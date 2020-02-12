2020-02-11T20:00:38+03:00
Звезды

Дмитрий Шепелев показал невесту

Бывший муж Жанны Фриске впервые вышел в свет с новой избранницей
Игорь ПОЛЯКОВ
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Телеведущий живет с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой.Телеведущий живет с дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой.Фото: Instagram.com
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Дмитрий Шепелев уже не скрывает, что после смерти своей гражданской жены Жанны Фриске (это случилось в июне 2015 года) он встретил новую любовь. С дизайнером интерьеров Екатериной Тулуповой Шепелев встречается около трех лет. Но раньше на людях с ней особо не светился. Как и у Дмитрия, у Екатерины есть ребенок от предыдущих отношений. Дочь Ладу Тулупова родила в браке с основателем и управляющим инвестиционной компании Altus Capital Дмитрием Кленовым. Компания Кленова владеет основной долей аптечной сети «36,6» (в нее входят более 1300 аптек, расположенных по всей России, в том числе бренды «36,6», «Горздрав» и «А5»).

Екатерину тоже можно назвать успешной бизнес-леди. А еще 37-летняя Тулупова - создательница женского клуба «Креативные завтраки». Тулупова приехала покорять столицу из Екатеринбурга. Окончила Московский энергетический институт, факультет дизайна. С Шепелевым блондинку свели их дети-ровесники.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Тут, поскольку гремит новость, будто бы я женюсь, решил у вас расспросить, как вы знакомили ваших детей с вашими новыми партнерами? - написал Шепелев в Инстаграме. - В нашем с Катей случае вышло так, что наши дети познакомились первыми - они ходили в один детский сад. Мы еще не начали встречаться, а дети уже были не разлей вода. Кстати, они по сей день лучшие друзья».

В свободное от дизайна время Екатерина вместе со своей коллегой устраивают девичники, где собираются успешные бизнесвумен. И если раньше Екатерина и Дмитрий не особо афишировали свои отношения, то после интервью Собчак, где Шепелев назвал Тулупову и ее дочь своей семьей, пара впервые вышла в свет.

Дмитрий стал гостем делового девичника Екатерины, куда Тулупова позвала своих подруг и партнеров по бизнесу. Екатерина попросила гостей принести свои любимые книги, которые они обсудили за чашкой чая. Совместным снимком с Шепелевым Екатерина поделилась в Инстаграме.

«Получилось абсолютно феерично. И не потому что один из ведущих - мой любимый мужчина Дмитрий Шепелев, хотя нельзя этого исключать. А потому что всем участникам этого литературного шабаша делать это - огромное удовольствие!» - написала она в соцсети.

Что примечательно, в соведущие вечера Шепелев позвал свадебного организатора Марию Романовскую. Не исключено, что именно она будет распорядителем на будущей свадьбе Дмитрия и Екатерины.

КСТАТИ

После смерти Жанны Фриске от рака мозга Дмитрий один воспитывал их общего сына Платона. Сейчас ему помогает в этом Екатерина. Отношения с родителями Жанны у Дмитрия не сложились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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