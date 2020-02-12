Заголовком по мозгам: Стану банкротом за 5,4 триллиона рублей

Житель Башкирии ограбил храм, не забыв поставить свечку «на дорогу»

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На Сахалине по программе развития туризма установили туалет, который встречает посетителей теплом и русским роком

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Похудевшего на сто килограммов студента перестали узнавать в университете

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Жительница Омска просит признать ее банкротом на 5,4 триллиона рублей

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На Урале будут выдавать автомобильные номера с кодом 666

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В Хакасии чиновница, поздравляя оркестр с юбилеем, сравнила его музыку с какофонией

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В Москве бармен сломал шею клиенту при подаче экстремального коктейля

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В Сургуте ветеран МВД угрожал взорвать банк, потому что ему отказали в кредите