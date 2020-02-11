Грипп наступает: Уже в 37 регионах России превышен эпидемический порог

Пока главное внимание сосредоточено на бушующем в Китае коронавирусе, у нас в стране (как и в целом в Европе) начинается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппа. Как сообщает Роспотребнадзор, сейчас в 37 субъектах Российской Федерации превышен недельный эпидпорог. Больше всего «гриппуют» дети школьного возраста - 7-14 лет. Во многих населенных пунктах школы ушли на карантин. Среди вирусов, отправляющих россиян на больничный, больше всего респираторных вирусов (их терапевты обычно обозначают в карточке как ОРВИ). Но растет и доля вируса гриппа. Он опасен большим риском осложнений. Поэтому в ближайшие несколько недель особенно внимательно относитесь к профилактике:

- в местах массового скопления людей, при посещении поликлинник носите медицинскую маску;

- обязательно мойте руки с мылом при возвращении с улицы, и вообще делайте это почаще.

- хорошо проветривайте помещения и чаще проводите влажную уборку.

Самое правильное - прививаться от гриппа, но делать это нужно было как минимум за неделю до подъема заболеваемости. То есть сейчас уже поздно.