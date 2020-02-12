Евгений Петросян пытался откупиться от Елены Степаненко миллиардом рублей

Судебная тяжба по разделу имущества теперь уже бывших супругов Евгения Петросяна и Елены Степаненко продолжается. По приблизительным подсчетам, совместно нажитое артистами состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов (94 млрд рублей). В настоящий момент суд ждет от Петросяна (поскольку на него возложены расходы) оплаты новой экспертизы картин и предметов старины, подлежащих разделу. Она обойдется юмористу в 10 млн рублей. В полном объеме оплата пока не пришла. Степаненко еще в 2018 году подала в суд перечень имущества с уже проведенной оценкой, но Петросян не согласился с данной экспертизой и попросил провести новую. Суд назначил независимую экспертизу в Минюсте.

Два ярда на карточке

Адвокат Петросяна рассказывал на ток-шоу, что счета юмориста арестованы и он оказался практически без денег. Хотя уровень жизни 74-летнего артиста и его 30-летней жены Татьяны Брухуновой, судя по их снимкам в соцсетях, значительно выше среднестатистического. Дорогие рестораны, курорты, шопинг в магазинах люксовых брендов, перелеты - все это регулярно видят подписчики Инстаграма Брухуновой. Молодая жена комика ежедневно меняет обновки, вызывая зависть модниц. Очевидно, что такой стиль жизни стоит очень дорого. Получается очевидное противоречие: вроде бы у Петросяна нет денег, а живет он на широкую ногу!

В распоряжении «Комсомолки» оказался очень интересный документ - свежая выписка с одного из возможных банковских счетов Евгения Петросяна. Причем этот счет действующий, судебные приставы его еще не нашли. Судя по выписке, в январе 2020 года на этом счету у Петросяна лежали почти 2 миллиарда рублей!

Перевел деньги жене, чтобы уйти к любовнице

В документе отражено движение по счету Петросяна за декабрь 2017 года. Цифры, которыми комик жонглирует, поражают воображение. Как видим из выписки, 20 декабря 2017 года Петросян перевел на карточку Елене Григорьевне (это имя-отчество Степаненко) 300 млн рублей. На следующий день, 21 декабря, комик отправил ей же еще 250 млн рублей. Затем, 28 декабря 2017 года, - 100 млн рублей. И, наконец, 29 декабря того же года Петросян перевел Елене Григорьевне еще 350 млн рублей.

Всего в январе 2017-го Петросян перевел Елене Григорьевне (Степаненко) 1 млрд рублей. А Викторине Евгеньевне (своей дочери) - 128 миллионов рублей.

Выписка по счету Евгения Петросяна.

Выписка по счету Евгения Петросяна.

Выписка по счету Евгения Петросяна.

Итого, если верить документу, перед тем как окончательно уйти от Елены Степаненко, с которой он прожил 30 лет, Евгений Петросян в декабре 2017 года отправил со своего счета на ее счет ровно миллиард рублей.

Как нам рассказали в окружении Степаненко, получив эти деньги от мужа, Елена Григорьевна впервые встречала Новый год одна. А Петросян праздновал наступление 2018-го уже в компании Брухуновой. По словам знакомой Степаненко, разрыв с мужем дался ей очень тяжело. Артистка плакала и так переживала, что похудела на 46 килограммов. Вероятно, Петросян надеялся откупиться от жены, чтобы их расставание прошло без шума.

Не забывал и про дочку

Внушительные суммы, похоже, достались от Петросяна и его дочке, которая живет в США. В той же выписке отражено: 13 декабря 2017 года Викторина Евгеньевна получила от отца 50 млн рублей. А 14 декабря того же года - еще 78 млн рублей. И это только за декабрь 2017 года. По словам нашего источника, денежных переводов родным на самом деле было еще больше.

После таких крупных расходов на счета Петросяна в 2018 году вновь пролился денежный дождь - пришли крупные дивиденды, которые юморист стал активно тратить на свою пассию - что, видимо, сильно возмутило его жену и единственную дочку.

- Петросян ушел из семьи, в которой были жена, дочь, внуки, к какой-то охотнице за его миллионами, - говорит человек из окружения Степаненко. - И он, как мы считаем, утаил от Степаненко большие деньги, вывел их из семейного бюджета. Поэтому она и пошла в суд делить все пополам, по-честному! Иначе он все забрал бы себе. Петросян борется за свою коллекцию картин и антиквариата и не может расстаться ни с одной вещью. С другой стороны, возможно, накопленные раритеты нужны ему не столько как память, сколько как инструмент заработка. С чего-то же такие огромные деньги падают на его счета?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Юморист открыл Брухуновой доступ к своим счетам

Теперь молодая спутница жизни артиста безраздельно владеет не только сердцем комика, но и его состоянием. Как стало известно «КП», с января этого года Евгений Ваганович предоставил Брухуновой допуск к своим счетам. Если раньше снимать деньги в банке мог только он, то теперь это может делать и Татьяна - в статусе законной жены. И она будет управлять его личными финансами.

