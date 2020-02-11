2020-02-11T19:37:17+03:00
Звезды

Похудевшую на 45 килограммов певицу Адель перестали узнавать даже друзья

Артистка в облегающем платье появилась на вечеринке у Бейонсе и Джей Зи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певицу сложно узнать после того, как она избавилась от лишнего веса.Певицу сложно узнать после того, как она избавилась от лишнего веса.Фото: EAST NEWS
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В жизни певицы Адель происходят одна глобальная перемена за другой. Полгода назад артистка развелась с мужем Саймоном Конекки, отдав ему роскошный особняк за 9,5 миллиона долларов. А потом взяла себя в руки и начала стремительно худеть. А ведь раньше 31-летняя вокалистка никогда не интересовалась здоровым образом жизни, а больше диет ненавидела только тренажерные залы.

Певицу Адель перестали узнавать даже друзья. Звезда сцены появилась на вечеринки премии "Оскар". Похудевшая на 45 килограммов артистка надела леопардовое платье по фигуре, подчеркнув осиную талию. В таком виде она появилась в гостях у Бейонсе и Джей Зи.

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Адель просто невозможно узнать
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На снимке Адель просто невозможно узнать. Очень худая певица очень сильно изменилась. Теперь поклонники гадают, не сразил ли их кумира тяжелый недуг.

"Старая версия лучше. Навязывание красоты действительно испортило нас всех", "Она болезненно похудела", "Ее избыточный вес был намного красивее!", "У нее анорексия", "Она была очень красивой женщиной. Как она стала такой? Я не думаю, что она только похудела", "Ее красота исчезла", "Говорят, она отрезала себе часть желудка", - делятся обыватели.

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Адель похудела на 45 кг
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Поговаривают, что Адель похудела благодаря сотрудничеству с американским тренером Далтоном Вонгом, который также тренирует свою подругу Дженнифер Лоуренс. Также Адель следует режиму питания фитнес-тренера Джо Уикса. При этом точный вес певицы сейчас инсайдеры не называют.

Напомним, о разводе Адель с мужем стало известно в апреле 2019 года. Причем в официальном браке звезда и отец ее шестилетнего ребенка Саймон Конекки состояли меньше года. Теперь она счастлива, что в ее жизни остались только малыш Анжело и музыка. Немногочисленные близкие к семье источники заявляли, что причиной разрыва пары стал тот факт, что супруги не могли прийти к согласию, где им жить. Оказалось, британская артистка ненавидит климат своей исторической родины и тяготеет к Лос-Анджелесу, в то время как американец Конекки обожает Лондон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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