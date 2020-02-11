Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил Владимиру Путину проект «Восток Ойл»

Владимир Путин во вторник провел рабочую встречу с главным исполнительным директором компании «Роснефть» Игорем Сечиным. Обсуждались итоги работы компании в 2019 году и перспективные направления развития. В частности, проект «Восток Ойл». На него власти страны возлагают большие надежды. Проект позволит увеличить годовой ВВП страны на 2% ежегодно, а каждый вложенный в проект рубль приведет к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в стране, на 9 рублей.

ИНВЕСТИЦИИ НА 10 ТРИЛЛИОНОВ

По словам Сечина, ресурсная база месторождений, входящих в проект, составляет 5 млрд тонн нефти, а каждый вложенный в проект рубль приведет к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в стране, на 9 рублей.

- В рамках поручений, которые даны по реализации национальных проектов, нам поставлена задача по обеспечению грузопотока по Северному морскому пути. И в рамках выполнения указанной задачи наша компания совместно с партнерами ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на севере страны, на Таймырском полуострове, с большим потенциалом ресурсной базы. Работаем с индийскими компаниями, есть ряд западных инвесторов. Предполагаем, что это может быть крупный международный проект, - подчеркнул глава «Роснефти».

По его словам, общий объем инвестиций в проект составит более 10 трлн рублей. Будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, около 100 тысяч новых рабочих мест. Реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на 2% ежегодно.

Синергия по закупкам услуг и товаров при реализации инвестиций будет иметь, по расчётам Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, коэффициент 9,3 на каждый инвестированный рубль в проект. - Это позволяет нам реализовать самый крупный в настоящее время в глобальном секторе, мощный, стабильный проект, который, конечно, будет влиять и на мировые рынки, - добавил Сечин.

- Проект очень большой, перспективный. Это и увеличение ВВП страны, и рост грузопотока по Северному морскому пути, и укрепление позиций России в Арктике в целом. Желаю вам успехов. Нужно только все как следует посчитать, - дал напутствие глава государства.

- Будем работать и рассчитываем на поддержку этого проекта с вашей стороны, - ответил Сечин.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ

Большинство экспертов единодушны в том, что «Восток Ойл» - один из важнейших проектов по развитию нефтегазовой отрасли и экономики страны в целом.

- Понятно, что этот регион очень сложный для добычи и транспортировки углеводородного сырья, - отмечает заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. - Но вариантов нет. Когда в Западной Сибири начиналась разработка гигантских нефтегазовых месторождений, этот регион тоже считался крайне сложным, потребовал колоссальных инвестиций, но, тем не менее, он был освоен. И, откровенно говоря, страна до сих пор живет на тех самых инвестициях, которые были сделаны в шестидесятые-семидесятые годы. Точно таким же образом, сейчас инвестируя в таймырские месторождения, мы обеспечиваем будущее страны, может быть, на пятьдесят-шестьдесят, а то и сто лет вперед. Углеводородное сырье истощается, при этом весь мир и вся мировая энергетика все равно будет нуждаться в углеводородном сырье, несмотря на развитие «зеленой энергетики» и возобновляемых источников. Так что проект Восток-Ойл необычайно важен с этой точки зрения.

- Мы постоянно слышим разговоры об окончании эры углеводородов, о том, что запасы, в том числе и в России истощаются. Но это не совсем так, - говорит старший аналитик WMT Consulting Валерий Андрианов. - Ведущие отраслевые эксперты осознают, что главная надежда углеводородной энергетики, стратегическая перспектива мировой отрасли – это циклопические запасы российского Севера. Проект «Роснефти» по созданию суперкластера на Таймыре – возможность вновь совершить прорыв, реализовать глобальный проект, сопоставимый по масштабу с освоением Западной Сибири. Его реализация потребует сверхсовременных технологий, создания сложной инфраструктуры. Но, думается, и в этом случае ставка будет оправданна.

МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

При этом речь не только о добыче нефти и газа. Сырьевая отрасль во многих странах стала локомотивом для развития других отраслей промышленности.

- Именно северные месторождения станут одним из ресурсов конкурентоспособности России как мирового производителя нефти и газа, - отмечает директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. - При этом технологии, связанные с добычей, транспортировкой углеводородного сырья в регионе по своей сложности близки к космическим технологиям. Освоение этих месторождений позволит получить выгоды, не только связанные с развитием нефтегазовой отрасли, но системные выгоды на уровне страны.

- Северный морской путь можно сделать экономически выгодным, доступным для перевозчиков маршрутом, - говорит Константин Макиенко. - Для этого потребуются специальные суда гигантского водоизмещения. Прежде всего, речь идет о высокотехнологичных газовозах и танкерах ледового класса. Помимо них понадобятся платформы, суда обеспечения, вертолетная техника, вся наземная инфраструктура. Это не просто инвестиции в сырье, в углеводороды. Это - инвестиции в реальные инновации, потому что и транспортная, и добычная инфраструктура проекта потребуют высокотехнологичных разработок, которые будут способствовать развитию судостроения, машиностроения, металлургии, химической промышленности и так далее.

НУЖНЫ НАЛОГОВЫЕ СТИМУЛЫ

Освоение этой провинции может стать самым важным и амбициозным проектом для мировой нефтегазовой отрасли. Но для успешной реализации нужна масштабная поддержка от государства. В частности, налоговые стимулы.

- Чтобы у российской нефтяной отрасли были преимущества в конкурентной борьбе на мировых рынках, ей необходимо обеспечить государственное стимулирование, - заявляет директор Центра политической информации Алексей Мухин. - Без стимулов не будет инвестиций, а наиболее перспективные проекты требуют огромных капиталовложений. По оценкам независимых экспертов (компании KPMG) мультипликативный эффект от «арктических» инвестиций превысит 30 трлн рублей до 2038 года, дав импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение.

- Только если создать нормальные налоговые и регуляторные условия, начнется реальное современное освоение таймырских месторождений, которое может дать гигантские прибыли нашей стране. В ближайшие годы этот кластер должен загрузить Северный морской путь товарами, а судоверфь «Звезда» - заказами. Причем на последней будут производиться самые технологически сложные и абсолютно неосвоенные другими нашими верфями виды морской техники, в том числе атомные ледоколы следующего поколения «Лидер», - подчеркивает директор ИнфоТЭК Терминал Рустам Танкаев.

Кстати, аналитики крупнейших мировых инвестбанков уже оценили перспективы проекта «Восток Ойл». На днях большинство из них повысили оценку стоимости ценных бумаг «Роснефти» в среднем на 20%. В расчете на дельнейший рост прибыли компании.

СПРАВКА «КП»

На встрече с президентом страны Игорь Сечин также доложил об итогах работы «Роснефти» за 2019 год.

- Объем добычи в неблагоприятных рыночных условиях сохранился на уровне предыдущего года – это 285,5 миллиона тонн углеводородов (в нефтяном эквиваленте).

- Среднесуточный уровень добычи составил 5,8 миллиона баррелей в сутки. Это - очень хороший результат, один из лучших в глобальной отрасли.

- Уровень удельных затрат на добычу по итогам года оценивается в 3,2 доллара на баррель нефтяного эквивалента. Это – самый низкий в мире показатель среди публичных нефтяных компаний.

- Компания является мировым лидером по объему запасов. Восполнение идет опережающими темпами: порядка 180% от накопленной добычи.

- Несмотря на обширную инвестпрограмму, в 2019 год компания выплатила рекордные дивиденды - 283 млрд рублей.

- По итогам года «Роснефть» переведет около 3,6 триллиона рублей налоговых отчислений в бюджет РФ, сохранив статус крупнейшего налогоплательщика страны.