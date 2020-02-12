За что уволили губернатора Чувашии - за простодушие или «хамское отношение к людям»

Две недели назад президент с обидной формулировкой «в связи с утратой доверия» отстранил от должности главу Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего подпрыгивать пожарного за ключами от новой машины. Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин отправился в Чувашию, чтобы выяснить, что толкает губернаторов на такие поступки.

«ОН ЧТО, С ДУБА РУХНУЛ?!»

Такие истории в наше тухлое время освежают.

Чувашия, Чебоксары. Бледный, словно от непрерывного изумления, Дом правительства. По-народному «свечка». Толпа городских дворников из вечного уважения к любой власти гоняет вокруг резиденции снег. Едет новый хозяин!

Ты прямиком из аэропорта, но уже чувствуешь нереальность происходящего. Она застыла на лицах чиновников словом «как?!». Там же ирония висельника, веселое понимание - уволят всех. И черный анекдот, где последняя фраза:

«Михаил Игнатьев по-идиотски вытянул руку с ключами от пожарной машины - и всё! Все рухнуло по взмаху руки!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="528" height="320" src="https://www.kp.ru/video/embed/756610" frameborder="0"></iframe> Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил пожарного прыгать ради ключей от нового автомобиля.соцсети

Впечатление, что вот-вот у какого-нибудь чиновника сдадут нервы и он попросит жалобно: «Ущипни, приятель! Не может этого быть!»

- Да, это очень внезапное назначение, - подтвердил мне свеженазначенный и. о. губернатора Олег Николаев, недоверчиво разглядывая собственный кабинет. Вид у Николаева такой, словно жил человек себе жил, а утром его отправили в космос.

- Внезапно это все, - вздохнул новый глава. - Я же неделю назад был назначен председателем Комитета по делам национальностей Госдумы. Только начинал входить в дела. И тут, видите…

От этой чувашской истории даже Владимир Путин (судя по видео) не смог сдержать недоумение. Принимая в Кремле Николаева, вопреки кремлевской традиции выдавать напутствие на княжение со всей имперской суровостью он вдруг мягко улыбнулся и что-то иронично спросил...

Олег Николаев и журналист "КП" Владимир Ворсобин. Фото: Пресс-служба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757603" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с новым главой Чувашии.

В Чувашии эти кадры пересмотрели миллион раз, и теперь бродит стойкий слух (якобы из окружения нового губернатора) - президент по-житейски интересовался: «Ваш Игнатьев с дуба рухнул?!».

«НАШЛИ ЗЛОДЕЯ...»

Знаменитая отныне спасательная часть № 6 ютится на окраине города в промзоне. Пожарный «КамАЗ», ключи от которого так весело добывал из губернаторских рук командир части Евгений Васильев, стоит во дворе мрачным памятником позора. Васильев, теперь известный как «прыгающий пожарный», на работе не появляется. Что по-житейски правильно. Самый яркий поступок в своей жизни Васильев, пожалуй, уже совершил.

Пожарная часть.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Пожарная часть.Фото: Владимир ВОРСОБИН

Офицеры прячут глаза. Больше молчат. И лишь начальник смены Гараценко счастливо улыбнулся: мол, избавил меня бог, не было на том проклятом построении.

- Офицеру не стыдно так прыгать? - спрашиваю.

Мрачнеет. Разворачивается. Уходит. Тоже ответ.

Злополучный день Игнатьева. Общее фото на фоне пожарной машины. Фото: cam.ru

Хотя если вспомнить видео, офицеры смеялись и аплодировали. Хлопала и местная придворная пресса другой губернаторской выходке - реплике «журналистов надо мочить»...

Чебоксары, кстати, изменились. Если в первые дни скандала люди крутили у виска пальцем: мол, наш колхозник Игнатьев совсем сбрендил, то теперь народ ругается с телевизором. Десять лет, мол, Москве до нас дела не было, а тут по всем каналам ликуют, нашли злодея... Депутаты, единороссы, а в особенности те, на ком негде пробу ставить, стоят в очереди, чтобы пнуть Игнатьева за «хамское отношение к людям».

Прыжок офицера.Фото: YouTube

Да и потом, говорят, пусть Василий Петрович поступил по-дурацки, но офицеру прыгать-то зачем?

