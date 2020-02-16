Нелепые интерьеры знаменитостей: У Собчак ванна похожа на гроб, а у Алибасова - золотые унитазы
«Чем чуднее, тем моднее» - этим принципом руководствуются многие знаменитости, обставляя свои «гнезда». И если голливудская дива Анджелина Джоли, оформляя дом в классическом стиле, прежде всего ориентировалась на уют, то наши артисты подчас считают: главное - чтобы было дорого-богато.
Вместе с дизайнером интерьеров Ириной Лукьяновой мы рассмотрели самые нелепые интерьеры российских звезд. И таких, увы, оказалось немало.
- На моей практике знаменитости, проектируя дом, пытаются соединить на своих звездных метрах несовместимые вещи,- сетует дизайнер.
Ирина Лукьянова. Фото: Личный Архив.
Еще одни наш эксперт - психолог Александр Панфилов - уверен: по интерьерным решениям можно узнать многие секреты звезд
- Тот мир, что мы творим вокруг себя, - это зеркало нашей души, - считает он.
Александр Панфилов. Фото: Личный Архив.
Ксения Собчак
Ритуальное купание
В свой новый дом на Рублевке Ксения купила ванну за полмиллиона рублей. И тут же похвасталась приобретением в Инстаграме: мол, смотрите, какой у меня волшебный вкус. Подписчики звезды ее энтузиазма не разделили и написали в комментариях, что прямоугольная черная ванна похожа на гроб.
Ванна Ксении стоимостью полмиллиона рублейФото: Instagram.com
Дизайнер:
- Черная сантехника будет странно смотреться в деревянном финском доме Ксении, в котором преобладают светлые тона.
Психолог:
- Дизайнерские выходки Собчак подчеркивают ее бесстрашие. Это самоуверенная личность, расчетливая и непредсказумая.
Никас Сафронов
Разгул готики
Московская квартира художника оформлена в лучших традициях рыцарских романов: кованые доспехи, шкуры, мебель, словно из древнего замка.
Никас Сафронов.Фото: Евгения ГУСЕВА
Дизайнер:
- Кто бы мог подумать, что у Никаса Сафронова в доме такой разгул готики и рыцарского стиля.
Психолог:
- Разум Никаса Сафронова, судя по помпезной обстановке в его доме, живет не в этой эпохе. Его суперэго, может быть, иногда позволяет ему опуститься до простых смертных, но в целом его внутренний мир - это жизнь одинокого рыцаря печального образа, которого мало кто понимает.
ТИМАТИ
Коллекция кукол
Квартиру 36-летнего артиста, которую он делит с подругой Анастасией Решетовой (на фото вверху) и двумя детьми, наводнили странные фигурки - новый маячок роскоши от американского дизайнера KAWS.
ТиматиФото: Instagram.com
Подруга Тимати Анастасия РешетоваФото: Instagram.com
Дизайнер:
- Эти коллекционные игрушки стоят безумных денег. Цена редких экземпляров KAWS может составлять от $300 до 700 тысяч.
Психолог:
- Артист до сих пор чувствует себя подростком и не хочет расставаться с любимыми игрушками.
Валерий Леонтьев
Альфа-певец
Трехэтажная квартира Валерия Леонтьева утопает в «леопарде». Замыкает композицию пятнистый хищник на стене. Валерий Яковлевич божится, что леопарда писали с него - мол, художник подарил животному глаза певца.
Квартира Валерия Леонтьева, утопающая в «леопарде»Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Фото: Александр КАМАЧКИН.
Дизайнер:
- Настоящая обитель нестареющего Казановы. Преобладание анималистики превратило элитные метры в китчевую берлогу.
Психолог:
- То, что артист обставил апартаменты в африканских мотивах, говорит о его страстной натуре. Он любит жить ярко и напоказ, очень зависим от внешней мишуры и чужого мнения.
Бари Алибасов
Ремонт за 2,5 млн долларов
В 2014 году Бари сделал в квартире грандиозный ремонт, на который, по его словам, потратил 2,5 млн долларов.
Бари Алибасов.Фото: Евгения ГУСЕВА
Грандиозный ремонтв квартире Бари АлибасоваФото: Евгения ГУСЕВА
Дизайнер:
- Судя по всему, Бари задержался в шальных 90-х, заставив свой и гостевой санузел золотыми унитазами. Ну просто резиденция бандита Саши Белого, а не попсового продюсера.
Психолог:
- Бари Алибасов - мастер эпатажа и хайпа. Думаю, и этот унитаз он купил, чтобы лишний раз напомнить о себе в медиапространстве. В доме продюсера не чувствуется присутствия женщины (хотя Бари Каримович формально женат на своей подруге - актрисе Лидии Федосеевой-Шушиной. - Ред.), хозяин этого санузла одинок. Его интерьер - это побег от личного во внешнее, как попытка залатать внутренние пустоты.
Маша Распутина
«Скромная» дача
Свой особняк в поселке Таганьково на Рублевке Маша скромно называет дачей. В холле четырехэтажного особняка гостей встречают золотые колонны. В доме есть тренажерный зал с сауной и бассейном и зимний сад.
Маша Распутина.Фото: Instagram.com
Дизайнер:
- Перед нами словно декорация к фильму «Гардемарины, вперед!» Настоящие дворцовые интерьеры. И на фоне золотой мебели, словно посетительница музея, стоит Маша в потертых джинсах.
Психолог:
- Распутина - демонстративная личность. Всегда яркий боевой раскрас на лице и помпезный золотой интерьер в доме. Это подчас указывает на глубокое внутреннее разочарование. Внешняя солнечность тонов интерьера компенсирует внутреннюю тоску.
Павел Буре
Древнеримская роскошь
В Инстаграме знаменитый хоккеист показал кусочек своей гостиной, уставленной позолоченной мебелью.
Павел Буре.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Дизайнер:
- Такое впечатление, что это квартира цыганского барона, а не Русской ракеты. У меня как у дизайнера такой интерьер не вызывает ничего, кроме смятения.
Психолог:
- Павел Буре, будучи гладиатором в спорте, использует в своем доме элементы декора Древнего Рима. Тем самым он подтверждает свой статус ледового воина.
Наташа Королева
Забор - подарок на годовщину брака
- Этот подарок муж сделал к 15-летию нашей совместной жизни, - похвасталась дачным забором Наташа Королева. - Это отражение моего внутреннего мира, моей «маленькой страны». Вот так из унылой зеленой ограды муж сотворил для меня сказку.
Подарок Наташе Королевой на годовщину бракаФото: Instagram.com
Дизайнер:
- Рисунок идеально вписался бы в детскую комнату. Но в обрамлении природного декора забор выглядит странно. Это все равно что на бутерброд с колбасой вылить банку сгущенки. По отдельности все вкусно, но в общем вызывает лишь расстройство желудка.
Евгений Петросян
Розовая спальня
В декабре прошлого года Евгений Ваганович Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. И судя по Инстаграму Татьяны, пара сейчас живет в квартире близ станции метро «Белорусская», по слухам, подаренной щедрым Петросяном своей возлюбленной. Перед нами спальня супругов, оформленная в зефирных оттенках.
Евгений Петросян.Фото: Instagram.com
Дизайнер:
- Не спальня взрослых людей, а какая-то комната подростка. Хозяин, как говорится, барин, но я бы на месте молодожена сделала капитальный ремонт.
Психолог:
- Розовый дизайн спальни указывает на то, что Евгений Ваганович дарит позитив окружающим, но сам порой чувствует дефицит тепла. Он - солнце, что согревает всех вокруг, но замерзает сам.
ИСТОЧНИК KP.RU