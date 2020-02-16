Нелепые интерьеры знаменитостей: У Собчак ванна похожа на гроб, а у Алибасова - золотые унитазы

«Чем чуднее, тем моднее» - этим принципом руководствуются многие знаменитости, обставляя свои «гнезда». И если голливудская дива Анджелина Джоли, оформляя дом в классическом стиле, прежде всего ориентировалась на уют, то наши артисты подчас считают: главное - чтобы было дорого-богато.

Вместе с дизайнером интерьеров Ириной Лукьяновой мы рассмотрели самые нелепые интерьеры российских звезд. И таких, увы, оказалось немало.

- На моей практике знаменитости, проектируя дом, пытаются соединить на своих звездных метрах несовместимые вещи,- сетует дизайнер.

Ирина Лукьянова. Фото: Личный Архив.

Еще одни наш эксперт - психолог Александр Панфилов - уверен: по интерьерным решениям можно узнать многие секреты звезд

- Тот мир, что мы творим вокруг себя, - это зеркало нашей души, - считает он.

Александр Панфилов. Фото: Личный Архив.

Ксения Собчак

Ритуальное купание

В свой новый дом на Рублевке Ксения купила ванну за полмиллиона рублей. И тут же похвасталась приобретением в Инстаграме: мол, смотрите, какой у меня волшебный вкус. Подписчики звезды ее энтузиазма не разделили и написали в комментариях, что прямоугольная черная ванна похожа на гроб.

Ванна Ксении стоимостью полмиллиона рублейФото: Instagram.com

Дизайнер:

- Черная сантехника будет странно смотреться в деревянном финском доме Ксении, в котором преобладают светлые тона.

Психолог:

- Дизайнерские выходки Собчак подчеркивают ее бесстрашие. Это самоуверенная личность, расчетливая и непредсказумая.

Никас Сафронов

Разгул готики

Московская квартира художника оформлена в лучших традициях рыцарских романов: кованые доспехи, шкуры, мебель, словно из древнего замка.

Никас Сафронов.Фото: Евгения ГУСЕВА

Дизайнер:

- Кто бы мог подумать, что у Никаса Сафронова в доме такой разгул готики и рыцарского стиля.

Психолог:

- Разум Никаса Сафронова, судя по помпезной обстановке в его доме, живет не в этой эпохе. Его суперэго, может быть, иногда позволяет ему опуститься до простых смертных, но в целом его внутренний мир - это жизнь одинокого рыцаря печального образа, которого мало кто понимает.

ТИМАТИ

Коллекция кукол

Квартиру 36-летнего артиста, которую он делит с подругой Анастасией Решетовой (на фото вверху) и двумя детьми, наводнили странные фигурки - новый маячок роскоши от американского дизайнера KAWS.

ТиматиФото: Instagram.com

Подруга Тимати Анастасия РешетоваФото: Instagram.com

Дизайнер:

- Эти коллекционные игрушки стоят безумных денег. Цена редких экземпляров KAWS может составлять от $300 до 700 тысяч.

Психолог:

- Артист до сих пор чувствует себя подростком и не хочет расставаться с любимыми игрушками.

Валерий Леонтьев

Альфа-певец

Трехэтажная квартира Валерия Леонтьева утопает в «леопарде». Замыкает композицию пятнистый хищник на стене. Валерий Яковлевич божится, что леопарда писали с него - мол, художник подарил животному глаза певца.

Квартира Валерия Леонтьева, утопающая в «леопарде»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Фото: Александр КАМАЧКИН.

Дизайнер:

- Настоящая обитель нестареющего Казановы. Преобладание анималистики превратило элитные метры в китчевую берлогу.

Психолог:

- То, что артист обставил апартаменты в африканских мотивах, говорит о его страстной натуре. Он любит жить ярко и напоказ, очень зависим от внешней мишуры и чужого мнения.

Бари Алибасов

Ремонт за 2,5 млн долларов

В 2014 году Бари сделал в квартире грандиозный ремонт, на который, по его словам, потратил 2,5 млн долларов.

Бари Алибасов.Фото: Евгения ГУСЕВА

Грандиозный ремонтв квартире Бари АлибасоваФото: Евгения ГУСЕВА

Дизайнер:

- Судя по всему, Бари задержался в шальных 90-х, заставив свой и гостевой санузел золотыми унитазами. Ну просто резиденция бандита Саши Белого, а не попсового продюсера.

Психолог:

- Бари Алибасов - мастер эпатажа и хайпа. Думаю, и этот унитаз он купил, чтобы лишний раз напомнить о себе в медиапространстве. В доме продюсера не чувствуется присутствия женщины (хотя Бари Каримович формально женат на своей подруге - актрисе Лидии Федосеевой-Шушиной. - Ред.), хозяин этого санузла одинок. Его интерьер - это побег от личного во внешнее, как попытка залатать внутренние пустоты.

Маша Распутина

«Скромная» дача

Свой особняк в поселке Таганьково на Рублевке Маша скромно называет дачей. В холле четырехэтажного особняка гостей встречают золотые колонны. В доме есть тренажерный зал с сауной и бассейном и зимний сад.

Маша Распутина.Фото: Instagram.com

Дизайнер:

- Перед нами словно декорация к фильму «Гардемарины, вперед!» Настоящие дворцовые интерьеры. И на фоне золотой мебели, словно посетительница музея, стоит Маша в потертых джинсах.

Психолог:

- Распутина - демонстративная личность. Всегда яркий боевой раскрас на лице и помпезный золотой интерьер в доме. Это подчас указывает на глубокое внутреннее разочарование. Внешняя солнечность тонов интерьера компенсирует внутреннюю тоску.

Павел Буре

Древнеримская роскошь

В Инстаграме знаменитый хоккеист показал кусочек своей гостиной, уставленной позолоченной мебелью.

Павел Буре.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дизайнер:

- Такое впечатление, что это квартира цыганского барона, а не Русской ракеты. У меня как у дизайнера такой интерьер не вызывает ничего, кроме смятения.

Психолог:

- Павел Буре, будучи гладиатором в спорте, использует в своем доме элементы декора Древнего Рима. Тем самым он подтверждает свой статус ледового воина.

Наташа Королева

Забор - подарок на годовщину брака

- Этот подарок муж сделал к 15-летию нашей совместной жизни, - похвасталась дачным забором Наташа Королева. - Это отражение моего внутреннего мира, моей «маленькой страны». Вот так из унылой зеленой ограды муж сотворил для меня сказку.

Подарок Наташе Королевой на годовщину бракаФото: Instagram.com

Дизайнер:

- Рисунок идеально вписался бы в детскую комнату. Но в обрамлении природного декора забор выглядит странно. Это все равно что на бутерброд с колбасой вылить банку сгущенки. По отдельности все вкусно, но в общем вызывает лишь расстройство желудка.

Евгений Петросян

Розовая спальня

В декабре прошлого года Евгений Ваганович Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. И судя по Инстаграму Татьяны, пара сейчас живет в квартире близ станции метро «Белорусская», по слухам, подаренной щедрым Петросяном своей возлюбленной. Перед нами спальня супругов, оформленная в зефирных оттенках.

Евгений Петросян.Фото: Instagram.com

Дизайнер:

- Не спальня взрослых людей, а какая-то комната подростка. Хозяин, как говорится, барин, но я бы на месте молодожена сделала капитальный ремонт.

Психолог:

- Розовый дизайн спальни указывает на то, что Евгений Ваганович дарит позитив окружающим, но сам порой чувствует дефицит тепла. Он - солнце, что согревает всех вокруг, но замерзает сам.