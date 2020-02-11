Американцы взяли Майдан «на себя»

В США состоялась премьера фильма с длинным, но «говорящим» названием: «Украинский обман. Импичмент. Наличные Байдена. Массовые убийства». Разумеется, причина появления этого фильма – внутриполитическая борьба в США, затяжной конфликт двух правящих партий, республиканцев и демократов. Автор фильма, экс-советник Дональда Трампа, политолог Майкл Капуто. Основная мысль фильма, его нерв – совершенно беспрецедентное вмешательство американских политиков-демократов во внутренние дела Украины, далекой и чужой страны. В фильме называются их фамилии, у нас они тоже на слуху: Джозеф Байден, вице-президент США, демонстративно севший в кресло президента Украины. Виктория Нуланд, официальный представитель Госдепа США, раздававшая на Майдане печенье. И Джордж Сорос, автор всех последних «цветных революций» на постсоветском пространстве и Ближнем Востоке.

Разумеется, эта документалка – сигнал о начале предвыборной кампании в США, увесистый булыжник в политических противников Трампа:

«Проблемы Украины начались не с Дональда Трампа, а много лет назад, с убийств на Майдане, где за 20 минут были убиты 100 человек» - с этих слов начинается 50-минутный фильм.

«180 миллионов долларов Сорос потратил на Украине, при Обаме мы поддерживали Сороса на 100%, сегодня я вижу след Сороса по всему миру, в Европе и за ее пределами» - говорит за кадром Майкл Капуто. По его мнению, госпереворот на Украине, это коммерческая проект. Прибыль извлек Петр Порошенко, его для этого и привели к власти. Но, сначала была пролита кровь. Группы снайперов организовывал будущий спикер парламента Андрей Парубий и лидер оппозиции Сергей Пашинский. А снайперов нашел и привез Михаил Саакашвили.

Майкл Капуто распахивает окно в гостинице «Украина» - и показывает Институтскую улицу, где погибла «Небесная сотня». По его мнению, именно в этом номере и сидела одна из снайперских групп. Версия вполне реальна. Корреспонденты КП видели и слышали: этих снайперских групп был добрый десяток, огонь велся буквально со всех сторон. Просто у снайперов не было задачи «победить Беркут на Майдане». Им нужны были жертвы для легализации государственного переворота. Скрыть сознательный расстрел майдановцев, можно было только стреляя во все стороны, без системы. Неизвестный в маске комментирует:

«Приказ был стрелять по Беркуту и по людям, провоцировать хаос. Это началось 20 числа около 8 утра… Нас было двое. Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Потом мы поменяли позицию, и я взял винтовку. И так мы выстрелили все 5 патронов».

Грузинские снайперы в очередной раз, подтверждают версию, что их вербовкой и доставкой на Майдан, занимался соратник Михаила Саакашвили, некий Мамука Мамулашвили. Он тоже нашел себя на пост-майданной Украине, став командиром «Грузинского легиона», корреспонденты КП снимали их флаги развевающиеся на позициях под Мариуполем.

Самое неприятное в этом фильме, оценка американскими советниками и дипломатами, украинского «рабочего материала»:

«они приезжали к нам, как к туземцам» или «у Нуланд, для всех подопечных были клички: у Яценюка, Парубия, Тягныбока, Пашинского, Порошенко… клички короткие, как у свиней», цинично замечает автор фильма.

Эта документалка, в целом, отвечает интересам России. Но, зачем его снимали американцы? Кому в США интересна Украина? По мнению Майкла Капуто, президент Трамп намерен запустить расследование «украинских художеств» администрации Обамы. Они как раз, сейчас пытаются копать под Трампа. Так что, ничего личного, никакого чувства вины или скрытой любви, или сочувствия к Украине или России. Это просто политика.