Особняк в Москве, в котором ночевал император Павел, растаскивают бомжи и охотники за металлоломом

Представьте особняк, построенный в 1773 году. Ни дать ни взять барокко с элементами классицизма. Памятник архитектуры. В чьих стенах ночевал император Павел Петрович. И подарил хозяину дома купцу Даниле Щербакову свой портрет. Кажется, толкни старинную дверь, а там дворецкий в ливрее и в парике. Интересуется именем нежданного гостя. Чтобы доложить-с.

Однако на деле оказываешься в полуразрушенных комнатах, заваленных мусором.

ОКНО, ОТКРОЙСЯ

Этот дом на улице Бакунинской прославился даже не потому, что в нем действительно ночевал император. И не потому, что в его помещениях была впоследствии пивная, собиравшая посетителей со всей Москвы (см. фото). В 1986 году здесь должно было пройти Третье транспортное кольцо. На защиту старины встали активисты. Памятник сносить не стали, а трассу проложили под Лефортовским парком.

О ценности здания (вид со двора) сообщает табличка на фасаде...Фото: YouTube

В 2000-х дом Щербакова отреставрировали. Последним его собственником до сих пор числится юридическое лицо - «НПО «Космос». В Едином федеральном реестре говорится, что эта организация признана банкротом. Почти 20 лет дом простоял пустым, и вся реставрация, особенно внутри, пошла насмарку.

Сейчас памятник архитектуры предоставлен сам себе. А еще бомжам. И собирателям черного металла, которых я встретил накануне на Бакунинской улице.

Вижу, во дворике за кованой оградой два мужика шуруют. Один тащит помятую металлическую трубу. Другой - пластинчатую батарею. Меня увидели. Замерли. И молчат.

- А как вы сюда попали? - поинтересовался я.

Красная журналистская корочка в моей руке уж очень походила на полицейскую.

Один из них бросил железку на землю. И, просунув руку через забор, дернул за ручку оконную раму, которая, словно в сказке, скрипнула и отворилась. Мужики, пока я карабкался внутрь, исчезли.

Комнаты купца Щербакова производят сильное впечатление. Штукатурка потрескалась либо отвалилась вовсе. На полу - битые стеклопакеты, пивные бутылки, окурки, остатки старинной мебели. Матрас на пружинах говорит о том, что это чье-то спальное место. Вообще здесь можно снимать сцены для бандитских сериалов. Когда одного из героев похищают и привозят в какую-нибудь заброшку выпытывать информацию.

Так дом купца Щербакова сейчас выглядит внутри.Фото: YouTube

В одном из помещений я обнаружил еще одну лежанку, сделанную из ковра (странно, что его не украли). Рядом - подобие кабинета с письменным столом, сейфами и книжными полками. Пол в комнатах вскрыт и застелен неотесанными досками. Розетки выдраны с корнем.

В конце 1980-х в этих стенах и подвальных помещениях были найдены предметы быта, из которых позже собрали целую коллекцию. Она хранится сейчас в 345-й школе в Лефортовском проезде.

ЕСТЬ ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Лезу я обратно на свет божий. А на меня никто внимания не обращает. Ну подумаешь, памятник архитектуры. Ну вылезает из окошка человек. Может, он ключи потерял. Да и кому охота связываться. Вдруг я буйный.

Сам дом (если отбросить эмоции) сохранился хорошо. Мусор весь выгрести. Ремонт сделать. Фасад отреставрировать. И все ок. К тому же Департамент культурного наследия города Москвы в декабре 2019 года вновь утвердил приказ об охранном обязательстве палат Щербакова. Согласно документу собственник берет на себя ответственность за сохранение в надлежащем виде данного объекта. Консервация тоже возможна. Но в этом случае палаты должны быть хотя бы закрыты. А здесь любой желающий может зайти, справить нужду.

По закону, собственник должен каждый год отчитываться перед Мосгорнаследием о состоянии такого объекта, прилагая фото. А кому тут отчитываться, если «НПО «Космос» обанкротилось? А ее руководитель, сбежавший за границу, объявлен в международный розыск. Дом брошен. По крайней мере пока.

...«Памятник истории и культуры. Жилой дом с лавками»....«Памятник истории и культуры. Жилой дом с лавками».Фото: YouTube

Как стало известно «КП», впереди так называемое юридическое выселение. Палаты Щербакова должны вновь вернуться в собственность города (решать вопрос будут в Департаменте городского имущества). Потом можно будет официально за счет городского бюджета отреставрировать архитектурную жемчужину. И открыть в ее стенах, например, музей.

Адрес: ул. Бакунинская, 24 (ст. м. «Бауманская»).

Статус: объект культурного наследия регионального значения. Год постройки: 1770-е.

Комментарий специалиста

Таких палат по пальцам пересчитать

- На самом деле надо понимать всю ценность палат Щербакова, - сообщил «КП» историк-москвовед Павел Гнилорыбов. - Таких построек екатерининских времен в Москве осталось очень мало. После пожара 1812 года, всех войн, революций, перестроек здание сохранилось полностью, вплоть до планировки. Обычно их со временем перестраивали. Было барокко, стал классицизм. Здесь пару этажей надстроили. Там, наоборот, снесли. А тут даже фасад, какой был в конце XVIII века, таким и остался. Реставрацию двадцать лет назад сделали качественно. По ценности из неутраченных можно также вспомнить палаты Юсупова, в которых жил Пушкин, палаты Арасланова в Брюсовом переулке, Красные палаты на Пречистенке. Это архитектурные шедевры, которые чудом дожили до 2020 года. И, надеюсь, будут жить еще долго.