Делай, как «Пятёрочка»!

Четвертый квартал, пожалуй, - один из самых благополучных периодов для продуктовых ритейлеров. В октябре и ноябре люди продолжают покупать выращенный летом урожай, а в декабре начинается предновогодняя лихорадка, спрос вырастает и с полок буквально исчезают многие продукты. Но это – лишь по мнению неискушенного покупателя. На самом деле у крупных торговых сетей «каникул» не бывает, отдых им только снится.

Вся эта видимая легкость и низкие цены появляются только после хорошо сделанной работы и в результате логично организованного процесса. Оптовые закупки, правильная логистика, крупные распределительные центры, которые сокращают путь от склада до полки в универсаме, – вот малая часть составляющих успеха.

В четвёртом квартале, по данным Росстата, продукты базовой корзины в среднем по стране стоили 4 041 рубль, в Москве – 5 002 рубля, в Санкт-Петербурге – 4 837 рублей. Такой же набор продовольствия в «Пятёрочке» в октябре-декабре прошлого года стоил меньше – 3 946 рублей в магазинах в Центральной части России, на Урале и в Сибири, 4 390 рублей в Москве и 4 408 рублей в Санкт-Петербурге.

Чтобы подсчитать индекс «Пятёрочки», высчитываем процентное отношение стоимости продовольственного набора по средним ценам универсамов сети и стоимости продовольственного набора Росстата (он принят за 100%). Получается, индекс «Пятёрочки» по итогам IV квартала 2019 года составлял 98%, 88% и 91%, соответственно в Центральной части России, на Урале и в Сибири; Москве и Санкт-Петербурге.

Среднегодовое значение продовольственной инфляции в 2019 году составило 5,1%. В четвертом квартале продовольственная инфляция замедлилась – с 4,2% в октябре до 3,7% в ноябре и 2,6% в декабре. В «Пятёрочке» наиболее заметно в этот период снизились цены на лук и морковь (на 36% относительно цены в 3 квартале 2019 года), картофель (на 31%), яблоки (23%), капусту (22%), сахар (21%), черный перец горошком (на 18%), а также на соленую сельдь, фасоль, горох, масло подсолнечное, сметана, куры охлажденные и мороженные.

Перейдем к итогам 2019 года. Как следует из материалов Росстата, базовая продовольственная корзина в течение 365 дней в среднем по стране стоила 4 165 рублей, в Москве – 5 138 рублей, в Санкт-Петербурге – 4 988 рублей. Аналогичный минимальный набор продуктов в «Пятёрочке» в этот же период стоил дешевле: 4 125 рублей в магазинах сети в Центральной части России, на Урале и в Сибири; 4 631 рубль в столице и 4 639 рублей в Петербурге. Таким образом, индекс «Пятёрочки» в прошлом году составил 99%, 90% и 93%, соответственно.

Есть еще одна категория - продовольственный набор из самых доступных в своих категориях продуктов, - которая очень интересует людей, попавших в трудную финансовую ситуацию. В «Пятёрочке» в 2019 году он стоил на 38-42% ниже среднероссийских цен. Так, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его цена составила 2 582 рубля; 2 945 рублей в Москве и 3 102 рубля в Санкт-Петербурге.