Мое счастье зависит от светофора

«На моем пути на работу, метрах в 500, стоит первый светофор. И у меня завелась привычка: если я иду и успеваю на зеленый, значит, день будет успешным; если нет, то наверняка неудачным. Как ни старалась избавиться от этой привычки, все никак. Теперь не сужу тех, кто несется, чтобы успеть на зеленый. Может, они, как я, - хотят успешного дня».

* * *

«С этими правилами торговли алкоголем происходит какое-то безумие. В 15 лет мы спокойно покупали пиво, в 18 страшно хотелось, чтобы спросили, сколько лет, а мы такие, с гордым станом, показывали документы. В 20 лет без паспорта пришлось оббежать накануне дня рождения весь район, почти десяток магазинов и возвращаться домой за паспортом, чтобы купить коньяка. И вот мне 24, не брился с месяц, продавщица сравнила фото из военного билета и меня, сказала, что не похож, и забрала алкоголь из тележки».

* * *

«Муж мне во всем помогает, особенно с ребенком. Когда нужно, и посидит, и в магазин сходит, аптеку, и выходной возьмет. За это меня все осуждают и говорят, что мужа надо беречь, он же работает, ребенком надо самой заниматься. Но, что интересно, говорят это все, кто разведен. Двум мужья изменили, у одной просто не сложилось, о другую муж ноги вытирает, пятую и вовсе бил. И все эти барышни жалели мужей, как за цветами ухаживали».

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«У меня из окна видна телевизионная башня (она чем-то похожа на Эйфелеву башню в Париже). Иногда, когда все задолбает до чертиков и хочется уехать куда-нибудь подальше от проблем, я иду на кухню, наливаю чашечку кофе и смотрю на эту башню, представляя, что я в Париже».

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«Работаю в аптеке, часто заходят деды за настойками, бывает, что прощаю им пару рублей, и они всегда возвращают. Один хотел поделиться уловом с рыбалки, другой приходит к закрытию и ждет со мной на улице такси. Мои пьяные рыцари».

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«Живем на Дальнем Востоке. Мой семилетний племянник до недавнего времени считал, что черная икра - это на самом деле красная икра, только жареная».

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