз от сходящей со сцены истории Британской империи. Следом возник Кипр, контролируемый англичанами. Рузвельт предлагал символические для истории человечества города – Рим, Афины, Иерусалим, Александрия. Фигурировал и остров Мальта, где в 1989-м Горбачев сдаст Бушу СССР со всеми потрохами. Секретной операции по организации конференции даже присвоили кодовое наименование «Остров». Но победила Ялта. Операцию переименовали в «Аргонавт».

- Символичное название. По легенде, Геракл и другие древнегреческие герои отправились на корабле «Арго» к черноморскому побережью за похищенным золотым руном волшебного барана. Пережив множество приключений, схваток, аргонавты вернули драгоценное руно на родину. Ялта как раз стоит на берегу Черного моря. Как удалось «аргонавту» Сталину перетянуть одеяло на себя?

- Он заявил «партнерам», что не может даже на неделю покинуть СССР и устраниться от прямого руководства советскими войсками. Аргумент очень весомый! Накануне начала Ялтинской конференции Красная Армия завершила Висло-Одерскую операцию. Наши передовые части стояли уже в 60 км от Берлина. А союзники - более чем в 600 км.

- Крыть нечем!

- Выбор Ялты стал доказательством наибольшего вклада Советского Союза в победу над фашизмом и, не в последнюю очередь, жгучим желанием Рузвельта и Черчилля своими глазами увидеть загадочную для них страну, совершившую невозможное – разгромить Гитлера.

Для Сталина же Ялта стала триумфом. Но была у него еще одна цель. Наглядно показать союзникам ущерб от фашистских оккупантов и усилить тем самым позиции СССР на переговорах о репарациях. Ялта 2.5 года «была под немцем». Гитлеровцы уничтожили тысячи жителей, всех ялтинских евреев (4, 5 тысячи), разрушили много зданий.

Освободили город-курорт 15 апреля 1944 г. в ходе Крымской операции.

Лидеры стран и члены их делегаций поселились в знаменитых ялтинских дворцах. Сталин – в Юсуповском, Рузвельт – в Ливадийском, Черчилль - в Воронцовском. Поскольку президент США страдал полиомиелитом и мог передвигаться только в коляске, Иосиф Виссарионович предложил провести конференцию в Ливадийском дворце.

«ВАРШАВА БЫЛА РУССКИМ ГОРОДОМ!»

- Что конкретно решили в Крыму?

- В первую очередь, послевоенную судьбу Германии: «Нашей непреклонной целью является уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушать мир всего мира». Определили зоны оккупации Германии, границы послевоенных государств Европы и сферы влияния стран-победителей, в число которых включили Францию.

Рузвельта очень волновала цена участия СССР в войне с Японией. Договорились, что Москва вступит в войну через три месяца после победы над Гитлером. Условия Сталина - возвращение Советскому Союзу южной части Сахалина и всех прилегающих к ней островов, передача Курильских островов, восстановление аренды Порт-Артура как военно-морской базы СССР, сохранение независимости Монголии.

Была заложена основа ООН (с отдельным членством Белорусской и Украинской ССР) как гаранта безопасности в мире после войны. «Большая Тройка» договорилась о созыве 25 апреля 1945 г. в Сан-Франциско конференции Объединенных Наций для подготовки устава международной организации безопасности.

Как ни покажется странным, наиболее сложным в Ялте стал польский вопрос. Попытки Черчилля навязать полякам пригретое им в Лондоне так называемое «правительство Польши в изгнании», превратившее свою родину в «гиену Европы», провалились. «Вопрос о Польше для британского правительства является вопросом чести», - высокопарно заявил Черчилль. Сталин парировал: «Вопрос о Польше – это вопрос жизни и смерти для Советского государства». Британский премьер возражал против включения Львова в состав СССР. Дескать, он никогда не был русским городом. «А Варшава – была!» - срезал его Сталин.

В конце концов высокие стороны решили и вопрос польских границ.

ХИТРЫЙ БРИТАНСКИЙ ЛИС

- В Ялте «Большая Тройка» встретилась последний раз, хотя у них были планы продолжать и впредь совместно обсуждать мировые вопросы. Спустя два месяца после конференции неожиданно умер Рузвельт. До сих пор ходят слухи, что не своей смертью.

- Есть версия, что к этому приложил руку «коллега» Черчилль. Я разделяю это мнение.

- А какая ему с того выгода? Он же мечтал после разгрома Гитлера «командовать парадом» в Европе. А этому мешал Сталин, продвигавший коммунизм в Старом Свете. Не проще ли было ликвидировать «Дядюшку Джо»?

- К Сталину труднее было подобраться. Вот Черчилль и выбрал «слабое звено».

Сталин и Рузвельт стали сближаться еще в Тегеране в 1943-м. Вот любопытный факт. Летом 1944-го в местечке Бреттон-Вудс (США) прошла знаменитая конференция по финансово-валютному устройству мира после войны. Янки предлагали в качестве мировой валюты свой доллар, обеспеченный золотом. Английскую делегацию возглавлял знаменитый экономист Джон Кейнс, создатель так называемого кейнсианства. Он выдвинул альтернативу баксу для расчета между странами – наднациональную денежную единицу «банкор». А от золота предложил вообще отказаться. Советская делегация в Бреттон-Вудсе по личному указанию Сталина голосовала за доллар. Он и стал мировой валютой. Окончательно оттеснив британский фунт стерлингов. Конкуренция между ними велась с конца 19 века.

Сталин действовал прагматично. Рузвельт в Тегеране обещал ему продолжение ленд-лиза, кредит в $6 миллиардов на послевоенное развитие СССР.

