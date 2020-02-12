2020-02-11T10:15:00+03:00
Анекдоты

Заголовком по мозгам: Стану банкротом за 5,4 триллиона рублей

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Житель Башкирии ограбил храм, не забыв поставить свечку «на дорогу»

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На Сахалине по программе развития туризма установили туалет, который встречает посетителей теплом и русским роком

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Похудевшего на сто килограммов студента перестали узнавать в университете

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Жительница Омска просит признать ее банкротом на 5,4 триллиона рублей

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На Урале будут выдавать автомобильные номера с кодом 666

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В Хакасии чиновница, поздравляя оркестр с юбилеем, сравнила его музыку с какофонией

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В Москве бармен сломал шею клиенту при подаче экстремального коктейля

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В Сургуте ветеран МВД угрожал взорвать банк, потому что ему отказали в кредите

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97.2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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