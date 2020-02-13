2020-02-12T18:20:36+03:00
Конкурсы и тесты

Тест "КП": День радио

Хорошо ли вы знаете историю его изобретения
Оксана ФОМИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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13 февраля - Всемирный день радио. Конечно, в нынешнем веке стационарные радиоприемники - раритет. Зато набирают обороты интернет-радиостанции. А давайте проверим, насколько хорошо вы знаете историю радио.

1Его создатель Александр Попов в 1896 году послал первую радиограмму. Какие слова содержало это послание?

Правильный ответ:«Генрих Герц». Это имя немецкого физика, первым высказавшего идею передачи информации по воздуху.

2Эта башня обязана своим появлением именно радио.

Правильный ответ:Эйфелева башня. Конструкция была возведена специально к Всемирной выставке 1889 года. По планам, через 20 лет ее предполагалось демонтировать. Но потом решено было установить на ней радиоантенны для большей дальности и силы сигнала.

3На волнах этой радиостанции трудятся 800 журналистов, а слушают ее более чем в 200 городах России. А еще эту радиостанцию можно не только слушать, но и смотреть.

Правильный ответ:Радиостанция «Комсомольская правда». Она заработала в 2009 году. Радио «КП» активно развивается в регионах страны - с каждым годом становится все больше городов вещания.

4В 1938 году, услышав это в радиоэфире, американцы начали обрывать телефоны государственных и новостных служб. Что это было?

Правильный ответ:Когда радиоспектакль по пьесе Герберта Уэлса «Война миров» впервые вышел в эфир, в США началась настоящая паника. Слушатели решили, что это реальный выпуск новостей о том, что на Землю напали марсиане и сожгли Белый дом.

5В 1993 году появились именно такие радиостанции:

Правильный ответ:Первая интернет-радиостанция Internet Talk Radio заработала в 1993 году.

6Когда он произносил фразу: «Внимание! Говорит Москва!» - все, кто находился в радиусе 10 метров от приемника, замирали.

Правильный ответ:Юрий Левитан. Радиосводки знаменитого диктора, которые он зачитывал во время Великой Отечественной войны, были главными новостями с фронта. Кстати, тогда сводки не записывались, потому что шли в прямом эфире. Запись Левитана сделали только в 1950 году, чтобы сохранить уникальные звуковые свидетельства.

7Этот американский президент перед субботним обращением к гражданам, проверяя микрофон, решил пошутить. И выдал в эфир фразу: «Мои соотечественники американцы! Я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут».

Правильный ответ:Рональд Рейган. Актерское прошлое не давало ему покоя, и 11 августа 1984 года 40-й президент Америки выдал такую речь. Некоторые источники уверяют, что микрофон в тот момент на самом деле не был включен. А скандальный спич попал на видео, которое затем распространил один из операторов. Другие же утверждают, что фраза все-таки попала в эфир. Так или иначе, шу

8Если верить статистике, то в США 23% слушателей предпочитают слушать радио именно там.

Правильный ответ:В ванной комнате. Надо сказать, эта тенденция распространяется и по другим странам. Многие фирмы выпускают душевые кабины уже со встроенным радиоприемником. Но больше всего слушателей предпочитает включать радио в машине - 73 процента.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Скорее всего, у вас нет радиоприемника и вы пользуетесь другими источниками информации. Но если вдруг решите приобщиться к радио, заходите на частоту «Комсомольской правды». Уверены, вам понравится!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы интеллектуал и наверняка большой любитель радио. Ведь это волшебный мир с самыми свежими новостями, умными собеседниками, яркими спорами и красивой музыкой. А значит, вам тоже необходимо на волну «Комсомолки». Присоединяйтесь!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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