С января этого года 30-летняя жена комика управляет его финансами.Фото: Instagram.com

Примечательно, что Степаненко не имела доступа к счетам Петросяна. Выходит, юморист безоговорочно доверяет молодой жене, тогда как его бывшая знала о финансовых делах мужа далеко не все.

ВЕРСИЯ

На чем артист заработал баснословное состояние?

О том, что Петросян - знаменитый шутник, знает уже не одно поколение нашей страны. А вот то, что он, мягко говоря, человек небедный, всплыло лишь недавно, в связи с его скандальным разводом. Только квартир у Евгения Вагановича штук пять. Плюс коллекция подлинников русской и зарубежной живописи - например, картину Ивана Айвазовского «На море в лунную ночь» эксперты оценивают в миллион долларов (62,8 млн рублей). В собрании Евгения Вагановича - шедевры Матисса, Поленова, Кандинского и других известных художников.

Как мы выяснили, на юморе - телепередачах и концертах - Петросян зарабатывает порядка миллиона рублей в месяц. Откуда же тогда у него миллиардные богатства? Как это он столько нашутил?

Продавать шедевры необязательно

Оказывается, серьезные коллекционеры могут зарабатывать деньги, даже не расставаясь со своими шедеврами. Об этом «КП» рассказал экономист и трейдер Владимир Левиев.

- Владимир, скажем, у меня в собственности есть картины. Могу я получать прибыль, не продавая их?

- Если речь идет о подлинниках живописцев с мировым именем, которые котируются на аукционах уровня «Сотбис», то это вполне возможно. Я своим клиентам говорю: зарабатывать на капитале можно, отталкиваясь от минимума в миллиард рублей. Только с крупным капиталом можно серьезно работать и хорошо зарабатывать. Это могут быть не только картины, но и слитки золота, драгоценности, акции, ценные бумаги.

Этот актив человек сдает в депозитарий банка и получает на него так называемый сертификат депозитария на конкретную сумму, скажем, на 10 млрд рублей. Это ценная бумага, которая принимается в любом банке. И банк выдает на нее кредит, то есть живые деньги.

Человек с этими деньгами идет к профессиональному трейдеру, который пристраивает эти деньги в высокодоходное производство - например, добычу золота. Скажем, мой клиент вложил в дело миллион долларов, а через год получил два миллиона. Отдал банку кредит, а себе оставил навар. Дальше средства продолжают крутиться и приносить дивиденды. При этом человек может вообще никак не светиться в том бизнесе, куда он вкладывает деньги, а работать через посреднические компании или через агента. Эти схемы вполне легальные. Выгодно вкладывать деньги не в недвижимость, которая может упасть в цене, и не держать их дома, как делают многие, а в ценные бумаги, акции, высокодоходное производство.

Елена Степаненко тяжело переживала развод с супругом. Фото: Личный архив.

Для VIP-клиентов - особые условия

- Если картины Петросяна стали его активом, то как быть с тем фактом, что они сейчас не в банке, а в квартире Степаненко на ответственном хранении по решению суда?

- Во-первых, не исключаю, что про пару-тройку его шедевров Степаненко не знает. И именно они лежат в депозитарии. С другой стороны, Евгений Ваганович - человек уважаемый, и для него банки могли создать особые условия обслуживания. Например, если это VIP-клиент, зарекомендовавший себя с лучшей стороны, то банк заинтересован в том, чтобы он не ушел к конкурентам. И для этого банки идут на уступки. Могут, например, заключить договор о том, что клиент под свой актив получает ценную бумагу, но сам актив хранит не в банке, а в ином месте. В этом нет ничего незаконного. Впрочем, как конкретно зарабатывает Петросян, мне неизвестно: тут можно только строить догадки.

Кстати, один из адвокатов сообщил «КП», как занимается бизнесом Борис Моисеев. Многие считают, что после нескольких инсультов он обеднел, потратив сбережения на лекарства. Нет, в банке у него есть инвестиционная программа, с которой он получает хорошую прибыль и не бедствует, даже отойдя от шоу-бизнеса. Главное - иметь капитал и умело превратить его в источник дохода.