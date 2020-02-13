Жена Владимира Кузьмина: Мы обвенчались и готовимся к свадьбе

64-летний Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене, 37-летней Екатерине Трофимовой, и они снова живут под одной крышей. Супруги объявили о разводе полтора года назад, после 17 лет брака. С тех пор рядом с певцом видели Светлану Карпухину - 27-летнюю (на тот момент) яхтсменку из Калининграда. Музыкант подарил ей яхту с символичным названием «Красотка» - по названию своего старого хита. Предполагали, что из-за нее Владимир и расстался с женой... Но в конце прошлого года Кузьмин опубликовал в Инстаграме совместное фото с Катей и написал: «Ты мой рок-н-ролл! А что это мы такие счастливые? Ваши варианты», - дав понять, что у них с женой снова все наладилось.

Мы позвонили Екатерине и узнали, как им с Кузьминым живется после развода.

Посвятил новую песню

Екатерина моложе артиста на 27 лет, она увлекается духовными учениями, после расставания с ним какое-то время жила в Индии. Но теперь вновь вернулась в загородный особняк Кузьмина в качестве полноправной хозяйки.

- Мы с Володей недавно обвенчались и сейчас готовимся к свадьбе, - рассказала «КП» Екатерина. - Мы любим друг друга. Сейчас я вместе с ним на гастролях.

- А когда свадьба?

- Дату пока не назначили.

- Может быть, ребенка планируете?

- Нет, не планируем.

- Когда-то Кузьмин посвятил вам песню «Сказка моей жизни». Может быть, сейчас для вас что-то написал?

- Ну да, конечно. Это песня из сборника «Дурная репутация». Она называется «Верни меня».

- Очень символично! Сам Кузьмин говорил, что в душе с вами и не разводился…

- И я тоже. Мы поняли, что не можем друг без друга.

«Называет меня малышкой»

- Какой у вас режим дня?

- У Володи 20 концертов в месяц. Ни на какие вечеринки он не ходит. Вот, проснулся (время было 10 утра. - Ред.), уже играет (в трубке слышатся звуки гитары. - Ред.).

- Владимир вас как-то ласково называет?

- Малышкой. Еще в начале нашего знакомства он мне сказал: «На меня нельзя поднимать голос - у меня голова болит». И мы за все годы жизни вообще друг на друга не кричали и не кричим. Даже когда ремонт на даче делали.

- Совсем не ругаетесь?

- Не умеем.

- Вы его ревнуете?

- Точно нет. Меня радует, что на его концертах очень много молодежи, публика интеллигентная, нет каких-то странных барышень. Так что у меня нет повода для ревности.

КСТАТИ

Артист отказался от мяса

- Ваш муж гурман?

- Нет. Уж что-что, а в еде он не привередлив.

- Ему вы готовите?

- Дома, конечно, готовлю. На гастролях ходим в рестораны, но чаще заказываем еду в номер.

- Пост соблюдаете?

- Мы вегетарианцы, поэтому пост у нас как бы постоянно...

А 27-летнюю Светлану Карпухину музыкант оставил - подарив ей яхту. Фото: Соцсети

СПРАВКА «КП»

Кузьмин официально был женат три раза.

С 1979 по 1985 год - на поэтессе Татьяне Артемьевой, писавшей стихи для его песен. Потом был роман с Аллой Пугачевой, с которой он пел дуэтом.

В 1990 году уехал в США и женился на американской модели Келли Керзон, но скоро развелся. Жил гражданским браком с актрисой Верой Сотниковой, которой посвятил хит «Я не забуду тебя никогда».

Отношения с Екатериной Трофимой - самые продолжительные в жизни Кузьмина. Музыкант увидел ее в 2000 году на пляже в Анапе. Юная Катя из Елабуги отдыхала с родителями, пришла на концерт Кузьмина и подошла за автографом. Певец сразу положил на нее глаз. Чтобы показать серьезность намерений, на очередной концерт пригласил Катю вместе с родителями. Потом уговорил девушку прилететь к нему в Москву. Через год они поженилась. Детей у супругов в этом браке нет.

А вот от предыдущих отношений у Кузьмина есть четверо наследников: дочери Соне от брака с поэтессой Татьяной Артемьевой - 33 года, Марте, средней дочери от романа с Ириной Мильциной, - 32 года, младшей дочери певца Николь от отношений с темнокожей поклонницей Татьяной Муинго - 30 лет. Также есть 30-летний приемный сын Никита (живет в США).

Еще двое старших детей Кузьмина, родившихся в браке с Татьяной Артемьевой, трагически погибли. Дочь Лизу нашли убитой в 2002 году в ее квартире: 24-летней девушке перерезал горло любовник. А в 2009 году трагедия случилась с ее братом Степаном: он выпал из окна собственной квартиры в Москве.