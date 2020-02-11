Как испечь тарт с любовью: пять советов от производителя вкуснейших десертов

Глядя на эту милую и такую молоденькую девушку трудно поверить, что Александра Овешкова - опытный шеф-кондитер. Однако, это действительно так. Саша – автор невероятно вкусных, модных муссов, тартов, кишей с оригинальными начинками и необычным оформлением.

Овешкова создала огромное число тортов на заказ, она ведущая живых мастер-классов в городах России и Европы (более 500 учеников), автор статей и рецептов в кулинарных журналах, обладатель сертификатов от всемирно известных кондитеров, руководитель и основатель студии «Торта Вкус» и онлайн школы кондитеров «CakePro». Еще Саша - популярный блогер с более чем 100 тыс. подписчиков.

А недавно в издательстве «Комсомольская правда» Александра Овешкова представила свою первую книгу «Любовь и тарты», где рассказала о секретах изготовления вкусных десертов. Читателям «КП» она дает несколько советов, почему торт нужно обязательно делать с любовью.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

1.Не экономьте на качестве ингредиентов! Десерт будет вкусным только тогда, когда используются только качественные и свежие продукты. В противном случае результат вас может неприятно удивить. Если вам интересно мое мнение – лучше не начинать готовить десерты, если они собраны из плохих компонентов. Особенно это относится к сливочному маслу, шоколаду и сливкам.

2.Никогда не отмеряйте «на глаз»! Всегда используйте весы. Десерты любят точность.

3.Не работайте с негативом.. Не приходите на кухню в плохом настроении. Готовьте всегда с любовью.

4.Не пренебрегайте той температурой, которая указана в рецептурах. Это очень важно! Она подобрана оптимальной, чтобы на выходе получить идеальные текстуры.

5.Не бойтесь трудностей и экспериментов! Трудности будут, и это нормально Особенно в начале пути, когда вы только учитесь или пробуйте что-то новое. Не бывает взлетов без падений. Главное – не сдаваться и идти к цели!

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А на десерт рецепт вкуснейшего тарта «Диабелла»

Состав

- Фундучное сабле

- кусочки шоколадного бисквита

- шоколадный мусс с фундучной пастой

Фундучное сабле

215 г муки

2 г соли

60 г фундучной муки

85 г сахарной пудры

53 г яиц

115 сливочного масла 82,5%

В комбайне с помощью насадки «весло» замешиваем все сухие ингредиенты. Холодное сливочное масло рубим кбиками и добавляем в чашу. Превращаем в крошку. В последнюю очередь добавляем яйца. Замешиваем тесто и раскатывает толщину 2-2,5 мм между двумя листами пергамента или силиконового коврика. Стабилизируем в холодильнике 3-4 часа. Формируем тарты по кольцам и замораживаем перед выпечкой. Выпекаем при 155-160 градусах 15 минут

Шоколадный бисквит

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

135 г суки

½ ч.л. соды

1/5 ч.л. соли

32 г какоо

162 сахара

63 г яиц

36 г сливочного масла

36 г оливкового масла

1 ч.л. ванильного экстракта

150 г молока

1 ч.л. винного уксуса

100 г цельного фундука

Взбиваем сливочное, оливковое масло и яйца. Отдельно смешиваем все сухие ингредиенты Добавляем к маслу, чередуя с молоком. После объединения добавляем ванильный экстракт и уксус. Выливаем тесто на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментом, и выпекаем при 175 градусах около 12-15 минут до готовности. Остужаем и рубим на кубики. Распределяем по тартам вместе с фундуком. Остатки бисквита можно обернуть в пищевую пленку и заморозить.

Шоколадный мусс с фундучной пастой

100 г молока

35 г желтка

7 г сахара

85 г белого шоколада Velvet

30 г фундучной пасты

4 г желатика 220 бл

200 г сливок для взбивания 33%

Желатин замачиваем по инструкции. Молоко и желатиновую массу доводим до горячего состояния. В желток всыпаем сахар и активно перемешиваем. Вливаем часть молока в желток, перемешиваем и возвращаем на огонь. Завариваем крем англез (82-83 градуса) Кипеть он не должен. Выливаем крем на шоколад, ждем 1 минуту и делаем эмульсию с помощью блендера. Добавляем фундучную пасту и снова делаем эмульсию. Остужаем до 29 градусов и соединяем с полувзбитыми сливками. Распределяем мусс по тартам и отправляем в холодильник на 4 часа.

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