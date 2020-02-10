Всей командой: Хоккеисты «Сибири» сдали кровь для регистра доноров костного мозга

"Я - спас жизнь человека". Не каждый может так про себя сказать. Не каждому в жизни выпадает шанс сделать самый бесценный, самый важный дар.

Но ведь для того, чтобы стать настоящим героем, иногда нужно не так много. Например, сдать совсем немного своей крови, чайную ложку. И вступить в регистр доноров костного мозга. Возможно, однажды ваш фенотип совпадет с данными пациента с раком крови - и вы подарите ему шанс на выздоровление, но новую жизнь.

Так поступили спортсмены хоккейного клуба «Сибирь». В эти выходные прямо после тренировки всей командой они стали потенциальными донорами костного мозга. Акция прошла в ледовом дворце спорта «Сибирь» в Новосибирске и стала первой в истории Континентальной хоккейной лиги.

Игроки Сибири вступили в регистр доноров костного мозга.8 февраля 11 игроков Сибири стали потенциальными донорами костного мозга, сдав кровь из вены после тренировки.

Кровь сдали 11 хоккеистов: Егор Миловзоров, Глеб Зырянов, Константин Алексеев, Никита Михайлов, Никита Коротков, Илья Морозов, Евгений Чесалин, Александр Логинов, Дмитрий Саюстов, Алексей Яковлев и Андрей Ермаков.

Акция прошла после тренировки ребят Фото: Владимир Дубровский

Примером игроков вдохновились и их болельщики - всего в регистр за несколько часов акции вступил 81 человек. В стороне не остался даже символ "Сибири" - «злой снеговик». Актер, исполняющий роль талисмана команды на матчах, вместе со всеми прошел регистрацию и сдал кровь.

Медсестры брали пробы крови на типирование у всех желающих, чтобы внести их данные в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Участники на собственном примере показали, что процедура типирования - это вовсе не страшно и не больно, а вступление в регистр – легкая, простая и очень нужная процедура.

Вступление в регистр не обязательно означает, что вы станете донором костного мозга. Но чем больше людей будет в нашем российском регистре - тем больше шансов на жизнь для каждого пациента с лейкозом. Фото: предоставлено ХК «Сибирь»

- До акции клуба я не знал о регистре доноров костного мозга, но когда узнал подробности, то понял, что это очень хорошее дело. Сейчас я стараюсь рассказать всем своим близким, знакомым, что необходимо вступать в регистр. Для нас это 5 минут времени, но это возможность спасти жизнь какому-то человеку. Я с удовольствием отреагирую, если меня пригласят стать донором. Понятно, что нужно будет выбрать время, чтобы это было межсезонье, но если будет острая необходимость, то, думаю, клуб сможет дать день-два отдыха. Я готов, - говорит защитник ХК «Сибирь» Константин Алексеев.

Организаторы отмечают, что такое большое количество профессиональных спортсменов одновременно вступает в регистр в России впервые. И надеются, что далеко не в последний раз.

Эта акция стала первой подобной за всю историю КХЛ Фото: предоставлено ХК «Сибирь»

- Я уверен, что все команды поддержат нашу акцию. Это хорошее дело и сейчас наверняка пойдёт цепная реакция. Понятно, что это быстро не будет происходить, но думаю год или два, и мы увеличим число людей вступивших в регистр, - верит защитник команды Константин Алексеев.

Болельщиков, которых вдохновит пример любимой команды, ждут на домашних матчах «Сибири» весь февраль. Представители регистра будут отвечать на вопросы всех желающих о донорстве костного мозга. Новосибирцев, решившихся вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова в течение этого месяца, ждут памятные сувениры от клуба.

На сайте команды также появилась специальная страница, посвященная проблеме донорства костного мозга.

Не остался в стороне даже талисман клуба Фото: предоставлено ХК «Сибирь»

СПРАВКА

Ежегодно в трансплантации костного мозга нуждается около 5 тысяч россиян. Пересадка зачастую является единственным шансом на спасение для пациентов со злокачественными заболеваниями крови, прежде всего, лейкозом. Часто подходящего донора среди родственников не находится и "генетических близнецов" начинают искать среди неродственных доноров. Шанс на такое совпадение - 1 к 10 тысячам. Редко - но возможно. Чтобы облегчить медикам задачу, во всем мире создаются регистры потенциальных доноров костного мозга.

Сейчас в российских регистрах в сумме состоит чуть больше 100 000 человек. Только сравните: в Германии их 8 миллионов, а в США - 10!

Присоединиться к акции мог любой болельщик Фото: предоставлено ХК «Сибирь»

Вступление в регистр не обязательно означает, что вы станете донором костного мозга. Но чем больше людей будет в нашем российском регистре - тем больше шансов на жизнь для каждого пациента с лейкозом.

Вступить в регистр может любой человек от 18 до 45 лет, не имеющий серьёзных заболеваний. Сдать пробу крови можно в любом медицинском офисе «Инвитро» по всей стране, а также во время донорских акций.

О самой процедуре типирования и донорства kp.ru поговорила с экспертами и людьми, которые уже смогли спасти чью-то жизнь.

https://www.youtube.com/watch?v=zG7QnowOwfc&feature=emb_title