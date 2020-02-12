BMW и «Мерседесы» водят те еще балбесы? Кто чаще всего нарушает правила на дорогах

Финские ученые, похоже, решили не отставать от британских и тоже сильно удивили мировую общественность. Профессор социальной психологии из Хельсинкского университета Ян-Эрик Леннквист изучил личности 1892 водителей (это были финны мужского пола) и пришел к таким выводам: владельцы люксовых немецких автомобилей - в подавляющей степени полные придурки. И это еще цензурный перевод употребленного профессором термина!

«Ответы однозначные: эгоцентристы, спорщики, упрямцы, не умеющие сочувствовать и неприятные люди, скорее всего, владеют автомобилем марки Audi, BMW или Mercedes. Чаще других нарушают правила дорожного движения», - утверждается в исследовании, опубликованном в «Журнале международной психологии».

Профессор отмечает, что они «скорее проедут на красный свет, не пропустят пешехода и в целом отличаются безрассудной манерой вождения». Сквозит в них и желание продемонстрировать свое превосходство.

Но не все такие козлы, по мнению ученого (что радует). Некоторых владельцев немецких марок эксперт окрестил «сознательными», «хорошо организованными» и «благонадежными». И водят аккуратно. Примечательно, что подобной связи между немецкими авто и женщинами финн не выявил. Мол, машина для дам не является таким важным символом статуса, как для мужчин.

Мы решили выяснить у различных экспертов, что они думают по этому поводу. Ну и заодно уточнили, какие марки машин они предпочитают.

На чем ездит этот самый финский ученый Ян-Эрик Леннквист, выяснить не удалось. Но явно не на «немцах».

Профанация науки!

- Это профанация науки. У финского профессора, похоже, взыграла какая-то собственная травма, если он выбрал для исследования такую тему, - считает Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИ, психолог-консультант (водит велосипед, собирается купить Mini Cabrio, 1,5 млн руб.). - Вероятно, сам не может позволить себе машину мечты, и она как раз одна из этих. В итоге у человека включается защитный механизм: мол, на ней ездят нехорошие люди? Либо это заказ от конкурентов. Никакой подобной выявленной связи быть не может. Владельцы автомобилей могут расслабиться - ни марка авто, ни его размер ничего не говорят о человеке, он гораздо сложнее. А само исследование - унижение человеческого достоинства. И особенно странно его появление в Европе.

«Так себя ведут хозяева внедорожников»

- В нашей стране картина несколько иная. Так как практически всегда в России новые BMW и Mercedes покупают в базовых комплектациях с самыми маломощными двигателями, они редко могут вести себя на дороге агрессивно, - говорит Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза (ездит на Alfa Romeo Spider, около 1 млн руб.).

А вот более возрастные модели этих марок часто могут быть весьма динамичными, и вот они на дороге являются серьезной угрозой здоровью нервных клеток. Для России очень актуальны особенности поведения водителей больших внедорожников типа Toyota Land Cruiser. Часто они убеждены, что находятся на дороге в гордом одиночестве, даже в пробках. Не все из них знают о наличии у их авто поворотников. Нельзя забыть и об отечественном автопроме - водители вазовской классики часто считают, что участвуют в компьютерной игре в гонках и у них несколько жизней в запасе.

На «немцах» катаются депутаты Госдумы

Среди служебных автомобилей, которыми пользуются депутаты Госдумы, немало перечисленных «немцев». Распространяются ли финские выводы на российских слуг народа?

- На автомобилях упомянутых крупных компаний ездят по всему миру, и это необязательно люди той формации, о которой говорят в Хельсинки, - уверен глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав НИЛОВ (ездит на служебном BMW 525 нашей сборки, 3,5 млн руб.).

- Служебные машины, в том числе этих марок, были выбраны для нас благодаря тому, что фирмы предложили более выгодную цену при проведении конкурсной процедуры. Я сам уважительно отношусь к этим маркам, но в повседневной жизни отдал бы предпочтение автомобилю японского происхождения. Возможно, это исследование - рекламный ход или проплаченная маркетинговая история.

- Но депутатские машины немецкого происхождения на дороге ведут себя прилично?

- Прилично! Особенно в нынешних условиях, когда все могут снять нарушителя на видео и выложить его фото в интернете.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

А им по барабану!

- Маркетологи крупнейших автоконцернов тратят миллионы евро на формирование портрета потребителя, формирование привлекательного образа, но люди все равно воспринимают машины по-своему, - считает Андрей ГРЕЧАННИК, журналист, автоэксперт (водит подержанный Jeep Cherokee, около 400 тыс. руб.). - Потому и возникают подобные странные выводы.

В России большая немецкая тройка - Audi, BMW, Mercedes-Benz - лидеры премиального сегмента. Это круто, «топчик», как теперь говорят. Но! «Мерседес» «Мерседесу» рознь. Один, новенький, в цене перевалит за 10 миллионов, другой, подержанный, стоит меньше практичного корейского кроссовера (то есть около 2 млн рублей. - Ред.). Значит, и за рулем будут совершенно разные люди. Они по-разному относятся к своим машинам, к дорожным правилам, к окружающим. Многие покупатели этих авто просто-напросто выбирают немецкое качество, комфорт, внешнюю красоту. И престиж, конечно. А обычный таксист на «КИА» по хамству запросто даст сто очков вперед многим водителям «меринов» или «бэх».

И еще: давайте понимать, как устроен человек с деньгами. Он энергичен, всегда спешит, склонен рисковать и обычно ставит свои интересы на первое место. Естественно, активные и успешные выбирают престижные авто, но не обязательно немецкие. Так что дело совсем не в эмблеме.

Сами штрафы за нарушения правил дорожного движения могут сильно подрасти.Фото: Иван МАКЕЕВ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Грядут скидки на штрафы

Их хотят ввести за большую часть административных нарушений

Новшество, которое хотят ввести в законодательство, будет касаться не только водителей, но и других нарушителей общественного порядка: мелких хулиганов, матерщинников, любителей выпить на скамейке и закатить небольшой «концерт». Скидки в размере 50% на уплату штрафов хотят давать по 60% статей Кодекса об административных правонарушениях.

Сейчас скидки дают только водителям-нарушителям. Но не за большие грехи, а по мелочи. Скидкой можно воспользоваться для оплаты штрафов за превышение скорости на 20 - 40 км/час, однократный проезд на красный сигнал светофора и тому подобное. А пьяным водителям, например, такой поблажки не видать. Ну и нарушителям местных законов тоже скидка не полагается, например, за неоплату парковки в столице ничего не скостят.

И все бы хорошо, но параллельно с предоставлением скидки на административные нарушения некоторые штрафы поднимут! И в том числе за нарушения ПДД. Вот за этим мы будем следить, закон пока еще не принят.

Для справки: скидку в 50% к сумме штрафа, если оплатить его в течение 20 дней после постановления, начали давать в 2016 году. До этого собираемость штрафов была очень низкой, разве что половину люди оплачивали своевременно. А дальше начиналась рассылка бумаг, суды, хождения приставов. В итоге само взыскание задолженности для государства почти равнялось сумме штрафа.

Спустя два года собираемость штрафов выросла до 80%: трое из пяти нарушителей предпочитают оплачивать со скидкой.