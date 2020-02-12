2020-02-12T02:31:25+03:00
Звезды

«Променяла мать на мачеху»: дочь Волочковой показала идиллию с невестой отца

На премьере мелодрамы «Лёд-2» 14-летняя Ариадна появилась за ручку с телеведущей Еленой Николаевой
Елена ПЕТРОВА
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В прошлом году девочка переехала жить к отцу Игорю Вдовину и его невесте, ведущей программы «Утро России» Елене НиколаевойВ прошлом году девочка переехала жить к отцу Игорю Вдовину и его невесте, ведущей программы «Утро России» Елене НиколаевойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сложные отношения балерины с дочерью обсуждают уже не первый месяц. Да и сама Анастасия Волочкова признавалась: у Ариши сейчас переходный возраст, порой им сложно понять друг друга. В прошлом году девочка переехала жить к отцу Игорю Вдовину и его невесте, ведущей программы «Утро России» Елене Николаевой, с ними же провела новогодние каникулы. А на днях Ариадна с мачехой появились на светской премьере мелодрамы «Лёд-2» в киноцентре «Октябрь», которую также посетили Алла Пугачева, Светлана Лобода, Федор Бондарчук и другие звёзды.

Для выхода в свет Ариадна и Елена выбрали похожие образы: уютные свитера, прямые юбки и голубые сумки. Они, как подруги, держались за руки и с удовольствием позировали перед камерами. К слову, до этого девочку с мачехой уже видели на премьере «Короля льва» и ленты «Девушки бывают разные», и каждый раз они демонстрировали семейную идиллию. Однако, в Сети такие совместные выходы в свет воспринимают неоднозначно.

«Променяла мать на мачеху», - пишут в соцсетях поклонники Волочковой, которым обидно за королеву шпагатов. Дело в том, что сама Анастасия к бывшему мужу и его новой пассии относится скептически, называя его «мыльный пузырь» за умение пускать пыль в глаза, а ее - «любовница альфонса». Особенно возмущает балерину, что Вдовин делает невесте дорогие подарки - наряды и украшения.

Для выхода в свет Ариадна и Елена выбрали похожие образы: уютные свитера, прямые юбки и голубые сумки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для выхода в свет Ариадна и Елена выбрали похожие образы: уютные свитера, прямые юбки и голубые сумки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Он одаривает своих любовниц, тратит мои деньги, мои три миллиона долларов, которые занял больше десяти лет назад, но так и не вернул, - посетовала однажды артистка в беседе с «КП».- Вдовин в начале наших отношений лез со мной на все обложки, чтобы люди подумали, что он богатый человек. Но он - мыльный пузырь, альфонс.

Напомним, Анастасия Волочкова родила дочь от бизнесмена и доктора юридических наук Игоря Вдовина в 2005-м. Спустя два года пара оформила отношения, устроив пышную свадьбу с роскошными декорациями и множеством сменявших друг друга свадебных нарядов. Однако, после расставания балерина призналась, что церемония была фиктивной, и штамп в паспорте молодожёны не ставили. Теперь Волочкова наконец собирается замуж по-настоящему: торжество назначено на 10 октября, своего жениха балерина тщательно скрывает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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