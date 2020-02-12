ВДНХ и Ботанический сад вошли в единый парк Москвы

Идея объединить ВДНХ, Ботанический сад и Останкино появилась еще в 2014 году, когда полным ходом шла реставрация этих территорий. Так мог бы появиться единый парковый комплекс – самый большой в Москве. Его площадь составила бы почти 540 га (для сравнения – Парк Горького занимает 120 га).

За шесть лет концепция немного изменилась – выпал парк «Останкино» (4 га), но 12 февраля ВДНХ и Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина Российской академии наук стали едины (531,4 га). Хотя территории ВДНХ и Ботанического сада и так имеют общую границу, исторически были тесно связаны. К тому же летом 2014 года был демонтирован разделительный забор между ВДНХ и Ботаническим садом. Но на высшем уровне (документально) ранее это никак не было закреплено.

- Основная цель подписания соглашения между ВДНХ и Ботаническим садом — проектирование и развитие территорий как единого комплекса. Совместно с коллегами мы будем заниматься созданием единой системы информирования и навигации, управлением потоками посетителей, организацией образовательных и экскурсионных маршрутов, — рассказал генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров.

Ботанический сад, конечно, останется в ведении Академии наук, но будет функционировать в рамках единой благоустроенной территории. Какими будут первые шаги в объединении ВДНХ и Ботанического сада? Уже на 2020 год запланировано много совместных мероприятий.

- К 8 Марта, на территории ВДНХ появится киоск, предлагающий посетителям купить цветы из теплиц Ботанического сада. На середину апреля запланирована высадка 100 деревьев — аллеи Космонавтов с участием известных космонавтов, - рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Конкретно

Что будет общего на ВДНХ и в Ботаническом саду?

- инфоцентр в Главном лабораторном корпусе Ботанического сада,

- совместные экскурсии,

- совместные кросс-лекции и мастер-классы в рамках образовательной программы,

- будет создан объединенный календарь цветения,

- совместные благотворительные акции.

Ботанический сад останется в ведении Академии наук, но будет функционировать в рамках единой благоустроенной территории. Фото: пресс-служба ВДНХ

Только цифры

ВДНХ

- 325 гектаров с историческими павильонами, арками, музеями, прудами, парками, аллеями, фонтанами, цветниками, скульптурами,

- 49 объектов культурного наследия, в том числе исторические павильоны и фонтаны,

- 7 зон: Ландшафтный парк, Парк ремесел, Парк знаний, ЭКСПО, Музейный город, Парк будущего, парк «Останкино»,

- 33 млн посетителей в год.

Главный Ботанический сад РАН им. Н.В. Цицина

— 206,4 гектаров (парковая территория - 52 га, экспозиция - 150,4 га, участок заповедного дубового леса 4 га),

- свыше 18 000 наименований растений, которые являются национальным достоянием России,

- шесть ботанико-географических экспозиций: «Европейская часть России», «Кавказ», «Средняя Азия», «Сибирь», «Дальний Восток» и «Полезные растения природной флоры».

Кстати

Останкино: облик Шереметьевских времен

Парк Останкино все больше приобретает облик пейзажного парка Шереметьевских времен (рубеж XVIII-XIX веков). Гулять здесь становится однозначно приятнее. Уже реконструированы сами Останкинские пруды, вдоль сделаны качественные дорожки, тропинки, улучшена конная трасса. На территории создан скейт-парк с большим количеством фигур, который работает в теплое время года (с мая до октября). Количество проведенных свадеб в Останкино тоже растет.