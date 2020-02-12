Коровье против растительного: в чем польза и вред аналогов молока

Растительное молоко выбирают по разным причинам. Главная - непереносимость молочных компонентов (непереносимость лактозы – гиполактозия). Вторая причина — вегетарианство. Третья — приверженность ЗОЖ. Есть мнение, что растительное молоко более полезно и менее калорийно, чем коровье. Также многие верующие во время поста предпочитают покупать растительное молоко, потому что им сложно обходиться без привычного молока.

Эксперты Роскачества объясняют, что на самом деле из себя представляет растительное молоко, насколько этот напиток полезен, из чего состоит, и может ли считаться полноценной заменой молоку.

И все-таки не молоко

Молоком растительный аналог, конечно, назвать нельзя, ведь он обладает совсем другим составом и другими свойствами.

- На самом деле указывая в названии таких растительных напитков слово «молоко», производители вводят потребителя в заблуждение, - уверена Лариса Абдуллаева, руководитель группы стандартизации Молочного союза России. - У коровьего молока и его растительных аналогов разный состав и при проверке этих продуктов необходимо использовать различные подходы. У этих напитков совершенно различные требования по микробиологической безопасности. Кроме того, спектр контролируемых недопустимых токсичных веществ разный. Например, в коровьем молоке контролируется только один микотоксин – М1. Он может случайно попасть в молоко с кормом, на котором могла быть плесень. А в растительных напитках надо контролировать несколько видов микотоксинов. На бобовых, орехах, злаковых растениях развиваются разные виды плесневых грибов, которые также необходимо контролировать.

Насколько полноценна замена

- Коровье или козье молоко содержит животный белок, полноценный по аминокислотному составу, в отличие от растительного белка, – прокомментировала Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, диетолог, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН). - Растительное не стоит называть «молоком», оно не идентично коровьему и не может заменить его на сто процентов.

Тем не менее напитки из сои, кокоса, орехов – это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов. Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное нам молоко и переходить на растительное. Переходить исключительно на растительные напитки желательно, посоветовавшись с врачом, особенно это касается детей и подростков.

Напитки из сои, кокоса, орехов – это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или лактозы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все «за» и «против»

Плюсы:

+ Содержащиеся в этих продуктах витамины группы В благотворно влияют на нервную систему. Пить такие напитки полезно при бессоннице, стрессе и хронической усталости.

+ За счет высокого содержания витаминов группы В, Н, Е, кальция, железа, цинка, меди, кремния, калия, некоторые виды «немолочного молока» полезны для кожи и ногтей. Например, миндальное богато витамином Е, который препятствует старению кожи. В кунжутном - в несколько раз больше кальция, чем в коровьем, что способствует укреплению ногтей и волос, а соевое является ценным источником белка и витаминов группы В. В овсяном напитке содержится кальций, марганец, медь, железо, натрий и магний, а также в состав входят витамины группы В, Н и Е. Гречневое богато рутином (витамином P), а также в нем содержится пребиотик инулин. Кокосовое - помимо витаминов группы B, A, C, PP, K, E содержит цинк, марганец, фосфор и другие полезные элементы. В конопляном имеются даже такие элементы как витамин В12 и D. В отличие от коровьего молока соевый напиток содержит мало насыщенных жиров и не содержит холестерина.

+ Во всех этих напитках содержится растительный белок, который может частично заменить животный (но все же это далеко не полноценный аналог). Белок в соевом напитке самый безопасный. Он хорошо усваивается и содержит множество аминокислот.

+ В гречневом нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого компонента.

+ Различные виды «молока» из орехов обладают фактически всеми свойствами, витаминами, минералами и жирами, которые содержатся в этих орехах. Главное, чтобы напитки были натуральными и без добавления сахара.

Минусы:

- Такие напитки не могут в полностью заменить коровье молоко, так как в нем нет животного белка, который содержит в себе растворимые формы кальция, легко усваиваемые организмом.

- Некоторые виды растительных «аналогов молока» в разы жирнее традиционного. Например, по словам заведующей лабораторией технохимического контроля, кандидата технических наук Елены Юровой, кокосовый напиток обладает жирностью 24%, тогда как пастеризованное коровье чаще всего 2,5 или 3,6%.

- Орехи – один из сильнейших аллергенов. Так что, напитки из орехов могут вызвать пищевую непереносимость.

- В растительное «молоко» могут добавлять различные растительные масла, которые не всегда полезны. При покупке внимательно читайте состав.

- В составе могут встречаться пищевые добавки: консерванты, стабилизаторы и эмульгаторы.

- Но главное – производители часто добавляют сахар, на вред которого указывают как зарубежные, так и отечественные эксперты. И если в растительных аналогах молока встречается сахар, то вся польза сводится на «нет», потому что это уже десертный продукт и он приводит к избыточной массе тела и нарушению углеводного обмена, если пить постоянно.