2020-02-11T16:43:22+03:00
Экономика

В России разрешили выращивать мак и коноплю. Но не всем

Правительство установило, при каких условиях это возможно
Елена АРАКЕЛЯН
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Фото: ТАСС/dpa/picture-allianceФото: ТАСС/dpa/picture-alliance
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Премьер Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которым разрешается для определенных целей выращивать мак и коноплю. Для медицинских целей — с неограниченным содержанием наркотических и психотропных веществ. Для промышленных (это, например, производство масла или волокна) — только определенных сортов этих растений.

Как объясняют эксперты, снятие запретов связано с импортозамещением. До 98% субстанций, необходимых для производства отечественных обезболивающих, сейчас закупается за рубежом. Вот и решили, что лучше нужные растения сами вырастим.

Это не значит, что обычным гражданам теперь тоже разрешено растить мак и коноплю у себя на огороде. Ничего подобного — и ни для каких целей.

- Для граждан ничего не меняется, - пояснил «КП» руководитель юридического агентства «Гамбит-С», специализирующегося на сельхозспорах, Сергей Тетерин. - Это постановление принято для реализации закона, подписанного президентом в июле 2019 года. Законом было разрешено культивировать мак и коноплю в медицинских и промышленных целях. А в постановлении уточняется, какие именно сорта можно в этих целях выращивать, их критерии. На такую деятельность надо иметь лицензию. При этом так же требуется отчитываться о том, что, в каких объемах и где именно вы посеяли — соответствующие структуры будут проверять, не растет ли чего лишнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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