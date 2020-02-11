«На яхте с миллиардером»: свидание с Волочковой и Калашниковой пытались купить за 35 миллионов рублей

У Анастасии Волочковой, как всегда, что ни день, то горячий инфоповод. Балерине не надо придумывать скандалы для пиара, они сами ее находят. Так, недавно неизвестная дама внезапно написала помощникам балерины, отрекомендовавшись представительницей 51- летнего наследного принца Абу-Даби Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна.

Анастасию Волочкову пригласили как почётную гостью на день рождения шейха, пообещав гонорар в 500 тысяч евро (почти 35 миллионов рублей).

Мол, на торжестве, помимо Анастасии, будут присутствовать ещё и мировые звезды: Бейонсе, Кетти Перри и пр., которым тоже оплачивали миллионные гонорары. Переговоры шли в спокойном русле, пока «помощница шейха» не поинтересовалась, «возможна ли прогулка с шейхом на яхте».

Анастасию Волочкову пригласили как почётную гостью на день рождения шейха, пообещав гонорар в 500 тысяч евро (почти 35 миллионов рублей).

Тут-то, по словам представителей балерины, они поняли, что общаются либо с хейтерами Анастасии, либо с телевизионщиками.

Потом стало известно, что «помощница шейха» с подобными предложениями выходила на других знаменитостей.

Неизвестная дама внезапно написала помощникам балерины, отрекомендовавшись представительницей 51- летнего наследного принца Абу-Даби Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна.

Эта странная история началась еще в январе. В Инстаграм певицы и звезды ток-шоу Анны Калашниковой постучалась похожая дама, представившись помощницей 71-летнего шейха Халифа ибн Заид Аль Нахайяна, правителя ОАЭ.

Халифа Аль Нахайян является одним из самых богатых шейхов мира. Эксперты Forbes оценивают его состояние в 15 $ миллиардов.

В Инстаграм певицы и звезды ток-шоу Анны Калашниковой постучалась похожая дама, представившись помощницей 71-летнего шейха Халифа ибн Заид Аль Нахайяна, правителя ОАЭ.Фото: Личный архив героя публикации

Калашниковой предложили выступить на закрытом мероприятии, где якобы будет присутствовать шейх.

— Пообещали гонорар в 400 тысяч евро, что сразу меня смутило. Такая баснословная сумма. Плюс понятно, что помощники шейха никогда бы не стали писать в Инстаграм, — смеётся Анна Калашникова. — Детали выступления их не интересовали. Они сказали, что я буду жить в любом отеле, который мне понравится, и меня будут охранять секьюрити. Поняв, что предложение от шейха, скорее всего, розыгрыш телевизионщиков, которые ищут горячие инфоповоды, Калашникова перестала отвечать на письма неизвестной дамы и благополучно забыла об этой истории.

Калашниковой предложили выступить на закрытом мероприятии, где якобы будет присутствовать шейх.

Пока «помощница шейха» не всплыла снова, написав Анастасии Волочковой и другим знаменитостям.

Остаётся только догадываться, когда информация попадёт на глаза шейхов, как они отреагируют на использование телевизионщиками их уважаемых имен для создания скандальных шоу...