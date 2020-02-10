«Лед» прошел с огоньком: Пугачеву, Лободу и других звезд эвакуировали из киноцентра из-за пожара

Светская премьера долгожданной ленты «Лед-2» в кинотеатре «Октябрь», куда пришли Алла Пугачева, Светлана Лобода, Александр Петров, Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой и множество других знаменитостей, закончилась ЧП. Ближе к концу мелодрамы, в самый трогательный момент, когда героиня Марии Ароновой запела строчки «Мне влюбляться слишком рано, а быть может, слишком поздно» из хита Пугачевой «Озеро надежды», во всех залах киноцентра зазвучали объявления: «Пожарная тревога. Просьба без паники покинуть зал». Зрители поначалу не обратили на них внимания, но когда показ фильма остановили, стало понятно: это не шутка.

Несмотря на нервозность - а большинство звезд в этот вечер пришли с детьми, гости премьеры двигались к выходу спокойно, без давки, хотя в основном зале собралось в этот вечер около 1500 человек. Многие знаменитости из кинотеатра разбрелись по ближайшим кафе на Новом Арбате, например, Юлия Пересильд с дочками и гражданским мужем Алексеем Учителем оказалась в «Шоколаднице» со слезами на глазах.

- Все ведь в порядке, чего ты плачешь? - успокаивали ее друзья.

- Да я от фильма! - отмахнулась актриса.

Между тем, на выходе гостей киноцентра встречал с десяток пожарных расчётов. Сотрудники МЧС развернули шланги, однако, заливать помещение не пришлось.

- Произошло короткое замыкание с последующим горением, которое администрация кинотеатра потушила самостоятельно до прибытия пожарных, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС Москвы. - Площадь пожара оказалась небольшой - всего 0,2 кв.м. - буквально с пачку сигарет.