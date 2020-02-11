27-летняя искусствовед встает в 3 утра, чтобы разбудить всю Россию

В команде ведущих программы «Доброе утро» на Первом канале - прибавление: с недавних пор будить россиян начала Полина Цветкова.

Полине 27 лет, она без пяти минут кандидат искусствоведения, закончила Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова.

Полине 27 лет, она без пяти минут кандидат искусствоведения, закончила Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова.Фото: Первый канал

- Диссертация уже написана, - рассказала Полина «КП», - пройдена предзащита, сданы кандидатские минимумы. Защита состоится летом. Моя диссертация на стыке дизайна и телевидения: «Медиадизайн как фактор формирования бренда телепродукта».

На телевидение Полина пришла еще студенткой - художником. В последние годы девушка работала продюсером спутникового канала «Поехали!» из цифрового семейства Первого канала. К специфике новой работы Полина привыкла без проблем: чтобы быть в эфире в 5.00, встает в три утра без всякого будильника. С напарниками проблем тоже не было: девушку в коллективе «Доброго утра» приняли как родную.

На телевидение Полина пришла еще студенткой - художником. В последние годы девушка работала продюсером спутникового канала «Поехали!» из цифрового семейства Первого канала.Фото: Первый канал

В программе Полина работает в студии (напомним, часть программы для московских зрителей вещается также из передвижной студии, расположенной на улицах столицы).