2020-02-12T12:42:30+03:00
Общество

Загадка: желтый, но не из Китая. Конечно, банан!

Бананы — самая популярная в России ягода. Наша страна входит в пятёрку крупнейших в мире импортёров тропического плода. Только из Эквадора везут более миллиона тонн! На эту страну приходится около 96,5% всех поставок
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Бананы — самая популярная в России ягода.Бананы — самая популярная в России ягода.Фото: Shutterstock

По планете гуляет коронавирус 2019-nCoV. Каждый час нам выдают сводки: столько-то человек заболело, столько не удалось спасти. Причин распространения называют множество. Одна из самых нелепых – мол, злосчастные бактерии завозят… с бананами. И кто только запускает такие нелепые слухи?

«КП» всегда старалась докопаться до истины и донести ее до своих читателей. У нас даже рубрика такая была – «Испытано на себе». Итак, чтобы разобраться в ситуации и понять, есть ли хоть какая-то связь между коронавирусом и бананами, отправляемся в ближайшую «Пятёрочку», а заодно – штудируем литературу.

Недалеко от нашей редакции – новая «Пятерочка». Бананы в магазине конечно же есть – на самом видном месте. Как только взгляд попадает на желтые спелые плоды, настроение улучшается, тем более, что цена на заморский фрукт – доступная, даже пенсионерам по карману. А ведь они еще и очень вкусные, полезные и отлично подходят для перекусов, даже если вы на диете. Автор, к слову, бананы употребляет или, если для рубрики, «испытывает на себе» раза 3-4 в неделю.

Итак, что удалось нам узнать о происхождении таких уже почти родных заморских плодов, которые на ягоду ну совсем не похожи. По данным из открытых источников бананы из Китая Россия не им-пор-ти-ру-ет! Основную (почти 97%) часть бананов привозят нам из Эквадора. Там, к слову, годовое потребление этого продукта составляет 73,8 кг на человека. Еще больше едят бананы в загадочных Бурунди (189,4 кг!), Самоа (85,0 кг) и Коморских островах (77,8 кг). Для сравнения, в России этот показатель равен всего 7,29 кг.

Посмотрите на карту: где Эквадор и где Китай! Эквадор - на западном побережье Южной Америки и граничит с Колумбией и Перу. Расстояние между столицами Эквадора и Китая (Кито и Пекином) по прямой - 15354 км! Их не привозят даже в ближайший к поднебесной порт Владивосток. Поэтому можно смело утверждать, что бананы, которые попадают на прилавки российских магазинов, никак с Китаем даже ассоциироваться не могут!

Для тех, кто заинтересовался, как же бананы проделывают такой длинный путь из далекого Эквадора и попадают к нам свежими и вкусными? От представителей торговой сети «Пятёрочка» узнали и про «великий банановый путь». Основную (почти 100%) часть бананов доставляют из Эквадора. Там, к слову, годовое потребление этого продукта составляет 73,8 кг на человека. Еще больше едят бананы в загадочных Бурунди (189,4 кг!), Самоа (85,0 кг) и Коморских островах (77,8 кг). Для сравнения, в России этот показатель равен 7,29 кг.

Перед началом долгого путешествия через океан бананы – еще совсем зелеными сортируют, моют и упаковывают в коробки, которые привозят в порт и загружают в холодильные контейнеры. Их, в свою очередь отправляют в трюмы грузовых судов. Распакуют гигантские холодильники только в порту Санкт-Петербурга. Со дня поставки в Россию есть только 10-15 дней, чтобы развезти продукцию в распределительные центры торговой сети.

Путь из Эквадора занимает 26-28 дней. Идут корабли через Атлантический океан мимо Португалии и Великобритании. Но ни в какие порты суда не заходят! Если, конечно, не случается форс-мажор. При соблюдении всех условий банан может храниться до 90 дней. За это время их успеют привезти даже в самые отдаленные поселки нашей необъятной страны.

В распределительных центрах обязательно проверяют температурный режим перевозки и качество самого зелёного банана. Если всё хорошо, партия отправляется в специальную камеру для хранения бананов, где они будут дозревать.

В Россию ежегодно ввозят более миллиона тонн бананов. Для более наглядной картины расфасуем их в грузовые железнодорожные вагоны. Каждый вмещает около 70 тонн. Если мы их соединим в составы по 20 вагонов, получится 714 поездов!

Какой вывод можно сделать после этого небольшого расследования? Связи бананов с Китаем и коронавирусом 2019-nCoV просто не может быть. Смело покупайте и радуйте себя.

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