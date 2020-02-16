Коронавирус залез в кошельки россиян

Маска, за такую цену я тебя не знаю!

Вспышка коронавируса грозит не только здоровью жителей планеты, но и мировой экономике. Последствия начинают ощущаться уже сейчас. И не где-нибудь, а у нас. Наиболее остро - на Дальнем Востоке и в Сибири. Самый наглядный пример - простые медицинские маски. Продажи выросли в десятки раз. И что же, некоторые аптеки взвинтили цены. Кусочек марли с тесемочками в обычные дни стоит 1 - 2 рубля. Сейчас цена подскочила до 60 руб., а где-то и до сотни целковых. У мародерствующих аптек Путин предложил отбирать лицензии, чтобы не зарывались.

Но в то же время маски стали новой статьей российского экспорта. Китай (там сейчас весь запас масок уже раскуплен - так силен страх эпидемии) обратился к нашим производителям. И линии сейчас работают даже в ночную смену, чтобы выполнить заказ из Поднебесной.

А нам что-нибудь останется? Без паники, говорят специалисты. В России примерно полтора десятка крупных производителей масок, и за день они могут выпустить 2,5 млн изделий. Этого достаточно, считают эксперты.

В группе риска - чеснок и сосиска

Российский Минсельхоз заявил, что не собирается вводить ограничения на китайский импорт, поскольку не доказано, что вирус передается через еду. Но реальный бизнес решил перестраховаться, сократив поставки из Поднебесной. Торговая сеть «Магнит» заявила о приостановке завоза овощей и фруктов, значительную долю в импорте которых составляли яблоки. А в компании X5 («Пятерочка», «Перекресток») заявили, что отказались на время от имбиря.

А еще в Китае, оказывается, производят пищевую оболочку для наших сосисок. В России ее не делают, и теперь производителям нужно срочно искать других поставщиков пленки.

- В Европе цены на оболочки подороже, но не настолько, чтобы это сказалось на конечной цене продукции, - пояснила «КП» председатель экспертного совета по отраслевому ценообразованию Национального союза мясопереработчиков Татьяна Ларина.

А самое слабое звено в замещении китайского импорта - это чеснок. Так уж получилось, что 80% этого популярного продукта поставляется нам из Китая. Торговые сети срочно ищут замену. И находят: наготове уже стоят поставщики овощей-фруктов из Израиля, Марокко и стран Средней Азии. Да и наши производители оживились.

Почему подорожали томаты

Первый ценовой шок пришелся на Дальний Восток. Там резко закрыли границы для въезда грузовиков из Китая - чтобы вирус не занесли. И тут же выяснилось, что больше овощи везти в этот край некому и неоткуда. Цены на самые обычные помидоры-огурцы взлетели в несколько раз - до 500 рублей. Местные власти тут же дали фурам из Поднебесной зеленый свет. И цены снизились. Но к довирусному уровню не вернулись.

Нередко перебои с китайскими товарами возникают не из-за того, что на границе поставили заслон или наша торговля отказалась из-за страха заразиться вирусом. А просто потому, что эти товары некому доставлять. В КНР в связи с коронавирусом продлили новогодние каникулы, чтобы люди сидели дома и не заражали друг друга. Поэтому и транспорт встал. Этим объясняются перебои с поставками смартфонов, электроники, текстиля, посуды. Однако практически все торгующие организации заверили «КП», что запасов на первое время хватит, а потом, надеются они, ситуация нормализуется.

- Из-за недавно объявленного продления китайского Нового года и связанных с ним каникул некоторые заказы, которые размещены на AliExpress 20 января или позднее, могут быть обработаны и отправлены с задержкой, - сообщил «КП» официальный представитель AliExpress Антон Пантелеев. - Покупатель и продавец платформы могут согласовать между собой возможность отмены заказа. Задержка на промышленные товары продлится до середины февраля.

Китай чихнул - нефть подешевела

Но главное осложнение для мировой экономики от китайского вируса - резкое сокращение потребления нефти. Из-за эпидемии жизнь в Китае замерла. Массы людей, которые постоянно перемещались по стране и жгли топливо, теперь стоят на месте. Горючее им не нужно. Китайские туристы уже не летают по всему миру - значит не тратится авиационное топливо. Люди не ходят на работу - предприятия простаивают и не потребляют нефтепродукты.

В результате спрос на нефть в Китае упал примерно на 20 - 25%. А ведь это крупнейший потребитель углеводорода на планете. Вот уж точно: чихнули в Поднебесной - вздрогнули по всему миру. Если нефть не покупают и образовываются излишки, то она, понятное дело, дешевеет. И ОПЕК срочно разослала добывающим странам рекомендацию снизить добычу. Чтобы не затовариваться.

На Россию приходится 15% импорта нефти в Китай. Это немало. Экспортная выручка у нас просядет. Эксперты американского банка Citi просчитали, что это замедлит рост нашего ВВП до 1,72%. А рассчитывали на 1,8 - 2%. Потеря невелика, но все же...

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

В масштабах страны потери будут небольшие

- Неприятности для российской экономики будут, но не катастрофические, - сказал «КП» заведующий сектором политической экономии Института экономики РАН Михаил Воейков. - Ущерб возможен для мелкого бизнеса, который занимается перепродажей китайского ширпотреба, для туристического бизнеса. Но в масштабах страны потери ожидаются незначительные, и они будут носить временный характер. Думаю, что Китай справится с ситуацией, - это мощное государство с достаточно сильной экономикой.

У российской экономики роста действительно практически нет, но обратите внимание: мы теряем до 2% ВВП страны из-за пожаров, катастроф, всяких бедствий. А ведь есть системы предупреждения, прогнозирования, во многих случаях человек сам становится причиной бедствий, например лесных пожаров. Так что эти потери не меньше, чем могут возникнуть из-за китайского вируса.