- Подождите. Какой Василий Петрович?! - настораживаюсь. - Игнатьев же Михаил Васильевич.

И тут местных разрывает от удовольствия. Забыв о русской жалости к падшим, они обязательно расскажут с десяток мазохистских анекдотов о губернаторе. И самый любимый - как он к президенту на встречу ходил.

«ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ» В ГРАНИТЕ

2012-й. Тогда в начале года президентом был еще Дмитрий Анатольевич Медведев, и Игнатьев, сидя лицом к величественному лицу, назвал того... Василь Петровичем.

Вся Чувашия прокручивала запись, отказываясь в такое святотатство верить. Медведев поступил милостиво - ничего психиатрического не заметил. Не вздрогнул. Петрович так Петрович. Но прозвище намертво приклеилось к Игнатьеву.

Интересно, что, перепутав «отлитое в граните» имя, Игнатьев объяснить как так и не смог.

Как и рассказать (вразумительно), зачем в январе 2020-го он призывал мочить журналистов. И главное - какого черта он тряс ключами перед несчастным (теперь) пожарным уже через неделю. Как Игнатьев вообще умудрился за несколько дней разрушить свою карьеру.

Но, кажется, я понял как...

«МУЖИК ДЕРЕВЕНСКИЙ, ТИХИЙ»

Михаил Игнатьев родился в селе Малые Торханы, где говорят на чувашском. И судя по задумчивой паузе, которую типичный «малоторханец» берет на обдумывание любого вопроса, мыслят здесь тоже не на русском.

Многодетная семья. Шесть сестер, брат. Восьмилетняя школа, техникум. Работал грузчиком на складе, электромонтером в хлорном цеху, помощником комбайнера. Затем председателем местного колхоза, который в 90-х превратился в ЗАО.

Вероятно, Игнатьев так и остался бы крепким хозяйственником, если бы его не приметил в то время глава республики Николай Федоров. Цепь назначений - и скоро Игнатьев получает пост министра сельского хозяйства. Сам Игнатьев ему идеально соответствовал.

Михаил Игнатьев и бывший глава республики Николай Федоров. Фото: Пресс-служба.

- Помню, приезжал к нам на птицефабрику тот Федоров, - рассказывает чебоксарский знакомый. - Я тогда работал там инженером... Идет с директором по фабрике, а сзади Игнатьев. Один. Не разговаривает с ним никто. Жаль стало министра, подхожу, задаю какой-то вопрос. Игнатьев так обрадовался и начал мне что-то говорить. Я вслушиваюсь и ни черта разобрать не могу. Вот бедолага, думаю. Мужик хороший, но с русским языком беда. Но в следующий визит Игнатьев сразу ко мне бежит (смеется), руку жмет...

В 2010-м Кремль ищет замену Федорову. По законам тех лет Чувашия представляла три кандидатуры, чтобы президент указал кто.

Михаил Игнатьев и бывший глава республики Чувашия Николай Федоров. Фото: Пресс-служба

Тогда выбор казался ясным. Главный претендент - председатель чувашского кабмина Нина Суслонова, остальные так, для проформы.

Теперь, уверен, и Дмитрий Медведев вряд ли объяснит, почему он выбрал Игнатьева.

- Суслонову вызвали в администрацию президента на собеседование, - рассказывают в игнатьевском окружении, - и на вопрос, готова ли руководить республикой, она неожиданно ответила, что главой нужно оставить Федорова. Слишком верной она была своему начальнику...

Кремль на это политсамоубийство пожал плечами-башнями и указал на «невидимку»...

- Игнатьев так Игнатьев, - безразлично решили в Чувашии. - Мужик деревенский, тихий, вроде деловой.

Хотя по законам психологии незаметные люди переполнены такой жаждой величия и другими страстями, что только держись...

ОТ ЗАРЯДКИ ДО ИНФАРКТА

Видимо, поэтому первые шаги неопытного Игнатьева оказались поразительно грамотными для типового русского наместника. Беспощадно зачистив власть от людей Федорова (бывший патрон стал вице-спикером Совета Федерации), Игнатьев очень верно понял свою задачу.