В Ялте сближение лидеров СССР и США продолжилось. Помимо общеизвестных решений конференции, по некоторым данным, было согласовано, что Штаты профинансируют приоритетное восстановление Советского Союза как главного фактора Победы и главной жертвы войны. Это воспринималось Рузвельтом как моральный долг и объективное условие послевоенной стабильности.

Наши страны тогда были «на подъеме», а вот Британская империя уже надорвалась. Общность интересов, исторического оптимизма объединили Сталина и Рузвельта, в том числе и против Черчилля: одряхлевший британский империализм был равно чужд обеим сверхдержавам. Сын президента Эллиотт Рузвельт вспоминал слова отца:

«У Уинни есть одна высшая миссия в жизни, но только одна. Он идеальный премьер-министр военного времени. Его основная, единственная задача заключается в том, чтобы Англия выстояла в войне. У него идеальный склад ума для военного руководителя. Но чтобы Уинстон Черчилль руководил Англией после войны? Нет, не будет этого».

Но британский лис оказался хитрее американского романтика, идеалиста.

ПОХОРОНИЛИ В ЗАКРЫТОМ ГРОБУ

- 12 апреля Рузвельт внезапно умер в своем поместье Уорм-Спрингс. Официально от кровоизлияния в мозг. Ему было всего 63.

Тело почему-то не вскрывали. Похоронили легендарного президента в закрытом гробу. Это сразу же вызвало слухи, что его застрелили в затылок!

Коварный Черчилль на 22 года отодвинул закат Британской империи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Действительно, из десятков покойных президентов США закрытый гроб был только у «умершего от инсульта» Рузвельта и у Джона Кеннеди, которому в Далласе пуля проделала в правой части головы выходное отверстие размером с кулак. Были и другие загадки. О них подробно написал еще в 1948 году американский публицист Э. Джозефсон в своей книге «Странная смерть Франклина Д. Рузвельта».

ПОТЕРЯННАЯ КОАЛИЦИЯ

- В США вышла книга «Потерянная коалиция Рузвельта». По мнению автора Ф. Кастийолы: «Если бы Рузвельт прожил немного дольше, он, скорее всего, преуспел бы в переходе к послевоенному миру на основе управления "большой тройки"».

Но внезапная смерть Рузвельта привела к стремительному и полному пересмотру всей стратегии США, что представляется надежным, хотя и косвенным признаком ее насильственного характера.

Хозяином Белого дома автоматически стал вице-президент Гарри Трумэн, такой же «ястреб»-русофоб, как и Черчилль. При нем союзнические отношения СССР и США быстро переросли в конфронтацию. Трумэн объявил о прекращении программы ленд-лиза для нашей страны. На следующий год Вашингтон стал требовать от Москвы совершенно неоправданных платежей по погашению задолженностей по ленд-лизу. О многомиллиардном кредите, обещанном Рузвельтом, и речи не могло быть.

Окончательно точки над «i» были поставлены 5 марта 1946 года. Когда Запад устами Черчилля объявил о начале «холодной войны» против СССР.

-В американском городе Фултоне.

- Если Рузвельт действительно был убит, то, скорее всего, английскими спецслужбами. В начале Второй мировой он распахнул им двери в Штаты. Санкционировав ведение всеобъемлющей политической войны против американского изоляционизма для вовлечения США в войну в Европе. Объединенными силами эта задача была решена, но британские спецслужбы приобрели колоссальное влияние за океаном. И, когда Рузвельт стал опасен для Англии, уничтожили его.

Вы спрашивали, какая выгода была британскому лису от смерти заокеанского партнера по «Большой Тройке»?

Рузвельт планировал и после войны укреплять сотрудничество с Москвой. При нем невозможно было бы развязывание холодной войны против СССР и немыслимо даже обсуждение разработанной британским премьером операции «Немыслимое», в рамках которой армии США и Англии вместе со сдавшимися им гитлеровцами должны были 1 июля 1945-го внезапно напасть на советские войска в Европе. Однако 27 июня Жуков провел перегруппировку войск в Европе, спутав карты Черчиллю. По оценкам британских штабистов, у Советов было значительное преимущество в живой силе и бронетехнике. Пришлось отказаться от «Немыслимого». Но вскоре президент Трумэн дал указание Пентагону на разработку операции «Тоталити». Более жестокой и коварной, чем «Немыслимое»! Предполагалось сбросить 196 атомных бомб на 20 крупнейших городов и промышленных центров вчерашнего союзника - СССР.

Холодная война, немыслимая при Рузвельте, отодвинула закат Британской империи на целых 22 года. Англия сошла с мировой арены лишь в 1967-м, когда признала свою неспособность обеспечивать безопасность поставок нефти Персидского залива Западу.

В этом и была главная выгода британского лиса Черчилля.

НУЖНА ЛИ МИРУ НОВАЯ ЯЛТА?

- Конференция «Большой Тройки» в Крыму позволила почти полвека, до начала 90-х, поддерживать мир в равновесии. А потом СССР, один из организаторов той конференции, рухнул…

- Без него мир утратил равновесие. И начались всевозможные конфликты. Но даже сегодня, несмотря на гибридную войну Запада против России, как наследницы СССР, мир в своей основе все еще остается ялтинским.

- Нужна ли нам новая Ялта?

- Несомненно. Об этом свидетельствует предложение президента Владимира Путина провести саммит пяти постоянных членов Совета безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) по выработке новых правил мирового общежития взамен разрушенных США и их сателлитами по НАТО.

- «Большая Пятерка», аналогичная «Большой Тройке».

- Это вселяет надежды. Кстати, сам Совет безопасности ООН был создан по решению Ялтинской конференции, чей юбилей мы сейчас отмечаем.