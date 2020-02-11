Зарплаты на телевидении: Ведущему новостей платят 250 тысяч, а меньше 50 тысяч заработать трудно

Красавец-ведущий в кадре - лишь макушка айсберга. На условного Ивана Урганта или, допустим, Владимира Соловьева работает целая армия «бойцов невидимого фронта» - администраторов, продюсеров, сценаристов, операторов, режиссеров, видеоинженеров и т. п. О том, какие суммы ежемесячно поступают на банковские карты работников ТВ, «КП» на условиях анонимности рассказали несколько бывших и действующих сотрудников крупнейших российских телеканалов, а также компаний, производящих программы по их заказу. Кроме того, мы изучили резюме работников телевидения, размещенные в открытом доступе на сайте одного из рекрутинговых онлайн-сервисов. Так что цифры у нас получились хоть и неофициальные, но, смеем надеяться, близкие к реальным.

От «главного по печенькам» до шеф-редактора

С чего начать, если опыта у вас никакого, но вы юны, полны энтузиазма и бредите телевидением? С должности администратора (40-50 тысяч руб.), конечно.

«В команде ток-шоу это самая низовая позиция, куда берут без опыта, - объясняет наш источник. - Он встречает гостей, распихивает их по студиям и гримеркам, составляет списки на «проходки», отвечает за проезд машин; следит, чтобы в редакции не кончались чай-кофе-печеньки, относит кассеты в монтажку, бумаги в бухгалтерию - словом, человек незаменимый. Все так и норовят его чем-то озадачить».

Студийные операторы во время прямого эфира. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Несколько больше получает младший редактор ток-шоу (50-60 тысяч руб.) его задача - искать интересные темы для программы. Это «низовой планктон»: он разрабатывает истории, вызванивает героев - уговаривая их на съемки, может и приврать. Нужно уметь общаться с людьми, втираться в доверие. У группы младших редакторов есть «локальный начальник» - старший редактор (80-100 тысяч рублей). Его задача — креатив, концепция и личная разработка наиболее важных историй.

Наконец, венчает эту пирамиду шеф-редактор ток-шоу (120-180 тысяч руб.) «Раньше и до 200 тысяч доходило, но сейчас это редкость. Зато у шеф-редактора есть возможность подработать - например, написать сценарий. Или премию за хороший рейтинг дадут», - говорит наш источник.

Заметно больше платят шеф-редактору реалити-шоу (150-250 тысяч руб.). Но надо понимать, что это надбавка за подчас круглосуточную работу: «Было и побольше, но нас же кризиснуло года три назад». Сейчас на ТВ, кстати, бум реалити, спрос на профи есть.

Над документальными программами, в изобилии предлагаемых любым каналом, трудятся продюсеры (60-100 тысяч руб) «Это «гибридная» профессия, когда ты делаешь все, - рассказали «КП». - Сначала сидишь на телефоне - ищешь истории и спикеров, сам выезжаешь на съемки, потом сидишь с видеоинженером на монтаже».

Зарплата зависит от крутизны канала, времени эфира: «Есть программы на не очень крупных каналах, где продюсерам платят 30-40 тысяч. Текучка там страшная — люди набираются опыта и уходят».

«Надо сильно постараться, чтобы заработать на ТВ меньше 50 тысяч, - откровенничает бывший сотрудник ток-шоу Первого канала. - Считается, что «шоколаднее» всего на НТВ - там стабильно, надежно и зарплаты немного выше, чем в среднем по рынку. А скромнее всего платят на «России 1». Мой друг, чтобы дотянуть до «стольника» (100 тысяч рублей. - Авт.), вынужден пахать там в двух проектах сразу».

Я б в ведущие пошел

Элита телеэфира - ведущие. Оказывается, меньше всего им платят в новостях и в утренних программах.

«250 тысяч рублей максимум! - вздыхает наш информатор с интонацией «ну и как прикажете жить на такие деньги?»

Меньше всего платят телеведущим утренних шоу и новостных программ. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Речь не о суперзвездах вроде Екатерины Андреевой, а о рядовых, но узнаваемых ведущих.

«А за что им платить? - иронизирует другой источник. - Они же читают новости с суфлера, тут много ума не надо. Ток-шоу сложнее вести. Я вел дневные новости на федеральном канале в начале нулевых. Тогда начинающим ведущим вообще платили $1700 (109 тысяч рублей по нынешнему курсу. - Авт.)».

Неплохо платят спортивным комментаторам. На портале hh.ru мы нашли объявление спортивного журналиста, автора популярного youtube-канала, в послужном списке которого работа на чемпионатах мира по хоккею и футболу, матчах Лиги наций по футболу. Его устроила бы работа с полной занятостью с зарплатой 350 тысяч рублей. При этом он не так известен, как, скажем, Дмитрий Губерниев.

Сколько платят ведущим дневных политических шоу? В Сети пишут, что доход Артема Шейнина составляет до 2 млн в месяц. «При всей их нагрузке и узнаваемости от силы 600-800 тысяч руб., - сомневается наш источник. - У его коллег рангом пониже и того меньше. Денег на телевидении сейчас немного».

Светит нам богатая звезда

Если зарплаты рядовых сотрудников ТВ известны более или менее точно, с ведущими первого эшелона все сложнее - доплата за «звездность» может быть самой разной. Как-то пролил свет Андрей Малахов - в интервью Ксении Собчак он признался, что на Первом канале ему платили $50 тысяч в месяц (3,2 млн руб.). И это, с его слов, было много меньше, чем зарплата Ивана Урганта и Владимира Познера. Впрочем, Иван Ургант сам назвал размер своих доходов в интервью рэперу Басте: около $3 млн в год, то есть 16 млн руб. в месяц. В сравнении с заокеанскими коллегами Иван - форменная беднота: американская телезвезда Эллен Дедженерес, у которой тоже свое шоу, по данным СМИ США получает $50 млн в год (то есть по 267 млн руб. в месяц, но минус налоги, конечно).

«Наша главная звезда - это Андрей Малахов. Сейчас он ведет две программы, одна из них ежедневная, плюс он сам их продюсирует. Рискну предположить, что теперь его ежемесячный доход может составлять в районе 10-15 млн руб., - считает наш источник. - Но ведущих такого калибра у нас буквально человек пять на все каналы».

Иногда ведущим платят не ежемесячный оклад, а гонорар за пакет программ или ставку за съемочный день. Это касается в первую очередь приглашенных ведущих из числа актеров кино.

«Ставка топового актера за съемки в шоу для прайм-тайма в 500 тысяч руб. в день - обычное дело, - полагает наш информатор. - Допустим, съемки идут десять дней — значит, его гонорар 5 млн рублей. Чаще платят, как у нас говорят, «аккордом»: половину суммы до съемок, половину после. 500 тысяч — ставка за день у Дмитрия Нагиева. Но за «Голос» ему могут платить меньше — тут свою роль играет, что это все-таки Первый канал, а это очень престижно».

На заре телекарьеры, утверждает источник «КП», 500 тысяч руб. за неделю работы получала Настя Ивлеева, когда ее впервые заманили из Сети на ТВ - в программу «Можно все!» на канале «Ю». Это было значительно меньше, чем главной звезде шоу — блогеру Стасу Давыдову. Позже Настя стала звездой и ТВ, и Сети, она давно зарабатывает больше, а Давыдов прозябает в Интернете, теряя просмотры.

В документальных тележурналах, научных или исторических фильмах даже ведущим-звездам предлагают не так много, как в праймовых шоу - в районе 200 тысяч рублей за съемочный день.

КСТАТИ

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