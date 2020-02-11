Как испечь тарт с любовью: пять советов от производителя вкуснейших десертов
Глядя на эту милую и такую молоденькую девушку трудно поверить, что Александра Овешкова - опытный шеф-кондитер. Однако, это действительно так. Саша – автор невероятно вкусных, модных муссов, тартов, кишей с оригинальными начинками и необычным оформлением.
Овешкова создала огромное число тортов на заказ, она ведущая живых мастер-классов в городах России и Европы (более 500 учеников), автор статей и рецептов в кулинарных журналах, обладатель сертификатов от всемирно известных кондитеров, руководитель и основатель студии «Торта Вкус» и онлайн школы кондитеров «CakePro». Еще Саша - популярный блогер с более чем 100 тыс. подписчиков.
А недавно в издательстве «Комсомольская правда» Александра Овешкова представила свою первую книгу «Любовь и тарты», где рассказала о секретах изготовления вкусных десертов. Читателям «КП» она дает несколько советов, почему торт нужно обязательно делать с любовью.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
1.Не экономьте на качестве ингредиентов! Десерт будет вкусным только тогда, когда используются только качественные и свежие продукты. В противном случае результат вас может неприятно удивить. Если вам интересно мое мнение – лучше не начинать готовить десерты, если они собраны из плохих компонентов. Особенно это относится к сливочному маслу, шоколаду и сливкам.
2.Никогда не отмеряйте «на глаз»! Всегда используйте весы. Десерты любят точность.
3.Не работайте с негативом.. Не приходите на кухню в плохом настроении. Готовьте всегда с любовью.
4.Не пренебрегайте той температурой, которая указана в рецептурах. Это очень важно! Она подобрана оптимальной, чтобы на выходе получить идеальные текстуры.
5.Не бойтесь трудностей и экспериментов! Трудности будут, и это нормально Особенно в начале пути, когда вы только учитесь или пробуйте что-то новое. Не бывает взлетов без падений. Главное – не сдаваться и идти к цели!
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
А на десерт рецепт вкуснейшего тарта «Диабелла»
Состав
- Фундучное сабле
- кусочки шоколадного бисквита
- шоколадный мусс с фундучной пастой
Фундучное сабле
215 г муки
2 г соли
60 г фундучной муки
85 г сахарной пудры
53 г яиц
115 сливочного масла 82,5%
В комбайне с помощью насадки «весло» замешиваем все сухие ингредиенты. Холодное сливочное масло рубим кбиками и добавляем в чашу. Превращаем в крошку. В последнюю очередь добавляем яйца. Замешиваем тесто и раскатывает толщину 2-2,5 мм между двумя листами пергамента или силиконового коврика. Стабилизируем в холодильнике 3-4 часа. Формируем тарты по кольцам и замораживаем перед выпечкой. Выпекаем при 155-160 градусах 15 минут
Шоколадный бисквит
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
135 г суки
½ ч.л. соды
1/5 ч.л. соли
32 г какоо
162 сахара
63 г яиц
36 г сливочного масла
36 г оливкового масла
1 ч.л. ванильного экстракта
150 г молока
1 ч.л. винного уксуса
100 г цельного фундука
Взбиваем сливочное, оливковое масло и яйца. Отдельно смешиваем все сухие ингредиенты Добавляем к маслу, чередуя с молоком. После объединения добавляем ванильный экстракт и уксус. Выливаем тесто на противень, застеленный силиконовым ковриком или пергаментом, и выпекаем при 175 градусах около 12-15 минут до готовности. Остужаем и рубим на кубики. Распределяем по тартам вместе с фундуком. Остатки бисквита можно обернуть в пищевую пленку и заморозить.
Шоколадный мусс с фундучной пастой
100 г молока
35 г желтка
7 г сахара
85 г белого шоколада Velvet
30 г фундучной пасты
4 г желатика 220 бл
200 г сливок для взбивания 33%
Желатин замачиваем по инструкции. Молоко и желатиновую массу доводим до горячего состояния. В желток всыпаем сахар и активно перемешиваем. Вливаем часть молока в желток, перемешиваем и возвращаем на огонь. Завариваем крем англез (82-83 градуса) Кипеть он не должен. Выливаем крем на шоколад, ждем 1 минуту и делаем эмульсию с помощью блендера. Добавляем фундучную пасту и снова делаем эмульсию. Остужаем до 29 градусов и соединяем с полувзбитыми сливками. Распределяем мусс по тартам и отправляем в холодильник на 4 часа.
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