Аферисты предлагают работу мечты на Кипре

Пошла волна мошенничеств с высокооплачиваемой работой на Кипре.

- Люди живут где-то в российской провинции, и тут им с Кипра предлагают работу с зарплатой в 3 - 4 тысячи евро, - рассказывает «КП» кипрский блогер Владимир Константину. - Часто домработницей, няней для ребенка или в сфере туризма. На самом деле тут таких зарплат даже у местных нет... А еще эти компании обещают оплатить перелет, а некоторые даже бесплатное жилье готовы предоставить. Единственное, что нужно сделать, - отправить на счет фирмы 500 - 600 евро для оформления рабочей визы. Многие на это ведутся.

Ну а как тут не размечтаться? Ты живешь где-нибудь в Вологде с зарплатой 40 тысяч на семью. И тут тебе говорят: переезжай к нам в теплые края, а мы тебе 200 тысяч (в пересчете на рубли) платить будем!

Русским няням обещают платить 4000 евро.Фото: Shutterstock

Но как только доверчивый человек отправляет свои кровные куда-то на банковский счет, «компания» тут же исчезает. Аккаунт в соцсетях заблокирован, а оставленный для связи телефон недоступен.

Но главное - мошенники выбирают своих жертв вовсе не наобум.

- Мне, например, предлагали работу программиста, - признается Александр из Екатеринбурга. - А я реально программист. И давно мечтал переехать куда-нибудь, где потеплее. Как я этим гадам поверил, сам не понимаю...

Александр (после такого провала он просит не упоминать его фамилию) уверен, что перед тем, как с ним связаться, мошенники тщательно изучили его профиль в соцсетях.

- Они нашли мои старые фотки отпуска на Кипре два года назад, в комментах к ним я писал, что было бы круто там жить. И еще я хештеги ставил: #кипр, #отпуск.

По словам нашего собеседника, звонил ему человек с легким акцентом. Высветился телефонный код Кипра +357. Но сам Александр сейчас уверен, что мошенник, скорее всего, с Кипром вообще никак не связан. Просто использует аккаунт, привязанный к киприотской сим-карте.

Заявление в полиции приняли, но сразу предупредили: шансов найти преступника мало. Он, как это часто бывает, скорее всего, за пределами России.

КСТАТИ

А еще ваши соцсети помогут…

...украсть билеты

Есть у любителей Инстаграма такая забава: выкладывать в онлайне фото своих билетов или посадочных талонов. Мошенникам достаточно одной фотки, чтобы за несколько минут вернуть на свой кошелек заплаченные вами за билет деньги. Или переписать на себя ваши мили. Что касается дорогих билетов на какие-то концерты - их могут просто перепечатать и перепродать.

...угнать машину

Некоторые люди выкладывают в соцсети фото своих крутых машин, указывая геотеги (точку на карте), где те припаркованы. Достаточно засветить машину два-три раза в одном месте. Вор затем следит за аккаунтом. Как только человек начинает постить фотки из какой-нибудь заграничной поездки, преступнику становится понятно, что машину можно забрать без шума.

...обворовать квартиру

По фоткам с геотегами домушники вычисляют дома и квартиры, по снимкам изнутри - чем можно поживиться. И просто ждут, когда жертва начнет публиковать фото из другого города или страны. Указывайте геолокацию только в крайних случаях. Если вы где-то далеко от дома - да, если вы у известных достопримечательностей - да. Но не сообщайте всем, где находится ваш дом, квартира, дача или машина.