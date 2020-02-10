Пекарня в жилом доме: как бороться с запахом пирожков

Квартиры в современных многоэтажках продают, начиная со второго этажа. Первые этажи, как правило, отдают под магазины, предприятия бытовых услуг. С одной стороны – удобно, когда в своем же доме можно купить молоко, фломастеры и укоротить платье, но не все малые предприятия так безобидны. Например, пекарня. Это же, по сути, целое производство по приготовлению пирогов, булочек. То есть весь день там – месят тесто, жарят капусту, пекут пирожки. Запахи идут в квартиры людей, а это уже конфликт сторон. «КП» выяснила, имеют ли право открывать мини-производства в жилых домах и куда жаловаться, если бизнесмены нарушают нормы.

Говорить с хозяином и жаловаться в прокуратуру

На Бескудниковском бульваре в жилом доме на первом этаже много лет была пиццерия. Готовили для кафе и на заказ. Развозили горячую пиццу на собственных красных машинах, а когда заказов не было, то парковались поближе к жилому подъезду (как придется), даже на спецстоянке для пожарных машин и «скорой помощи». Пиццерию закрыли. Но вздохнуть с облегчением жильцам не удалось. Теперь на том же месте пекарня.

- Мы просыпаемся от запаха тушеной капусты, дрожжей. Это может быть и в шесть утра. Пирожками потом пахнет даже одежда в шкафах. Видимо, тянет по вентиляционной трубе. Мы заходили в эту пекарню, там с порога сильно пахнет жареными пирожками. Продавец говорила, что ночью пекут хлеб, а утром начинают готовить пирожки, багеты, штрудели. Но там все самодельное – обычные подносы, ценники вставлены в пирожки, еще и вчерашнюю выпечку по 25 рублей продают, - жалуется местная жительница Ирина.

Фото: Валентина Прокофьева

- Вы куда-то уже пожаловались? – спрашиваю.

- А куда? Наверное, прибора для измерения уровня запаха или определения его воздействия на человека (появление раздражительности) пока нет. Обращались в «Жилищник», но там развели руками, сказав, что у пекарни есть разрешение на производство и торговлю.

Однако юристы говорят, что одного разрешения мало, еще нужно соблюдать нормы. Самую первую претензию нужно адресовать хозяину пекарни. Документ подготовить в двух экземплярах (хорошо, если жалоба коллективная), директор или представитель должны поставить подпись, что получили жалобу, установить срок для устранения нарушений.

- Жильцы дома могут жаловаться на громкие звуки, неприятные запахи и насекомых. Как правило, жалобы на кафе, кондитерские, пекарни, кальянные. Нужно писать жалобу в Роспотребнадзор. Они проверят, и либо закроют заведение, либо дадут ответ, почему закрыть нельзя. Но лучше сразу писать в несколько инстанций – в префектуру, управляющую компанию, участковому, в МЧС, в прокуратуру. И лучше добавить доказательства – фото или видео тараканов, приложите к жалобе замеры влажности воздуха, температуры, которая может быть выше нормы из-за духовых шкафов и отсутствия мощных вытяжных систем, - говорит адвокат Софья Рубасская.

Проверят полки холодильников и даже гигиену персонала

И все же первый шаг – написать жалобу в Роспотребнадзор РФ . Как ее правильно составить проконсультируют по телефону в Едином консультационном центре (8-800-555-49-43).

- Если запах из пекарни идет в квартиры жильцам, вероятно, что проблемы с вентиляцией, - с ходу говорит сотрудница Роспотребнадзора РФ. - Нужно оставить заявление на сайте rospotrebnadzor.ru, наши специалисты проверят пекарню и сделают замеры запахов, звуков от работы тестомеса в квартирах жильцов, которым это доставляет дискомфорт. А если в квартиры из пекарни еще и полезли насекомые, то отправим Санэпидемстанцию.

Даже если характерный запах или насекомых прямо сразу не обнаружат в квартире, то это не значит, что проверка завершена. Предприятие обязательно проверят на соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических правил. Здесь посмотрят на наличие отдельного входа для погрузки-разгрузки продуктов, на наличие отдельной канализации, на условия хранения продуктов в холодильниках. А здесь любой момент может привести к закрытию пекарен. Такие примеры в Москве есть. «Русские пирожки» закрыли в жилом доме на Строгинском бульваре – нарушений было много.

- Первое нарушение - разгрузка продукции в магазин-пекарню была организована через вход для посетителей под окнами жилых квартир. Второе - отсутствовала вентиляционная система, и запахи распространялись по всему жилому дому. Третье - не обеспечивались соблюдения санитарных правил и норм: все процессы приготовления хлебобулочных изделий осуществлялись в одном помещении, отсутствовали складские помещения и моечные отделения. Даже не соблюдались требования к личной гигиене персонала, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Не выдержала проверку мини-пекарня «Евгения 2000» на Шелепихинской набережной и кафе-пекарня на улице Авангардная. В закусочной с шаурмой на улице Народного Ополчения не было водоснабжения и канализации, а вытяжная вентиляция была выведена на уровне второго этажа здания - под окна жильцов жилого дома.

- Проникающие в жилые помещения квартир дома запахи от пекарни могут приводить к снижению защитных сил организма (иммунитета), к заболеваниям органов дыхания, аллергическим заболеваниям, создают значительную нагрузку на нервную систему человека, оказывают неблагоприятное психологическое воздействие, - говорят в Роспотребнадзоре.

КСТАТИ

Что можно открывать на первых этажах многоэтажек?

Согласно Жилищного кодекса России о размещении коммерческих объектов в жилых домах, квартиры можно использовать не только для проживания, но и для ведения бизнеса. И тут важно, чтобы были учтены права других жильцов, а также необходимые для этого требования. То есть обустроить офис можно хоть в своей квартире, если жилец (физлицо) зарегистрировался как индивидуальный предприниматель или самозанятый (речь о юристах, переводчиках, программистах). Небольшое производство на первых этажах – это уже другие нормы. Недопустимо превышение уровня шума, вибрации и потребления электроэнергии. К тому же мини-гостиницы и хостелы могут находиться в многоэтажном доме, но при наличии отдельного входа и перевода площадей в нежилой фонд (если это позволяют условия).

- Открывают на первом этаже жилого дома, как правило, магазины со строительно-отделочными материалами, шторами, домашним текстилем, детские магазины или развивающие центры. А также кафе, бары вместимостью до 50 человек, парикмахерские, салон красоты, солярии, туристические агентства, аптеки, стоматологии, отделения банков, продовольственные магазины формата «у дома», ателье, офисы. Нормы для каждого предприятия свои, а режим работы один – на первых этажах жилых зданий придется закрываться к 23.00, - говорят в агентстве коммерческой недвижимости «Minds Capital».