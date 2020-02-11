Российский ответ «Тачкам» представят в программе «Спокойной ночи, малыши»

В программе «Спокойной ночи, малыши» теперь будут вербовать детей в автоспорт. На канале «Карусель» в самой рейтинговой детской передаче с 11 февраля начали показывать мультсериал «Супер Ралли». Представлявшие проект экс-пилоты «Формулы-1» Сергей Сироткин и Виталий Петров уверены, что маленькие зрители, посмотрев серии мультфильма, наверняка захотят стать автогонщиками.

Сюжет «Супер Ралли» простой, но добрый. Главный герой мультика – гоночный суперкар. Он попадает к нам из будущего, и поначалу очень хочет вернуться. А заодно участвует в разных гонках, обзаводится друзьями, и уже не так торопится в свое время.

«Это наш ответ западным «Тачкам», – рассказал президент Трансконтинентальной медиакомпании, один из создателей проекта Александр Митрошенков. – Но наш сериал создан на основе реальных событий. Несколько лет назад мы по приглашению владельца гоночной команды Бориса Ротенберга побывали на гонках. Мы почувствовали, что такое дрожь машины, рев мотора, нам захотелось это передать в мультсериале».

Президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр Митрошенков. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг во время пресс-конференции, посвященной презентации российского анимационного сериала о гонках "Супер ралли". Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Из реальности взят и главный герой мультсериала. «В нем очень четко угадывается наш спортивный автомобиль BR1, на нем мы выиграли гонку «24 часа Ле-Мана», - заметил первый российский пилот в «Формуле-1», ныне гонщик команды SMP Racing Виталий Петров. – Я начал заниматься автоспортом в 12 лет, и это очень поздно. А этот сериал рассчитан на детей 6-7 лет, посмотрев дети могут понять, что такое гонки, придут в автоспорт в правильном возрасте».

Его партнер по команде Сергей Сироткин, еще недавно тоже управлявший болидами «Формулы-1», рассказал, что «Супер Ралли» поможет детям быстрее понять правила дорожного движения: «Когда дети, посмотрев мультфильм, будут представлять себя за рулем машины, они лучше увидят, чем чревато нарушение ПДД».

Пилот программы SMP Racing, двукратный бронзовый призер гоночной серии GP2 Сергей Сироткин во время пресс-конференции. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В первый сезон «Супер Ралли» вошли 24 серии по 6 минут, и им заинтересовались уже в 28 странах мира. Но создатели проекта уверены, что последует продолжение. «На предпремьерном показе дети не хотели уходить из зала и скандировали: Еще! – рассказал Александр Митрошенков. - С огромным трудом их убедили, что продолжение можно будет увидеть в «Спокойной ночи, малыши!».