Ведь смысл существования губернаторов в России свелся к работе снабженца. Ты выбиваешь из центра деньги на строительство чего-нибудь эффектного и полезного, чтобы потом показать проверяющим стадион, театр, мост. В твое личное дело заносится жирный плюс. Москва считает, что стройки народ любит... (Хотя смутно догадывается, что в утыканных дворцами, фонтанами и стадионами городах вроде Чебоксар плохо с экономикой и работой.)

Игнатьев решил задачу по-крестьянски крепко. Так как все федеральные министры по пути в соседнюю Марий Эл (Йошкар-Олу) вынуждены приземляться в Чебоксарском аэропорту, они неминуемо попадали в объятия главы Чувашии. Когда они возвращались от марийцев, то обнаруживали на перроне Игнатьева, жаждущего бюджетного финансирования. Видимо, это был тот случай, когда легче было дать, чем отказать, поэтому республика строилась и реконструировалась.

Скоро Чувашия познакомилась с другой страстью главы - спортом.

- Все знали, что Игнатьев в 5.30 бежит на зарядку, - рассказывает один из приближенных экс-главы. - Летом губернатор ездил по городу на велосипеде. Играл в волейбол с эмчеэсовцами. Потом он добрался и до нас, чиновников, заставил закаляться и бегать.

И как-то утром губернатор собирает на местной Красной площади 30 тысяч человек, называет это «Зарядка со звездой». И Москва, уверен, ставит в личном деле шустрого губернатора еще один плюс.

Михаил Игнатьев.Фото: Instagram.com

Впрочем, столь яростное увлечение спортом заканчивается для губернатора плохо. В июле 2019-го Игнатьев рапортует в Инстаграме, что прошел 25 километров на лыжном тренажере. И в тот же день получает инфаркт.

В Чувашии Игнатьева пожалели. Но разговоры «Боже, ну когда же он уйдет?!» стали еще сильнее.

КОМПРОМАТА НОЛЬ, НО РЕЙТИНГ НИКАКОЙ

Даже сторонники экс-губернатора говорят о чувашской аномалии: у Путина, «Единой России» рейтинг хороший, у губернатора - никакой.

Игнатьева народ стойко недолюбливал. Хотя, казалось бы, за что?

Компромата на главу - кот наплакал. Ну ставил родню и земляков на руководящие посты. Так в России это норма. На свой 200 метровый таунхаус получил от строителей скидку? Не криминал. Построил в родной деревне себе дом? В таком нормальный русский губер прислугу держит. А если учесть, что рядом Игнатьев для родного села воздвиг дворец - безумной величины школу, то даже удивительно, за что же его так не любили.

Загородный дом губернатора. «В таком нормальный глава региона прислугу держит».Фото: Владимир ВОРСОБИН

Говорят, из-за оппозиционной прессы, расплодившейся в Чувашии.

Но тогда почему на главу стали косо смотреть даже свои?

- Раньше министры собирались в одном кафе, - рассказывал один из бывших членов правительства. - За обедом поздравляли именинников, дружески общались, а потом традиция прекратились. Один сказал: «За столом все улыбаются, а выйдут за дверь - и в прокуратуру стучать».

Драка чиновников дубинами уголовных дел (например, по липовому делу посадили даже представителя президента в Чувашии Леонида Волкова, но потом оправдали), похоже, мало трогала губернатора.

Наоборот, он все больше входил в роль Хозяина Республики.

Во время посещения молокозавода он при журналистах предложил мэру Чебоксар Леониду Черкесову взобраться по лестнице на 27-метровую стену.

Как описывала это происшествие местная пресса:

«Леонид Ильич, готов потренироваться? Подняться, спуститься. 27 метров высота. Готов?» - спросил Игнатьев. Черкесов губернатору безропотно повиновался и принялся за восхождение. Голова градоначальника скрылась под куполом цеха.

- Ну ладно, пойдем тогда, - повел делегацию дальше Игнатьев, оставив мэра полумиллионного города в полном одиночестве на крыше производственного здания».

Но была еще одна история... По-русски рассуждая, обыкновенная. За нее Игнатьева и следовало уволить, а не за какие-то глупые ключи...

Окончание следует.